Türkiye'ye Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Azalıyor - Son Dakika
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Türkiye'ye Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Azalıyor

Türkiye\'ye Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Azalıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Türkiye'ye olan siyasal ve ekonomik güvenin azaldığını ve buna bağlı olarak doğrudan yabancı sermaye girişlerinin düştüğünü belirtti. Demir, AKP hükümetinin Türk milletine en az 330 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı borcu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ekonomik özgürlük ve demokrasi endekslerinde düşük sıralarda yer aldığını vurgulayan Demir, Türkiye'nin en az 330 milyar dolar doğrudan yatırımı kaçırdığını söyledi. Ayrıca, Türk firmalarının yurt dışındaki doğrudan yabancı sermaye stokunun 62 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'den çıkan sermayenin girişten fazla olduğunu belirtti. Yatırım sermayesi girişlerinin ise yüzde 42 azaldığını ifade etti.

23.05.2024 13:14
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Türkiye'ye olan siyasal ve ekonomik güvenin her geçen gün azaldığını ve buna paralel olarak doğrudan yabancı sermaye girişlerinin de düştüğünü belirterek, "AKP hükümetinin Türk milletine en az 330 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı borcu vardır. Doğrudan yatırım çekemeyen hükümet ülkeyi sıcak paraya mahkum bırakmıştır" dedi.

CHP'li Volkan Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Ekonomik Özgürlük Endeksinde Gabon ve Fas'ın ardından 103'üncü, Demokrasi İndeksinde Gambiya'nın ardından 102. sırada bulunduğuna dikkat çekti. Demir, "Türkiye, dünya ortalaması kadar doğrudan yabancı sermaye çekebilseydi 490 milyar dolar, OECD ortalaması kadar çekebilseydi 598 milyar dolar yatırım çekilmiş olacaktı. Bu durumda bu haliyle Türkiye en az 330 milyar dolar doğrudan yatırımı kaçırmış durumdadır" değerlendirmesini yaptı.

Demir, şunları kaydetti:

"2023 yılında Türkiye, sadece 10.6 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye çekebilmiştir. Bu, Dünyada 2023 yılındaki 1.36 trilyon dolar doğrudan yabancı sermaye hareketinin sadece binde 8'i kadardır. Türkiye'ye gelen sermayenin yaklaşık yüzde 34'ünü yabancıların gayrimenkul alımları, yaklaşık yüzde 18"ini Türkiye de mukim yabancı sermaye şirketlerinin yurt dışından borçlanmaları, yaklaşık yüzde 25'ini hizmet sektöründeki yatırımlar oluştururken, toplamın sadece yüzde 23 ünü sanayi ve tarım sektörleri oluşturmaktadır. Diğer taraftan mevcut tesislerin satın alınmaları dışında yabancı sermayenin sıfırdan yatırımları (yeşil yatırımlar) neredeyse durma noktasına gelmiştir.

Türk firmalarının yurt dışındaki doğrudan yabancı sermaye stoku 62 milyar dolara ulaşmıştır. Giren ve çıkan sermaye arasındaki fark hızla azalmaya başlamıştır. 2023 yılında Türkiye'ye 10.6 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye gelirken; 5.8 milyar dolar doğrudan Türk sermayesi yurt dışına çıkmıştır. Türkiye'den çıkan sermaye gayrimenkul ve borçlanma miktarı dışındaki doğrudan yabancı sermaye girişinin (5.6 milyar dolar) üstündedir."

"Yatırım sermayesi girişleri yüzde 42 azaldı"

Demir, 2024'ün ilk çeyreğinde, Türkiye'ye net 1.2 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girdiğini, bunun yaklaşık 800 milyon dolarının yabancılara gayrimenkul satışları olduğunu vurguladı. Demir, "2024 ilk çeyreğinde yatırım sermayesi girişlerinin toplam hacmi geçen yılın aynı dönemine göre (2.1 milyar dolar) yüzde 42 oranında bir azalışı işaret etmektedir" dedi.

"Türkiye'ye olan siyasal ve ekonomik güven her geçen gün azalıyor"

Demir, Türkiye'ye olan siyasal ve ekonomik güvenin her geçen gün azaldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, yüzde 59'u Avrupa Birliği (AB-27)ülkeleri olmak üzere, yüzde 80'inin gelişmiş demokratik ülkelerden geldiği görülmektedir.  Ekonomik Özgürlük Endeksinde Gabon ve Fas'ın ardından 103'üncü, Demokrasi İndeksinde Gambiya'nın ardından 102. sırada bulunan ve diğer bir çok global  ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmişlik endeksinde hızla son sıralara gerileyen, ekonomisi günlük kararlarla yönetilen  Türkiye'ye olan siyasal ve ekonomik güven her geçen gün azalmakta ve bunu paralel olarak doğrudan yabancı sermaye girişleri hızla rakamsal ve oransal olarak düşüş göstermekte, tam aksi önde Türk sermayesi artan bir hızla yurt dışına çıkmaktadır.

Diğer taraftan daha kısa bir süre önce demokratik düzene geçmiş olan Çek Cumhuriyeti (yüzde 67), Polonya (yüzde 40), Macaristan (yüzde 60), Romanya (yüzde 38), Bulgaristan (yüzde 63) gibi doğu Avrupa ülkeleri bile yabancı sermaye çekme konusunda (stok/GSYİ) Türkiye'nin çok önüne geçmişlerdir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'ye Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Azalıyor - Son Dakika

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