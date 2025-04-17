Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş: "Yaşanan Bu Don Olayı Gıda Enflasyonunu Körükleyecek"

Muhabir: Halil YATAR - Kameraman: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 11-13 Nisan arasında yaşanan don olaylarına ilişkin olarak, "Türkiye olarak ihraç ettiğimiz ürünlerin başında meyvecilik geliyor. Meyvede kendi kendimize yetiyor fazlasını da ihraç ediyoruz. Gayrisafi milli hasılanın yaklaşıl yüzde 20'sini karşılıyor meyvecilik. Şimdi yaşanan bu don olayı gıda enflasyonunu körükleyecek. Ben yangına körükle gitmek istemiyorum ama görünen bu gıda enflasyonunu körükleyecek. Çünkü siz olması gerekeni yapıp çiftçiye destek verseniz bile ürün yok. Şu anda ürün olmadığı için de sezonu gelen meyve sebzeler olmadığı için fiyatlar körüklenecek" diye konuştu.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, 11-13 Nisan arasında yaşanan don olaylarına ilişkin ANKA Haber Ajansına açıklamalarda bulundu. Demirtaş, ülke genelinde etkili olduğunu fakat bu yıl yaşanan üçüncü don olayı olduğunu belirterek bazı ürünlerde yüzde 100'e varan zararın olduğunu kaydetti. Demirtaş, yaşanan zirai don olayının ülke ihracatını ve ithalatını olumsuz etkileyeceğine dikkati çekerek, üreticiye hemen destek sağlanmazsa üretimden kaçacağına vurgu yaparak, "Birçok ilde tarım arazileri imara açılıyor. Toprak Koruma Kanunumuz var ama uygulanmıyor. Eğer üreticiye destek verilmezse üreticiler tarım alanlarının imara açılması için girişimlerde bulunacaklardır. Bu hem ülke tarımını hem ülke ekonomisini çok ciddi etkiler. Zaten üretici yaş ortalamamız 58'lere dayanmış durumda, 2024 yılının sonlarına kadar 600 bin üretici tarımdan kopmuş, tarım arazilerinin yüzde 10'undan fazlası kaybedilmiş durumda. Bunlar resmi rakamlar. Böyle giderse üretecek kimse kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu don olayı gıda enflasyonunu körükleyecek"

Yaşanan don olayının en çok meyvecileri etkilediğini belirten Demirtaş, "Türkiye olarak ihraç ettiğimiz ürünlerin başında meyvecilik geliyor. Meyvede kendi kendimize yetiyor fazlasını da ihraç ediyoruz. Gayrisafi milli hasılanın yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor meyvecilik. Şimdi yaşanan bu don olayı gıda enflasyonunu körükleyecek. Ben yangına körükle gitmek istemiyorum ama görünen bu gıda enflasyonunu körükleyecek. Çünkü siz olması gerekeni yapıp çiftçiye destek verseniz bile ürün yok. Şu anda ürün olmadığı için de sezonu gelen meyve sebzeler olmadığı için fiyatlar körüklenecek" diye konuştu.

"Çitçiler icraya düşüyor"

Çiftçinin üretimde kalması için destek ve primlerin muhakkak bir an önce verilmesi gerektiğini, aksi takdirde çiftçinin topraktan kopacağına vurgu yapan Demirtaş, "Bakınız 2024 Aralık ayı itibari ile Türkiye çiftçisinin borcu 900 milyara yaklaşmış. Buna bir de veresiye aldıklarını katarsanız 1 trilyon lirayı bulmuş durumda çiftçi borcu. O yetmiyormuş gibi icraya düştü çiftçiler. Tarlalar da icraya düşüyor. Çiftçi şu anda borçlarıyla baş edemiyor. Çiftçi de diyor ki 'üretimden para kazanamıyorum imar gelsin de ben bundan para kazanayım'. 10-15 milyon para kazanmak varken 30 bini neden bekleyeyim diyor. Tabi her bölgede değil bu durum. Tabi bunu onayladığımdan değil, çiftçide böyle bir beklenti var. Yani Toprak Koruma Kanunu dinlenmiyor. Mera alanlarından ormanlara kadar imara açılmış durumda. 67 ilde imtiyazlar verildi ve tüm Türkiye delik deşik siyanürlü altınlardan diğer madenler aranıyor. Bakın son 10 yılda 600 bin çiftçi tarımdan vazgeçti. Çiftçi yaşlarına bakıyorsunuz, 18 ila 32 yaş arası tarımda istihdam oranı yüzde 10'lara inmiş. Geri kalan yüzde 90'ın yaş ortalamasına 58 diyoruz fakat o da 59'a çıkmış durumda. Bunlar resmi rakamlar" dedi.

"Kısacası üretici kazanmıyor, tüketici ucuza bulamıyor"

İşin bir de tüketici kısmı olduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Bakın işin üretici kısmı kadar bir de tüketici kısmı var. Gıda enflasyonu var. TÜİK, rakamlarına göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 38,10. Peki enflasyonu durdurmak için ne yapmamız lazım, üretimi arttırmamız lazım. Biz bir üründe fiyatlar arttığı zaman hemen ihracat yasağı koyuyoruz. Aynı şekilde soya. Soyasız hayvan yemi yapamazsınız. Soyada biz 3 milyon tonu geçti ithal ettiğimiz. Biz 180 bin ton soya üretiyorduk bu 150 bin tona düştü. Bunlar ülkemizde pek ala yetişir ama çiftçi önünü göremediği için üretmiyor. Üretici para kazanamıyor. Üretici kar edemiyor. Ürünün maliyetinin altında bazı ürünlerde taban ücret belirlendi. Kısacası üretici kazanmıyor, tüketici ucuza bulamıyor. Tüketici de merdiven altı gıdaya yöneliyor. Çünkü sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşamıyor" söyleminde bulundu.

"Sıkıntı yok gibilerinden açıklamalar yapıldı umarım öyle olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantınsın ardından yaptığı açıklamayı hatırlatan Demirtaş, "Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı biz çiftçiyi zora sokmayacağız, bir çalışmamız var ödeyeceğiz diye üstü örtülü söyledi. Sıkıntı yok gibilerinden açıklamalar yapıldı umarım öyle olur" dedi.