Türkiye ve Özbekistan\'dan Kültürel İş Birliği Protokolü

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Özbekistan ile Türkiye arasındaki kültür faaliyetleri alanında iş birliğinin artırılmasını amaçlayan ' Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı' imza törenine katıldı. Törende konuşan Ersoy, "Türkiye ve Özbekistan kardeşliğine ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede imzalayacağımız bu niyet protokolü ve eylem planı ile iki ülke arasındaki kültürel ortaklığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan ile Türkiye arasındaki kültürel faaliyetler alanındaki iş birliğini artırmayı hedefleyen 'Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı'nın imza törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende eylem planı Ersoy ile Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Ersoy, "Bu buluşmanın temel amacı, ortak tarih ve kültürel geçmişe sahip olan iki ülke arasındaki işbirliğimizi arttıracak ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yol haritası olacak Eylem Planı'nın hayata geçirilmesidir. Biraz önce Sayın Nazarbekov ile Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ilişkilerimizi detaylı bir şekilde ele alma fırsatını bulduk. Bu buluşmanın temel amacı, ortak tarih ve kültürel geçmişe sahip olan iki ülke arasındaki işbirliğimizi arttıracak ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yol haritası olacak Eylem Planı'nın hayata geçirilmesidir. Az sonra imzalayacağımız "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı arasında 2024-2026 yılları için 'Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı' ile önümüzdeki 2 yıllık süreçte gerçekleştireceğimiz kültür ve sanat alanındaki çalışmaları takvimlendirmiş olacağız. Böylece bu süreçte gerçekleştirilecek her türlü ortak ve uluslararası etkinlikte ilgili kurumlarımızın daha etkin çalışmasına olanak sağlayacak adımlar atmış olacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN KARDEŞLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak halihazırda Özbekistan Kültür Bakanlığından üst düzey temsilcilerle son derece verimli ve kapsamlı bir eğitim programı düzenledik. Bu hafta gerçekleştirilen bu eğitimler ile Bakanlığımızın kültür sanat birimlerinin yapısı ve işleyişi ile iki ülkenin bu alandaki önemli deneyimlerini paylaştık. Biz, her zaman ifade ediyoruz; biz, Türkiye ve Özbekistan kardeşliğine ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede imzalayacağımız bu Niyet Protokolü ve Eylem Planı ile iki ülke arasındaki kültürel ortaklığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra ülkelerimizin pek çok ortak prodüksiyon çıkaracağından da eminim. Sözlerime son verirken toplantımızın ve aldığımız kararların ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

'İLİŞKİLERİMİZ TÜM ALANDA HIZLA GELİŞİYOR'

Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, "Genellikle ilişkilerimizi değerlendirecek özellikle son 4 5 yıl içerisinde kültür alanında dahil olmak üzere Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerimizi tüm alanlarda hızla geliştiğini yükseldiğini görmekteyiz. ve bugün bizler için kıymetli devlet başkanlarımız sayın cumhurbaşkanlarımız siyasi iradeleri neticesinde o kadar büyük imkanlar kapısı açıldı. Bugün hızla gelişen dünyada kıymetli Türk kardeşlerimiz ile bağımsız bir ülkenin kendi kültür alanındaki değerli deneyimlerinin öğrenilmesi ve tecrübe alışverişi için büyük imkanların bize verildiğini büyük şükran ile karşılıyoruz. Günümüzde dost kavramı ile ilgili çeşitli değerlendirmeler dönüşümler olduğu bir zaman. Uluslararası meydanlarda saygının güvenin olarak nasıl olması gerektiğini bizim bu alanda ilişkilerimiz örnek olarak gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.