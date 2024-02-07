TURMEPA Fethiye, denizlerin korunması konusunda 110 bin kişiye ulaştı

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Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Fethiye'nin denizlerin korunması konusunda öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere bölge halkının farkındalığını artıran eğitimlerle yaklaşık 110 bin kişiye ulaştığı bildirildi.

TURMEPA Fethiye'den yapılan yazılı açıklamada, derneğin ilçeye 2006 yılında kazandırdığı Kıyı ve Deniz Merkezi, Fethiye Belediyesi işbirliğiyle bölgede denizlerin ve su kaynaklarının korunması için verdiği mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Kuruluşundan bu yana denizlerin korunması konusunda öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere bölge halkının farkındalığını artıran eğitimlerle yaklaşık 110 bin kişiye ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kurulduğu 2006 yılından bu yana bölgenin çevresel dönüşümüne katkıda bulunmak için Fethiye Belediyesi işbirliğiyle çok sayıda eğitim projesi ve etkinliği hayata geçiren TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokoller ile öğrenciler başta olmak üzere bölgede binlerce kişiye deniz ve çevre eğitimleri veriyor. Kuruluşundan bu yana merkez, eğitimlerle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, tur operatörleri, kaptanlar, otel personelleri ve yerel halk başta olmak üzere bölgede 700'ü aşkın kurumda 110 bin kişiye ulaştı."

Açıklamada, TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi'nin denizlerin korunması konusunda yürütülen uluslararası projelere de ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

TURMEPA'nın Monako Prensi II. Albert Vakfı önderliğinde oluşturulan BeMed hibesi ile 2019 yılında hayata geçirdiği "Plastiksiz Muğla" projesinin bölgede öğrenci ve öğretmenlere Sıfır Atık Mavi eğitimleri vererek farkındalık kazandırdığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bir yıl süren bu örnek proje ile Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde toplam 7 bin 300 öğrenci ve öğretmene ulaşıldı. Eğitimlerin yanı sıra yüzlerce katılımcıyla Muğla'da düzenlenen kıyı temizliklerinde 1 ton atık toplandı. Geçtiğimiz yıl ise bir diğer uluslararası proje olan TUI Junior Academy Türkiye Muğla ve Antalya'da hayat buldu. Derneğin TUI Care Foundation fonu ile Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle yürüttüğü projenin birinci yılında Muğla ve Antalya'da eğitimlerle 4 bin 520 öğrenci ve 536 öğretmene ulaşılırken, geziler ve kıyı temizleme etkinlikleriyle de denizler konusunda farkındalığın artırılması sağlandı. Proje ikinci yılında Aydın ve İzmir'de sürüyor."

Açıklamada, TURMEPA Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezinin denizden çıkan atıklarla oluşturulan Sualtı Atık Sergisi'ne ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan merkezi ziyaret eden öğrenciler, aldıkları eğitimin ardından deniz kirliliğine neden olan atıkları gözlemleyerek denizlerin korunması konusunda öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Merkez 2024 yılında da Fethiye'de MEB Temel Eğitim Müdürlüğü ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü protokolü doğrultusunda, 84 okuldan 1300'den fazla öğrenciye deniz ve su okuryazarlığı kapsamında Sıfır Atık, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, deniz ekosistemi, kirlilik ve iklim değişikliği konularında eğitim vermeyi hedefliyor."