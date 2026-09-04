Türkiye, yıllık enflasyonda dünyada beşinci, Avrupa'da ilk sırada - Son Dakika
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Türkiye, yıllık enflasyonda dünyada beşinci, Avrupa'da ilk sırada

Türkiye, yıllık enflasyonda dünyada beşinci, Avrupa\'da ilk sırada
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TÜİK'in açıkladığı yıllık yüzde 31,51'lik enflasyonla Türkiye, Venezuela, İran, Güney Sudan ve Arjantin'in ardından dünyada en yüksek enflasyona sahip beşinci ülke oldu.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - TÜİK'in yüzde 31,51 olarak açıkladığı yıllık enflasyon esas alınarak yapılan sıralamaya göre Türkiye; Venezuela, İran Güney Sudan ve Arjantin'in ardından dünyada enflasyonu en yüksek beşinci ülke olarak öne çıkıyor. Ekonomistler, yılın ilk sekiz ayındaki yüzde 22,07 oranındaki enflasyona işaret ederek, " Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefini tutturulabilmesi mümkün değil. Çünkü, Merkez Bankası'nın yeni hedefi olan yüzde 24'ün yüzde 92'si sekiz ayda aşıldı" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde enflasyon geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinin 0,57 puan üzerinde gerçekleşti. Bu yıl yüzde 22,07 olan sekiz aylık enflasyon geçen yıl yüzde 21,5 düzeyindeydi.

HEDEFLER BİR TÜRLÜ TUTMUYOR

İktidar, 2026 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 16 olarak belirledi. Merkez Bankası ise yıl sonunda yüzde 15 ila yüzde 21 oranları arasında kalacağını belirterek, hedefi yüzde 16 olarak açıklamıştı. Banka, enflasyon hedefini yıl içinde yukarı yönlü revize etti ve yüzde 24'e yükseltti. Banka, yıl sonu enflasyon tahminini de önce yüzde 26'ya, geçen ay da yüzde 28'e yükseltti.

Ekonomistler, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, yılın ilk sekiz ayındaki yüzde 22,07 oranındaki enflasyona işaret ederek, "Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefini tutturulabilmesi mümkün değil. Çünkü, Merkez Bankası'nın yeni hedefi olan yüzde 24'ün yüzde 92'si sekiz ayda aşıldı. Başlangıçtaki yüzde 16'lık hedef ise aylar önce zaten aşıldı" dedi

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın yüzde 28 tahmininin tutabilmesi için de kalan dört ayda toplam enflasyonun yüzde 4,9'un, aylık ortalamanın da yüzde 1,3'ün altında kalması gerektiğine işaret etti.

Ekonomistler, özellikle eylül ve ekim aylarında enflasyonun okul masrafları nedeniyle yüksek çıkacağını vurgulayarak, "Geçen yılın son dört ayında toplam yüzde 7,7 oranında enflasyon yaşanmıştı" dedi. Ekonomistler, 2026 sonunda yıllık enflasyonun yüzde 32'nin üzerinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

TÜRKİYE, ENFLASYON LİGİNDE İLK 5'TE

Türkiye, dünya enflasyon liginde ilk beşteki yerini koruyor. TÜİK'in yüzde 31,51 olarak açıkladığı yıllık enflasyon esas alınarak yapılan sıralamaya göre Türkiye, Venezuela (yüzde 576), İran (yüzde 87,9) Güney Sudan (yüzde 58,21) ve Arjantin'den (yüzde 33,8) sonra dünyada enflasyonu en yüksek beşinci ülke olarak öne çıkıyor.

Türkiye, bu oranla Avrupa'da da açık ara birinci sırada bulunuyor. Türkiye'yi, ikinci sırada tek haneli enflasyonuyla Romanya (yıllık yüzde 8,2) izliyor.

AVRUPA'DA ENFLASYON

Avrupa'daki tüm ülkelerin yıllık enflasyonu Türkiye'nin bu yılın sekiz ayında yaşadığı yüzde 22,07 oranının altında kalıyor. Türkiye, G20 ülkeleri arasında da Arjantin'den sonra yüksek enflasyonda ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Güney Sudan, Venezuela, Arjantin, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, yıllık enflasyonda dünyada beşinci, Avrupa'da ilk sırada - Son Dakika

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