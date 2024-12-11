TÜSİAD'dan Kokteyl ve Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı

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(ANKARA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yarın yapılacak Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesi Ankara'da kokteyl verdi. Kokteyle iş dünyasından çok sayıda kişinin yanı sıra siyasi parti genel başkanları da katıldı.

TÜSİAD, yarın yapılacak Yüksek İstişare Konseyi toplantısı öncesi bugün Ankara'da bir otelde kokteyl verdi. Kokteyle katılan siyasi parti genel başkanları arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı. Öte yandan DEM Parti adına davete Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu katıldı. Ayrıca davette partilerin çok sayıda milletvekilleri yer aldı.

Yüksek İstişare Konseyi toplantısı yarın yapılacak

Yüksek İstişare Konseyi toplantısı, 09.30-12.00 saatleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan tarafından yapılacak. Açılışın ardından, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu moderasyonunda Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yaycıoğlu ve Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'in katılımıyla bir oturum gerçekleştirilecek. Dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği siyasal ve ekonomik dönüşüm süreçlerin değerlendirileceği oturumda; Türkiye'nin tarihsel demokrasi ve ekonomik dönüşüm deneyimi ile siyasal ve ekonomik istikrar ilişkisine, yüksek gelirli bir ülke statüsüne geçişini engelleyen yapısal sorunlara ve bu dinamiklerin Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkışını nasıl zorlaştırdığına odaklanılacak.