Tutar Yapı Sitesi Davasında Temyiz Başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutar Yapı Sitesi Davasında Temyiz Başvurusu

03.06.2026 08:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 63 kişinin ölümüne sebep olan yapının sahipleri için başsavcılık, Yargıtay'a temyiz etti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi'ne ilişkin davada 15'er yıl hapis cezası verilen iki sanık hakkında Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Başsavcılık, mahkumiyet kararının usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu belirterek, kararın bozulmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Bloku'nun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, blokun yıkılmasının ardından önce teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya hakkında dava açtı. C Blok'un zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları belirtilen sanıklar Bekir Baloğlu ve Osman Baloğlu hakkında ilk olarak takipsizlik kararı veren savcılık, daha sonra bu sanıklar hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ardından davalar birleştirildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ 15 YIL HAPİS CEZASINI ONAMIŞTI

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığa da "iyi hal" indirimi uygulayarak 15'er yıl hapis cezasına mahkum etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi de mahkumiyet hükümlerini onamış ve sanıkların tahliye taleplerini reddetmişti.

"2 SANIK İÇİN HÜKÜM BOZULSUN" TALEBİ

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanıklar Bekir Baloğlu ve Osman Baloğlu yönünden Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunularak hükmün bozulması talep edildi.

Başsavcılığın temyiz dilekçesinde, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun bazı kararlarına atıf yapılarak, "Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre 'ek takipsizlik' kararı verilmiş, bu 'ek takipsizlik' kararına karşı itiraz yolunun açık olması nedeniyle yapılan 9 ayrı itiraz 3 farklı Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmiştir. Bu şekilde, itiraz üzerine kesinleşen 'ek kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar, mahkeme denetiminden geçerek yargısal karar halini almış ve yargı otoritesi özelliğini göstermiştir. Mahkemece yapılan yargılamada, duruşmada dinlenen tanık beyanlarına göre suç duyurusunda bulunulması üzerine 'ek takipsizlik' kararı kaldırılmış; sanıklar Bekir ve Osman Baloğlu hakkında, tanık beyanları ve alınan yeni bilirkişi raporuna istinaden kamu davası açılarak haklarında mahkumiyet kararı verilmiştir" denildi.

"SONRADAN ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU YENİ DELİL SAYILAMAZ"

Başsavcılık, Yargıtay'ın bazı yerleşik içtihatlarını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Yerleşik içtihatlara göre, salt sonradan alınan bilirkişi raporunun yeni delil niteliğinde sayılamayacağı belirtilmiştir. Yine Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 2 Temmuz 2025 tarihli, 2025/5469 sayılı ilamı da göz önüne alındığında; duruşmada dinlenen tanıkların genel olarak sanıkların kolon kestiğine dair beyanda bulundukları, ancak takipsizlik kararına konu bilirkişi raporunda bu hususun irdelendiği anlaşılmaktadır."

Sulh Ceza Hakimliklerine yapılan 'ek takipsizlik' kararına yönelik itirazlarda da bu hususların ileri sürüldüğü, ancak Sulh Ceza Hakimliklerince itirazların reddine karar verildiği görülmektedir. Bu şekilde, 'kovuşturmaya yer olmadığına' ilişkin kararın ardından dosyaya yeni bir delil eklenmediği; bilirkişi raporu tanziminin, 'kovuşturmaya yer olmadığına' ilişkin karar verilmeden önce de Başsavcılığın inisiyatifinde olmasına rağmen rapor alınmadığı anlaşılmaktadır.

Sonradan alınan bilirkişi raporunun yeni delil niteliğinde olmadığı halde, CMK'nın 172/2. maddesinde yer alan 'kovuşturmaya yer olmadığına dair' karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hakimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz' hükmü dikkate alınmaksızın; sanıklar hakkında verilen 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair kararın ardından yeni bir delil elde edilmeden, hatalı şekilde bu kararın kaldırılması suretiyle kamu davası açıldığı ve bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yargılamaya devamla sanıkların mahkumiyetine karar verilmiştir."

"YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMAMASI USUL VE YASAYA AYKIRIDIR"

Başsavcılık ayrıca, "dosyada bulunan iki bilirkişi raporu ile tarafların sunduğu uzman görüşleri arasında çelişkiler bulunduğunu; bilimsel bir konu olan, dosyadaki yargılamaya konu binanın yıkımının tüm yönleriyle değerlendirilmekten uzak olduğunu" kaydetti. Duruşmada dinlenen kurtarma ekibi çalışanlarının ve katılanların beyanları da dikkate alındığında, binanın yıkılış şekli ve enkazdaki gözlemlerinin de değerlendirilmesi gerektiği; sanıkların kusur oranının tespiti için dosyada mevcut bilirkişi ve uzman görüşlerindeki çelişkiyi açıklayıcı nitelikte yeni bir rapor alınmasının gerekliliğinin gözetilmemesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Başsavcılıkça, bu gerekçelerle iki sanık hakkındaki mahkumiyet kararının usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğunu belirterek, kararın bozulmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

Yargıtay, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutar Yapı Sitesi Davasında Temyiz Başvurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum Ersun Yanal fena patladı: Hakkımın yendiğini düşünüyorum
İBB Davası’nda iş insanı Yunus Göçer’den savunma: Ben de hukukçuyum... İBB Davası'nda iş insanı Yunus Göçer'den savunma: Ben de hukukçuyum...
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu 9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki yangında yaklaşık 330 ev zarar gördü Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki yangında yaklaşık 330 ev zarar gördü
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
Pakistan’da kerpiç ev çöktü: 6 çocuk öldü Pakistan'da kerpiç ev çöktü: 6 çocuk öldü
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias’a ait çıktı Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı
Resmen el değiştirdi Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

08:35
Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir
Özgür Özel ilk kez açıkladı: Yeni bir parti var, ikincisini de hazırlamak gerekebilir
08:15
Bitcoin’de 4 ayın en sert günlük düşüşü Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 4 ayın en sert günlük düşüşü! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
07:40
Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü
Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü
07:24
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu Nazlı Bulum evleniyor
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor
06:50
7 gün önce mutlak butlanı eleştiren Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu’nun A Takımı’na girdi
7 gün önce mutlak butlanı eleştiren Necdet Saraç, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'na girdi
05:57
Kolombiya’da seçim 2. tura kaldı Trump desteklediği adayı ilan etti
Kolombiya'da seçim 2. tura kaldı! Trump desteklediği adayı ilan etti
02:37
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu
İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu
00:12
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
23:13
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt
Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
21:59
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak
Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 08:48:52. #7.13#
SON DAKİKA: Tutar Yapı Sitesi Davasında Temyiz Başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.