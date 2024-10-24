TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi

TUSAŞ saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan\'ın cenazesi toprağa verildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

24.10.2024 14:47
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.

TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı.

Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi. Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

"Devletimize, vatanımıza, milletimize düşmanlık edenler bilsinler ki, 'Onlar size tuzak kurarlar, Allah onların tuzaklarını bozucudur.' İnşallah Cenab-ı Hakk'ın milletimize vermiş olduğu güç ve kuvvetle, birlik ve beraberlikle, dayanışma ve yardımlaşma ile bütün düşmanların tuzaklarını bozmak milletimize nasip olacaktır inşallah.

Bu birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Milletimizin, gençlerimizin geleceğiyle ilgili devletimizin yapmış olduğu çalışmaları, heyecanımızı hiçbir zaman durduramazlar. Savunma sanayimize yapılan bu saldırıyı devlet olarak, millet olarak lanetledik. Şehitlerimize rahmet olsun."

Cenaze namazı kılındığı sırada fenalaşan şehidin eşi Gülay Arslan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin Adil, Abdurrahman ve Gül Amine Eslem adında 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

Erbaş???????'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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