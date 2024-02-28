Türkiye ve Bulgaristan, Ortak Sorumluluklarla İlerliyor - Son Dakika
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Türkiye ve Bulgaristan, Ortak Sorumluluklarla İlerliyor

Türkiye ve Bulgaristan, Ortak Sorumluluklarla İlerliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen milli gün resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın başarılarının ve sorumluluklarının ortak olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin refah ve esenliği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin ilişkileri güçlendirdiğini ve Türkiye ile Bulgaristan arasındaki çok yönlü işbirliğinin derinleşmeye devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarının ülkenin gelişimine katkı sağlamasını önemsediğini ve desteklediğini söyledi.

28.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İki komşu, dost ve müttefik olarak Türkiye ve Bulgaristan'ın başarıları da sorumlulukları da ortaktır. Ülkelerimizin ve bölgemizin refah ve esenliği için Bulgaristan ile birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen, Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, dost Bulgaristan halkının milli gününü Türk devleti ve milleti adına tebrik ettiğini belirterek, Bulgaristan ile ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini, NATO'da müttefiklik çerçevesinde daha da güçlenen ikili işbirliğinin bölgenin barış, istikrar ve refahına da katkı sağladığını ifade etti.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin, son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle derinleşmeye ve gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Yılmaz, Aralık 2022'de Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Ankara'yı ziyareti, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel'in, hükümetin kurulmasından kısa süre sonra Ağustos 2023'te Ankara'yı ziyareti ve son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ocak 2024'te Sofya'yı ziyaretinin ilişkilerin kazandığı olumlu ivmeyi pekiştirdiğini söyledi.

"Türkiye ve Bulgaristan'ın başarıları da sorumlulukları da ortaktır"

Yılmaz, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin karşılıklı güven ve anlayışa dayanan çok boyutlu işbirliğini, önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, bu amaçla, iki ülke arasında 2012'de ihdas edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısının bu yıl içinde Sofya'da gerçekleştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Yılmaz, mart başında da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile eşi Desislava Radeva'yı Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle Antalya'da ağırlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız da ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkilerin önemli unsurlarından birini teşkil etmekte ve aramızda sağlam bir köprü vazifesi görmektedir. Soydaşlarımızın Bulgaristan'ın eşit haklara sahip saygın vatandaşları olarak, ülkelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamalarını önemsiyor ve destekliyoruz.

İki komşu, dost ve müttefik olarak Türkiye ve Bulgaristan'ın başarıları da sorumlulukları da ortaktır. Ülkelerimizin ve bölgemizin refah ve esenliği için Bulgaristan ile birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz. Bulgaristan makamlarının da aynı anlayışı paylaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz."

Yılmaz, Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinin ardından Bulgaristan halkı ve hükümetinin sergilediği dayanışma için bir kez daha teşekkür ederek, zor günlerde gösterilen bu dostluğun unutulmayacağını dile getirdi.

Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da katıldı.

Kaynak: AA

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