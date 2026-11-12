Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri\'nde yüzde 50 üretim hedefi ele alındı

SAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün Türkiye- Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri'nde konuştu.Görgün iki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekerek "2030 yılı vizyonunun en önemli savunma sanayi çıktılarından bir tanesi kendi kendine yetirilebilirlik, en azından yüzde 50 üretimi Suudi Arabistan'da sağlayabilmek, tedarik zinciri güvenliğini ve sağlamlığını oluşturabilmektir." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Saha İstanbul ve Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) tarafından düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Savunma Sanayii Günleri ikinci gününde SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla Property Expo İstanbul'da düzenlendi. 11-12 Kasım'da Türkiye ve Suudi Arabistan savunma sanayii sektörlerini biraraya getiren programa İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün, Suudi Arabistan Devlet Bakanı ve GAMI Askeri Sanayiler Genel Otoritesi Başkanvekili Bandar Al-Khorayef, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü, Suudi Arabistan Askeri Sanayileri (SAMI) CEO'su Thamer AlMuhid ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat İkinci katıldı. İki ülkenin savunma sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen programda 69 Türk ve 30 Suudi şirketi ikili görüşmeler ve yeni işbirliği fırsatları için (B2B) biraraya geldi. Konuşmaların ardından hediye takdimine geçildi; ardından da aile fotoğrafı çekildi.

'KARDEŞ ÜLKELERİN EN BAŞINDA SUUDİ ARABİSTAN GELİYOR'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Savunma sanayi konusunda Türkiye'nin edindiği tecrübeler ve son yıllarda, özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle ortaya çıkan rakamlara yansıyan ve birçok örnekleri kendi içinde barındıran ve modellenmeye çalışılan savunma sanayi ekosistemini biz özellikle kardeşlerimizle, dostlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar ve yetkilerle paylaşarak, birlikte geliştirmeyi bir hedef, bir vizyon olarak alıyoruz ve bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kardeş ülkelerin en başında Suudi Arabistan geliyor. Son 3,5 yılda Suudi Arabistan'daki özellikle 2030 vizyonu doğrultusunda kurgulanan GAMI, aynı felsefeye sahip olduğumuz ve birlikte birçok projeyi yürüttüğümüz GAMI, SAMI ve CAP ile birlikte emin adımlarla ilerliyoruz. Son 3,5 yılda sadece Savunma Sanayi Başkanlığındaki arkadaşlarımızın ve birçoğuna benim de katıldığım düzenlediğimiz toplantıların sayısı 75. Bakıldığı zaman bu senede 25 toplantıya ayda en az 2 defa biraraya gelmektir. Bu üst seviye, bu birliktelik bugüne kadar çok kıymetli sonuçları ortaya getirdi; ama öyle bir süreçten geçiyoruz ki bugüne kadar başardıklarımızın çok daha ötesinde yapacağımız, yapmak zorunda olduğumuz kıymetli çalışmalar var. GAMI 2018 yılında ilk kurduğunda kıymetli ekibi ve Sayın Vali O'hali tarafından bugüne kadar önemli aşamalar kaydetti. Sayın Bakanımız, kıymetli dostumuz bayrağı kendisinden devraldı ve ekibiyle birlikte daha üst seviyelere taşıyacağına eminiz ve bu yolda birlikte çalışma ve sinerjimizi iletme ve etkileşimi artırma konusunda önceden olduğu gibi bundan sonra da her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

