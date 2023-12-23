Türkiye yapımı \'Aylan Bebek\' filmi uluslararası festivalde birinci oldu

Çevrim içi düzenlenen Barış Köprüsü Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye yapımı "Aylan Bebek" filmi, "En İyi Uzun Metrajlı Film" kategorisinin birincisi oldu.

Fransa merkezli çevrim içi düzenlenen Uluslararası Film Festivali'nde finale kalan 42 filmle yarışan Türkiye, "En İyi Uzun Metrajlı Film" kategorisinde "Aylan Bebek" filmiyle Altın Güvercin Ödülü'nü kazandı.

Ödüller, 14-25 Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Cansız bedeni Bodrum sahiline vuran 3 yaşındaki Aylan Kürdi ve tüm masum çocuklar anısına hazırlanan "Aylan Bebek" filminin yönetmenliğini Ömer Sarıkaya, yapımcılığını gazeteci Talat Atilla'nın yaptığı filmde yine Talat Atilla ve Wilma Elles başrol oyuncusu olarak yer aldı.

Talat Atilla, "Bu ödülü insanlığın vicdanına, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun tüm masum ve mazlumlara adıyorum. Aylan bebeklerin bedenlerini sahile vurduranlara, Filistin'de soykırım yapan, bu soykırıma yataklık yapan savaş tüccarlarının suratlarına bir tokat olarak çarpıyorum. Bu ödül, Türkiye'nin bağımsız ve bölünmez bütünlüğüne armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Ömer Sarıkaya dünyanın en seçkin filmleri arasında birinci seçilerek ödül almaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Barış Köprüsü Film Festivali

Çevrim içi düzenlenen Barış Köprüsü Film Festivali, "Savaşsız dünya nasıl yaratılır" sorusuna yanıt aramak ve insanlığın dikkatini çözülmesi gereken acil sorunlara çekmek amacıyla düzenleniyor. Festival kapsamındaki filmlerle, geleneklere ve kültürlere saygı, çevrenin korunması ve genç sinemacıların yaratıcılıkları ile, farklı milletler arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesi hedefleniyor.