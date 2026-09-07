Türkiye, toryum için Danimarkalı şirketle mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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Türkiye, toryum için Danimarkalı şirketle mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye, toryum için Danimarkalı şirketle mutabakat zaptı imzaladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TENMAK ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında toryumun nükleer teknolojilerde kullanımına yönelik mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin zengin toryum kaynaklarının yüksek katma değerli nükleer teknolojilerde değerlendirilmesi amacıyla Danimarka merkezli Copenhagen Atomics ile mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, "Toryumun, nükleerin yeni çağı olarak gördüğümüz küçük modüler reaktörlerde kullanılmasına yönelik kapsamlı Ar-Ge çalışmalarını hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Bayraktar, toryum sayesinde nükleer yakıtta dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ilgili kuruluşu TENMAK ile Danimarka merkezli Copenhagen Atomics arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

Mutabakat kapsamında toryumun küçük modüler reaktörlerde kullanılmasına yönelik kapsamlı Ar-Ge çalışmalarının hayata geçirilmesinin planlandığını ifade eden Bayraktar, "Ülkemizde çok yoğun bir şekilde bulunan toryum sayesinde nükleer yakıtta dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmayı hedefliyor, farklı teknolojileri ülkemize kazandırmak gayesiyle attığımız bu adımın ileride ticarileşebilecek yerli bir ürüne dönüşeceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Danimarka, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, toryum için Danimarkalı şirketle mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

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