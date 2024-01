Türkiye ve Gürcistan Arasında Kültürel İş Birliği Programı İmzalandı

Türkiye ve Gürcistan arasında gerçekleştirilen 2024-2028 yılları için 'Kültürel İş Birliği Programı' imza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İmzalamış olduğumuz bu program ile bu çalışmaları karşılıklı olarak daha da ileriye taşıyacak sadece ortak kültürel mirasın korunması değil, kültürün her alanında ilişkilerimizi daha da ilerletmek istiyoruz" dedi.

Türkiye ve Gürcistan adına arasında 2024-2028 yılları için 'Kültürel İş Birliği Programı' imzalandı. İmza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Spor Bakanı Thea Tsulukiani ve iki ülkenin heyetleri katıldı. İmza töreninin ardından iki ülkenin Bakanları ortak basın açıklaması düzenlendi.

"BU GÖRÜŞMENİN TEMEL AMACI KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ PROGRAMININ HAYATA GEÇİRİLMESİDİR"

Gürcistan ve Türkiye arasında imzalanan Kültürel İş Birliği Programı'na ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy görüşmenin temel amacının iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek olduğunu belirterek, "Çok kıymetli basın mensupları, çok değerli mevkidaşım, sayın Thea Tsulukiani ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biraz önce sayın mevkidaşım ile Türkiye ve Gürcistan arasındaki kültürel ilişkilerimizin önemli noktalarını ele aldığımız, son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmenin temel amacı, bu önemli noktalarda iş birliğimizi arttıracak ve önümüzdeki beş yıllık süreçte çalışmalarımıza yol haritası olacak Kültürel İş birliği programının hayata geçirilmesidir. Hepinizin bildiği gibi Gürcistan ile ortak kültürel ve tarihi mirasa sahibiz. Ortak değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin öncelikli görevi ve hedefi" dedi.

"HER ALANDA İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERLETMEK İSTİYORUZ"

Bakan Ersoy, "Demin imzalamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan hükümeti arasında 2024-2028 yılları için Kültürel İşbirliği Programı ile her iki ülke topraklarındaki Osmanlı ve Gürcistan kültürel mirasının korunması ve restorasyonu için bir teknik çalışma grubu oluşturulacak ve bir eylem planı hazırlanacaktır. Bakanlık olarak halihazırda ülkemizde yer alan Gürcistan için de çok kıymetli olan dünya mirası eserler ile ilgili olarak her birinin gelecek nesillere emanet etme bilinciyle birçok çalışma gerçekleştirdik. Artvin ve Erzurum illerinde pek çok eseri koruma altına alarak dört buçuk milyon dolardan fazla bütçeyi bu restorasyonlar için kullandık. İmzalamış olduğumuz bu program ile bu çalışmaları karşılıklı olarak daha da ileriye taşıyacak sadece ortak kültürel mirasın korunması değil, kültürün her alanında ilişkilerimizi daha da ilerletmek istiyoruz. Her iki ülke için de bu çalışma hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

"KÜLTÜREL İLİŞKİLERİMİZİN GELİŞTİRİLMESİ BİZİM DE BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZDİR"

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Spor Bakanı Thea Tsulukiani Türkiye'ye çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileterek, "Değerli mevkidaşıma tekrardan sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün bu ziyaret çerçevesinde kurumunuza, değerli şahsınıza, değerli ekibinize ve genel olarak Türkiye hükümetine ortak kültürel miras eserlerinin korunması, bir restorasyonu konusunda yaptığınız değerli çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunma imkanına eriştim ve gerçekten minnettarlığımız sonsuzdur. Bu kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi bizim de büyük önceliğimizdir ve bugün burada imzaladığımız protokol çerçevesinde bu kültürel ilişkilerinin daha da pekiştirileceğine inancım tamdır. Bu çalışmalar, muazzam çalışmaların yapılması için Türkiye tarafından ayrılan bütçe özellikle takdire şayandır. Zor durumlarda bile ayırdığınız imkanlar gerçekten bizim sevindirmektedir" ifadelerini kullandı.