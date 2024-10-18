Türkiye ve Özbekistan'dan Kültürel İş Birliği Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye ve Özbekistan'dan Kültürel İş Birliği Protokolü

Türkiye ve Özbekistan\'dan Kültürel İş Birliği Protokolü

Bakan Ersoy, Türkiye-Özbekistan kültürel iş birliğini artırmak için protokol imzaladı.

18.10.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan ile Türkiye arasındaki kültür faaliyetleri alanında iş birliğinin artırılmasını amaçlayan 'Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı' imza törenine katıldı. Törende konuşan Ersoy, "Türkiye ve Özbekistan kardeşliğine ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede imzalayacağımız bu niyet protokolü ve eylem planı ile iki ülke arasındaki kültürel ortaklığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan ile Türkiye arasındaki kültürel faaliyetler alanındaki iş birliğini artırmayı hedefleyen 'Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı'nın imza törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende eylem planı Ersoy ile Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Ersoy, "Bu buluşmanın temel amacı, ortak tarih ve kültürel geçmişe sahip olan iki ülke arasındaki işbirliğimizi arttıracak ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yol haritası olacak Eylem Planı'nın hayata geçirilmesidir. Biraz önce Sayın Nazarbekov ile Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ilişkilerimizi detaylı bir şekilde ele alma fırsatını bulduk. Bu buluşmanın temel amacı, ortak tarih ve kültürel geçmişe sahip olan iki ülke arasındaki işbirliğimizi arttıracak ve önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza yol haritası olacak Eylem Planı'nın hayata geçirilmesidir. Az sonra imzalayacağımız "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Kültür Bakanlığı arasında 2024-2026 yılları için 'Kültür Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı' ile önümüzdeki 2 yıllık süreçte gerçekleştireceğimiz kültür ve sanat alanındaki çalışmaları takvimlendirmiş olacağız. Böylece bu süreçte gerçekleştirilecek her türlü ortak ve uluslararası etkinlikte ilgili kurumlarımızın daha etkin çalışmasına olanak sağlayacak adımlar atmış olacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN KARDEŞLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ'

Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak halihazırda Özbekistan Kültür Bakanlığından üst düzey temsilcilerle son derece verimli ve kapsamlı bir eğitim programı düzenledik. Bu hafta gerçekleştirilen bu eğitimler ile Bakanlığımızın kültür sanat birimlerinin yapısı ve işleyişi ile iki ülkenin bu alandaki önemli deneyimlerini paylaştık. Biz, her zaman ifade ediyoruz; biz, Türkiye ve Özbekistan kardeşliğine ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede imzalayacağımız bu Niyet Protokolü ve Eylem Planı ile iki ülke arasındaki kültürel ortaklığı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonra ülkelerimizin pek çok ortak prodüksiyon çıkaracağından da eminim. Sözlerime son verirken toplantımızın ve aldığımız kararların ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

'İLİŞKİLERİMİZ TÜM ALANDA HIZLA GELİŞİYOR'

Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, "Genellikle ilişkilerimizi değerlendirecek özellikle son 4 5 yıl içerisinde kültür alanında dahil olmak üzere Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerimizi tüm alanlarda hızla geliştiğini yükseldiğini görmekteyiz. ve bugün bizler için kıymetli devlet başkanlarımız sayın cumhurbaşkanlarımız siyasi iradeleri neticesinde o kadar büyük imkanlar kapısı açıldı. Bugün hızla gelişen dünyada kıymetli Türk kardeşlerimiz ile bağımsız bir ülkenin kendi kültür alanındaki değerli deneyimlerinin öğrenilmesi ve tecrübe alışverişi için büyük imkanların bize verildiğini büyük şükran ile karşılıyoruz. Günümüzde dost kavramı ile ilgili çeşitli değerlendirmeler dönüşümler olduğu bir zaman. Uluslararası meydanlarda saygının güvenin olarak nasıl olması gerektiğini bizim bu alanda ilişkilerimiz örnek olarak gösterilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Özbekistan, Politika, Türkiye, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Özbekistan'dan Kültürel İş Birliği Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
20:37 Böyle yüzsüzlük görülmedi Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti Böyle yüzsüzlük görülmedi! Bebek katillerinin ifadeleri pes dedirtti
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
10:32 Hindistan’da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
10:23 Gıda denetimleri okulları da kapsayacak Gıda denetimleri okulları da kapsayacak
10:18 Aksaray’da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı Aksaray'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüsü ortaya çıktı
10:10 İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi İçişleri Bakanlığı, terörist kategorisinde ödül tarifesini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:08:21. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Özbekistan'dan Kültürel İş Birliği Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.