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Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Hırvatistan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü" kapsamında resepsiyon düzenlendi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Hırvatistan'ın Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayarak, bu özel günde bu programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Etkinlikte konuşan Bozay, Hırvatistan'ın Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayarak, bu özel günde bu programda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1992'den bu yana, Türkiye-Hırvatistan arasındaki dostluğun istikrarlı şekilde geliştiğini kaydeden Bozay, iki ülkenin sadece iyi günlerde değil zor günlerde de birbirinin yanında olduğunu aktardı.

Bozay, 2020'de Hırvatistan'da meydana gelen depremde Türkiye'nin verdiği desteği hatırlatarak 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Hırvatistan'ın Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Hırvatistan'ın bu desteğini unutmayacağını söyleyen Bozay, Hırvatistan'ın desteğiyle deprem bölgelerinde zarar gören okulların yenilenmesine yönelik yardım çalışmasına değinerek, iki ülkenin aynı zamanda NATO müttefiki olduğunu, yıllar boyunca barışı, istikrarı ve refahı teşvik etmek için birlikte çalıştığını vurguladı.

Bozay, "İkili, üçlü ve çoklu diyaloğumuz, yalnızca zorlukların üstesinden gelmemizi değil, aynı zamanda yeni işbirliği yollarını ve fırsatları birlikte keşfetmemizi de sağladı." diye konuştu.

Türkiye ve Hırvatistan birbirini zor zamanlarda destekliyor

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ise yakın tarihte Hırvatistan'ın bağımsızlık, NATO'ya entegrasyon ve Avrupa Birliği (AB) gibi birçok önemli hedefe ulaştığını belirterek, iki önemli adım olan Şengen ve avro bölgesine entegrasyonun sıradaki hedefleri olduğunu dile getirdi.

Cvitanovic, dost Türkiye'nin her zaman güçlü şekilde Hırvatistan'ı desteklediğine işaret ederek, Türk dostların Hırvatistan'ı uluslararası örgütlerdeki tanınma sürecinde de desteklediğini ve zor zamanlarda yanlarında olduğunu vurguladı.

Ülkesinin de Türkiye'ye zor zamanlarda desteğini ve bağlılığını gösterdiğini aktaran Cvitanovic, Hırvatistan'ın, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Kalkınma Programı (UNDP) ile deprem bölgesi Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 3 büyük okul inşa etme konusunda sözleşme imzaladığını söyledi.

Cvitanovic, Adıyaman'daki okulun UNICEF ve Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İlişkileri Bakanlığının işbirliğinde açıldığını ve şu anda tamamen işlevsel olduğunu anlattı.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin de geliştiğini kaydeden Cvitanovic, Hırvatistan'da birçok Türk şirketi ve yatırımcısı olduğunu ve ekonomik işbirliği ve yatırımların son 5 yılda yaklaşık 10 kat arttığını belirtti.

Cvitanovic, Hırvatistan'dan Türkiye'ye de şirketlerin gelmesi konusunda çalışmaları gerektiğini aktararak, bu konuda Türk tarafından destek görmekten memnuniyet duyacaklarını ve bu alanda daha fazla potansiyel olduğunu dile getirdi.

Savunma sektöründeki işbirliğinin de önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Cvitanovic, Hırvatistan'ı konser, sergi ve diğer kültürel etkinliklerle temsil ettiklerini söyledi.

Programa, diplomatik temsilciler, birçok üst düzey yetkili ile davetliler katıldı.