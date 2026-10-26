Tahran'da dörtlü güvenlik toplantısı: Kalın, Prens Halid ve Asım Münir İran'da - Son Dakika
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Tahran'da dörtlü güvenlik toplantısı: Kalın, Prens Halid ve Asım Münir İran'da

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Tahran\'da dörtlü güvenlik toplantısı: Kalın, Prens Halid ve Asım Münir İran\'da
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İran'ın başkenti Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran'ın katıldığı dörtlü güvenlik toplantısı başladı. Ev sahipliğini İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin yaptığı görüşmede Türk heyetinin başında MİT Başkanı İbrahim Kalın bulunuyor. Masada bölge güvenliği, İsrail'in faaliyetleri, Filistin ve Lübnan'daki son durum yer alıyor.

Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasında bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alınacağı dörtlü toplantı İran'ın başkenti Tahran'da başladı.

TÜRKİYE'Yİ MİT BAŞKANI KALIN TEMSİL EDİYOR

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'nin ev sahipliği yaptığı toplantıya, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin katıldığı toplantıda Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan'ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan'ı ise Genelkurmay Başkanı Asım Münir temsil ediyor.

GÜNDEMDE İSRAİL, FİLİSTİN VE LÜBNAN VAR

Dörtlü toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Millî İstihbarat TeşkilatıSuudi Arabistanİbrahim KalınPolitikaFilistinPakistanTürkiyeLübnanİsrailTahranGüncelDünyaİranSon Dakika

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SON DAKİKA: Tahran'da dörtlü güvenlik toplantısı: Kalın, Prens Halid ve Asım Münir İran'da - Son Dakika
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