'BU TÜR FAALİYETLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Görgün, "2030 yılı vizyonunun en önemli savunma sanayi çıktılarından bir tanesi kendi kendine yetirilebilirlik, en azından yüzde 50 üretimi Suudi Arabistan'da sağlayabilmek, tedarik zinciri güvenliğini ve sağlamlığını oluşturabilmektir. Bu anlamda biz birçok alanda şirketlerimiz, vakıf şirketlerimiz, özel şirketlerimiz ve beraber hareket ettiğimiz STK'larımızla birlikte geliştirdiğimiz ve gerçekleştirdiğimiz toplantılarla somut örnekler ortaya koyduk. Bugünkü toplantı devam eden ve devam edecek olan bu sürecin önemli adımlarından bir tanesi. Biz özellikle 4 bin 500'e yaklaşan savunma sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'mizle birlikte bin 400'ü aşan projemiz ve yaklaşık 100 milyar dolarlık proje portföyümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği yetkiyle, her çalıştığımız projeyi hep beraber geliştirebileceğimiz ve ileriye atabileceğiniz adımları birlikte atmak üzere hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde savunma alanında mükemmeliyet merkezleri kurma hedefleri var. Bu mükemmeliyet merkezlerinin önceliklendirmesi ve bunlarla ilgili birtakım adımların atılması konusunda önde gelen şirketlerimizle Sayın Bakanın liderliğinde birkaç kez toplantı yaptık. Sayın Prens bu konuda çok emin ve kararlı bir şekilde kendi ekiplerini talimatlandırdığını, bizim tarafımızdan da elimizden gelenin sonuna kadar yapmak üzere hazır olduğumuzu, katıldığımız toplantılarında biz hem kendisine hem de ekiplerine ifade ettik. Biz bugüne kadar geliştirdiğimiz faaliyetlerde Milli Savunma Bakanlığı'nın Suudi Arabistan'daki çok kıymetli ekibi özellikle Sayın Biari'yi, bugün aramızda bulunan Cüheyni çok farklı kapsamlarda sadece tedarik süreçleri, alsat ve bir kerelik olan süreçlerin ötesine CAD'ı SAMİ'yi GAMI'yi hep beraber etkileştirerek sektördeki KOBİ'leri birbiriyle çalıştırabilecek, birbiriyle ileri teknolojiler konusunda yatırım yapabilecek çalışmalarının önünü açacak faaliyetleri destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'PANDEMİDEN BU YANA YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATIMIZ YÜZDE 87,5 BÜYÜME KAYDETMİŞTİR'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönme, "Türkiye yıllık ihracatı 300 milyar dolara yaklaşmakta olan ve bunun 260 milyar doları yaklaşık imalat sanayi sektöründen kaynaklanan ihracatla bölgede ve dünyada çok önemli bir ülkedir. Pandemiden bu yana yüksek teknoloji ihracatımız yüzde 87,5 büyüme kaydetmiştir. Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 44,2'ye çıkmıştır. Dünyanın OECD istatistiklerine, Dünya Bankası istatistiklerine; dünyanın en büyük AR-GE harcaması yapan ülkesi milli gelire göre İsrail. Milli gelirin yüzde 6,3'üdür. İsrail'in 7'ye yaklaşıyor İsrail'in AR-GE harcaması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin AR-GE harcama toplamı 24,8 milyar dolara ulaştı ve milli gelirin yüzde 1,5'ini geçmiş durumdayız. Bu önemli bir eşiktir. Gelişmişlik eşiğini yüzde 1 gibi düşünebilirsiniz. Yüzde 1'in altında olan ülkelerin hiçbiri gelişmiş ülke statüsüne girmiyor. Türkiye bu açıdan önemli bir adım atmış durumdadır" dedi.

'BU İŞ TECRÜBE İŞİ, BİRİKİM İŞİ, İŞBİRLİĞİ İŞİ'

İstanbul Valisi Davut Gül de programda bir konuşma yaparak, "İstanbulumuz bir dünya şehri adeta ticaretin başkenti. Dünya'nın birçok ülkesinde iş insanları, şirketler her hafta İstanbul'da çeşitli görüşmeler yapıyorlar. Bugün de görüşmeler yılların birikimi olan Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili kurumlar biraraya geldiler. SAHA İstanbul savunma sanayiindeki kümeleşmeyi, en üst seviyeye çıkartarak Türkiye'nin tecrübesini hem kendi arasında hem de dışarıdaki paydaşlara aktaran bir konuma geldi. DEİK'in bu anlamda tecrübesi çok fazla. Suudi dostlarımızın bu anlamda tecrübeleri çok fazla. Bu iş tecrübe işi, birikim işi, işbirliği işi. Beşeri sermayeden AR-GE'ye kadar birike birike ortaya çıkan bir ekosistem. İstanbul'umuzda bu yapılan görüşmelerin, birebir yapılan görüşmelerin hayırlara vesile olacağına inanıyorum" dedi.