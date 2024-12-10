Türkiye ve Rusya Arasında Ekonomik İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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Türkiye ve Rusya Arasında Ekonomik İşbirliği Toplantısı

Türkiye ve Rusya Arasında Ekonomik İşbirliği Toplantısı

İstanbul'da düzenlenen toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hedeflendi. 28'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte, birçok sektörde işbirliği fırsatları ele alındı.

10.12.2024 18:38  Güncelleme: 18:41
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İSTANBUL'da 18 ile 21 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 28'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu(SPIEF) öncesinde, Türkiye'deki iş insanları ile 'Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Türkiye'de Tanıtmak' başlığı altında ziyaret toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bir çok sektörde Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

28'inci St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu(SPIEF), 18 ile 21 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Forum öncesinde Türk iş insanları ile detayların paylaşılması amacıyla 'Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Türkiye'de Tanıtmak' başlığı altında bir ziyaret toplantısı gerçekleştirildi. Roscongress Vakfı Proje Sunum Oturumu'nun da yer aldığı etkinlikte, sanayi, ticaret, lojistik, enerji, tarım, makine mühendisliği, bilişim teknolojileri, ve diğer pek çok sektörde Rusya - Türkiye işbirliğinin geliştirilmesi amaçlandı. Toplantıya, Rusya Federesyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı ve Rusya Büyükelçiliği Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin katıldı.

'TARİHİN KRİZ VE DÖNÜM NOKTALARINDA BİR FIRSAT VARDIR'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, "Şunu söylemeliyim ki Rusya ve Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler şu anda karmaşık bir dış politika ortamında gelişmektedir. Mevcut durum, ülkelerimizin ekonomik varlıkları açısından ciddi zorlukların varlığıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda tarihin kriz ve dönüm noktalarında, özellikle ekonomik alanda değerleri ve görevleri yeniden değerlendirmek ve daha etkili çalışma biçimleri ve yöntemleri geliştirmek için bir fırsat vardır" dedi.

'RUSYA, TOPLAM İTHALATIMIZDA 1'İNCİ SIRADA, İHRACATIMIZDA İSE 6'NCI SIRADA'

Rusya-Türkiye arasında ticaretten bahseden Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Ali Alperen Kaçar, "Rusya'yla ticaret hacmimizin 2023 yılında 56,5 milyar dolar değerinde olduğunu görüyoruz. Rusya, toplam ithalatımızda birinci sırada, ihracatımızda ise 6'ncı sırada yer alıyor. 2023 yılında hracatımız 10,9 milyar dolar, ithalatımız 45,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılının ilk 11 ayına baktığımızda toplam ticaret hacmimizin 47,2 milyar dolar olduğunu görüyoruz. İhracatımız bu dönemde 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız ise 39,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

'TİCARET HACMİMİZİ 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE DOĞRU TAŞIMAK HER İKİ ÜLKENİN AMACIDIR'

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı ise, "2023 yılında 56,5 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi, 2024'te yaklaşık 50 milyar dolarla, yani yüzde 10 civarında bir düşüşle kapanacağı öngörülmektedir. Karşılaşılan zorluklara rağmen batılı şirketlerin terk ettiği Rusya pazarına sunduğumuz ürünleri çeşitlendirmek suretiyle ticaret hacmimizi 100 milyar dolar hedefine doğru taşımak her iki ülkenin başlıca amacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Rusya Arasında Ekonomik İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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