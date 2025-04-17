Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: "Yaşanan Bu Don Olayı Gıda Enflasyonunu Körükleyecek" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: "Yaşanan Bu Don Olayı Gıda Enflasyonunu Körükleyecek"

Geniş Video İzle

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 11-13 Nisan arasında yaşanan don olaylarına ilişkin olarak, "Türkiye olarak ihraç ettiğimiz ürünlerin başında meyvecilik geliyor. Meyvede kendi kendimize yetiyor fazlasını da ihraç ediyoruz. Gayrisafi milli hasılanın yaklaşıl yüzde 20’sini karşılıyor meyvecilik. Şimdi yaşanan bu don olayı gıda enflasyonunu körükleyecek. Ben yangına körükle gitmek istemiyorum ama görünen bu gıda enflasyonunu körükleyecek. Çünkü siz olması gerekeni yapıp çiftçiye destek verseniz bile ürün yok. Şu anda ürün olmadığı için de sezonu gelen meyve sebzeler olmadığı için fiyatlar körüklenecek" diye konuştu.

17.04.2025 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhabir: Halil YATAR - Kameraman: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 11-13 Nisan arasında yaşanan don olaylarına ilişkin olarak, "Türkiye olarak ihraç ettiğimiz ürünlerin başında meyvecilik geliyor. Meyvede kendi kendimize yetiyor fazlasını da ihraç ediyoruz. Gayrisafi milli hasılanın yaklaşıl yüzde 20'sini karşılıyor meyvecilik. Şimdi yaşanan bu don olayı gıda enflasyonunu körükleyecek. Ben yangına körükle gitmek istemiyorum ama görünen bu gıda enflasyonunu körükleyecek. Çünkü siz olması gerekeni yapıp çiftçiye destek verseniz bile ürün yok. Şu anda ürün olmadığı için de sezonu gelen meyve sebzeler olmadığı için fiyatlar körüklenecek" diye konuştu.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 11-13 Nisan arasında yaşanan don olaylarına ilişkin ANKA Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Demirtaş, ülke genelinde etkili olduğunu fakat bu yıl yaşanan üçüncü don olayı olduğunu belirterek bazı ürünlerde yüzde 100'e varan zararın olduğunu kaydetti. Demirtaş, yaşanan zirai don olayının ülke ihracatını ve ithalatını olumsuz etkileyeceğine dikkati çekerek, üreticiye hemen destek sağlanmazsa üretimden kaçacağına vurgu yaparak, "Birçok ilde tarım arazileri imara açılıyor. Toprak Koruma Kanunumuz var ama uygulanmıyor. Eğer üreticiye destek verilmezse üreticiler tarım alanlarının imara açılması için girişimlerde bulunacaklardır. Bu hem ülke tarımını hem ülke ekonomisini çok ciddi etkiler. Zaten üretici yaş ortalamamız 58'lere dayanmış durumda, 2024 yılının sonlarına kadar 600 bin üretici tarımdan kopmuş, tarım arazilerinin yüzde 10'undan fazlası kaybedilmiş durumda. Bunlar resmi rakamlar. Böyle giderse üretecek kimse kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu don olayı gıda enflasyonunu körükleyecek"

Yaşanan don olayının en çok meyvecileri etkilediğini belirten Demirtaş, "Türkiye olarak ihraç ettiğimiz ürünlerin başında meyvecilik geliyor. Meyvede kendi kendimize yetiyor fazlasını da ihraç ediyoruz. Gayrisafi milli hasılanın yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor meyvecilik. Şimdi yaşanan bu don olayı gıda enflasyonunu körükleyecek. Ben yangına körükle gitmek istemiyorum ama görünen bu gıda enflasyonunu körükleyecek. Çünkü siz olması gerekeni yapıp çiftçiye destek verseniz bile ürün yok. Şu anda ürün olmadığı için de sezonu gelen meyve sebzeler olmadığı için fiyatlar körüklenecek" diye konuştu.

"Çitçiler icraya düşüyor"

Çiftçinin üretimde kalması için destek ve primlerin muhakkak bir an önce verilmesi gerektiğini, aksi takdirde çiftçinin topraktan kopacağına vurgu yapan Demirtaş, "Bakınız 2024 Aralık ayı itibari ile Türkiye çiftçisinin borcu 900 milyara yaklaşmış. Buna bir de veresiye aldıklarını katarsanız 1 trilyon lirayı bulmuş durumda çiftçi borcu. O yetmiyormuş gibi icraya düştü çiftçiler. Tarlalar da icraya düşüyor. Çiftçi şu anda borçlarıyla baş edemiyor. Çiftçi de diyor ki 'üretimden para kazanamıyorum imar gelsin de ben bundan para kazanayım'. 10-15 milyon para kazanmak varken 30 bini neden bekleyeyim diyor. Tabi her bölgede değil bu durum. Tabi bunu onayladığımdan değil, çiftçide böyle bir beklenti var. Yani Toprak Koruma Kanunu dinlenmiyor. Mera alanlarından ormanlara kadar imara açılmış durumda. 67 ilde imtiyazlar verildi ve tüm Türkiye delik deşik siyanürlü altınlardan diğer madenler aranıyor. Bakın son 10 yılda 600 bin çiftçi tarımdan vazgeçti. Çiftçi yaşlarına bakıyorsunuz, 18 ila 32 yaş arası tarımda istihdam oranı yüzde 10'lara inmiş. Geri kalan yüzde 90'ın yaş ortalamasına 58 diyoruz fakat o da 59'a çıkmış durumda. Bunlar resmi rakamlar" dedi.

"Kısacası üretici kazanmıyor, tüketici ucuza bulamıyor"

İşin bir de tüketici kısmı olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Bakın işin üretici kısmı kadar bir de tüketici kısmı var. Gıda enflasyonu var. TÜİK, rakamlarına göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 38,10. Peki enflasyonu durdurmak için ne yapmamız lazım, üretimi arttırmamız lazım. Biz bir üründe fiyatlar arttığı zaman hemen ihracat yasağı koyuyoruz. Aynı şekilde soya. Soyasız hayvan yemi yapamazsınız. Soyada biz 3 milyon tonu geçti ithal ettiğimiz. Biz 180 bin ton soya üretiyorduk bu 150 bin tona düştü. Bunlar ülkemizde pek ala yetişir ama çiftçi önünü göremediği için üretmiyor. Üretici para kazanamıyor. Üretici kar edemiyor. Ürünün maliyetinin altında bazı ürünlerde taban ücret belirlendi. Kısacası üretici kazanmıyor, tüketici ucuza bulamıyor. Tüketici de merdiven altı gıdaya yöneliyor. Çünkü sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşamıyor" söyleminde bulundu.

"Sıkıntı yok gibilerinden açıklamalar yapıldı umarım öyle olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantınsın ardından yaptığı açıklamayı hatırlatan Demirtaş, "Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı biz çiftçiyi zora sokmayacağız, bir çalışmamız var ödeyeceğiz diye üstü örtülü söyledi. Sıkıntı yok gibilerinden açıklamalar yapıldı umarım öyle olur" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Türkiye Ziraatçılar Derneği, Hüseyin Demirtaş, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: 'Yaşanan Bu Don Olayı Gıda Enflasyonunu Körükleyecek' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:31:39. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: "Yaşanan Bu Don Olayı Gıda Enflasyonunu Körükleyecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement