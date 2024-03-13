Türkiye ve Fas Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye ve Fas Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

NEW Türkiye ve Fas arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

13.03.2024 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Türkiye ve Fas arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu için geldiği New York'ta çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Göktaş, Fas Dayanışma Sosyal İçerme ve Aile Bakanı Aawatif Hayar ile bir araya geldi. İki Bakan, Türkevi'ndeki görüşmenin ardından "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Fas Krallığı Dayanışma, Sosyal İçerme ve Aile Bakanlığı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzaladı.

Söz konusu mutabakat zaptı ile iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesi amaçlanıyor.

NEYAD paneline katıldı

Öte yandan Bakan Göktaş, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) tarafından Türkevi'nde düzenlenen "Kadınları ve Kız Çocukların Güçlendirme: Politik, Ekonomik, Sosyal Yaşamda Liderliğe Hazırlama" konulu panele de katıldı.

NEYAD Başkanı Ayşe Nilgün Diptaş'ın açılış konuşmasını yaptığı panelde, "onur konuğu" olarak yer alan Göktaş, kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmenin aşırı yoksulluğu sona erdirmek ve dayanıklı, demokratik toplumları teşvik etmek için önemli olduğunu belirtti.

Kadınların sivil toplumda ve siyasette aktif rol oynadığında hükümetlerin daha açık, duyarlı ve şeffaf olma eğiliminde olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Kadınlar müzakere masasına oturduğunda barış anlaşmaları daha kalıcı olur." diye konuştu.

"Kadınların ekonomik hayata aktif katılımı son derece önemli"

Eşik haklar ve fırsatlarla güçlendirilen kadınları ve kız çocuklarını ilerlemenin ve büyümenin temel itici gücü olarak nitelendiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu anlamda kadının sosyal statüsünün yükseltilmesi ve kadın-erkek eşitliğinin hukuki açıdan sağlanması büyük önem taşımaktadır. Ülkelerin ekonomik refahının ve kalkınmasının sağlanabilmesi için kadınların ekonomik hayata aktif katılımı son derece önemlidir. Bu gerçeğin çok iyi farkındayız. Türkiye, yaklaşık 22 yıldır insan odaklı bir bakış açısıyla kadın haklarını ve adaleti savunuyor. Kadın istihdamının önündeki yapısal, sosyal ve diğer engelleri kaldırmaya yönelik tedbirlerle kadın katılımını ve istihdamını artırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde stratejik belgeleri, eylem planlarını hazırlıyor ve uyguluyoruz.

12. Kalkınma Planı'nda kadınların hayatın her alanından eşit şekilde faydalanmasının, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamasının önemini vurguladık. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılımını, hak ve fırsatlardan eşit şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını da güncelleyerek hayata geçirdik. Bu belge, Türkiye'de kadının güçlendirilmesi alanında kaydettiğimiz ilerlemeyi daha da ileriye taşımak için büyük bir adımdır. Kadınların her alanda aktif katılımını sağlayacak adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Türkiye, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Fas Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ'da çıkan yangında minibüsleri yanan aile yardım talebinde bulundu
    22:20 Elazığ'da çıkan yangında minibüsleri yanan aile yardım talebinde bulundu

    Elazığ'ın Gözebaşı köyünde çıkan yangın sonucu park halindeki minibüsleri yanan aile, tüm varlıklarını kaybettiklerini belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu. Yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen minibüsler, ailenin geçim kaynağıydı. Aile, yangının sebebini bilmediklerini ve araçlarını tamir ettirecek durumlarının olmadığını ifade etti.

  • Şanlıurfa'da Biçerdöver ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
    22:17 Şanlıurfa'da Biçerdöver ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

    Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, biçerdöverle otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, diğer yolcu ise hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı.

  • Alanya'da kaza: 7 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
    22:15 Alanya'da kaza: 7 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen kazada, A.K'nin kullandığı kamyonet ile S.D. yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüsteki 7 yolcu yaralandı. Jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

  • ABD, Gazze'ye 9. kez havadan yardım operasyonu düzenledi
    22:15 ABD, Gazze'ye 9. kez havadan yardım operasyonu düzenledi

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 9'uncu kez havadan yardım operasyonu düzenlendiği bildirildi. Operasyonda 2 C-130 tipi ve 1 C-17 Globlemaster III tipi uçağın yer aldığı aktarılan açıklamada, sivillerin kritik yardımlara erişimini sağlamak amacıyla 35 bin 712 gıda ve 28 bin 800 şişe suyun Gazze'nin kuzeyine bırakıldığı belirtildi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı Bingöl'de İş İnsanlarıyla Buluştu
    22:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Hazine Bakanı Bingöl'de İş İnsanlarıyla Buluştu

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'de iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kamu ve özel yatırımlar ele alındı.

  • Bolu'da İşaret Parmaklı Vatandaşa İtfaiye Yardımı
    22:10 Bolu'da İşaret Parmaklı Vatandaşa İtfaiye Yardımı

    Bolu'da işaret parmağına sıkışan bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İşaret parmağındaki yüzük, spiral yardımıyla kesilerek çıkarıldı. Vatandaşın parmağındaki yüzük nedeniyle kangren olma ihtimali bulunuyor.

  • ASKON Samsun Şube Başkanı İstiklal Madalyasını Samsun Müzesi'ne Bağışladı
    22:05 ASKON Samsun Şube Başkanı İstiklal Madalyasını Samsun Müzesi'ne Bağışladı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı Samsun Müzesi'ne Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, aile büyüklerinden kalan İstiklal madalyasını bağışladı. Doğru, madalyanın müzede sergilenmesi için Bakan Ersoy'a takdim ettiğini belirterek, Samsun'un kurtuluş şehri olduğunu ve müzede Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına ait bir eserin olmasını istediğini ifade etti.


21:44 Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu’na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok Para sayma görüntüleri canlı yayında İmamoğlu'na soruldu: Bizimle bir ilgisi yok
21:35 Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara’da gayrimenkul işine başladı mağdurlar çoğalıyor Muz yatırımcısı Hasan Çatkaya, Ankara'da gayrimenkul işine başladı; mağdurlar çoğalıyor
21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
19:44 Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi Kahvesine uyuşturucu hap attıkları kadına cinsel saldırıda bulunan sanıklara iyi hal indirimi
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
21:45 Galatasaray’dan Ali Koç’a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik Galatasaray'dan Ali Koç'a zehir zemberek yanıt: Utanarak esefle izledik
19:11 Erkek arkadaşıyla tartışan kadın, sokak ortasında kendini böyle tokatladı Erkek arkadaşıyla tartışan kadın, sokak ortasında kendini böyle tokatladı
17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 22:23:42. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Fas Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement