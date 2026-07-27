Hüseyin Can Güner: “Bizim suçumuz Çankaya’nın hakkını ve bütçesini korumak” - Son Dakika
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Hüseyin Can Güner: “Bizim suçumuz Çankaya’nın hakkını ve bütçesini korumak”

Hüseyin Can Güner: “Bizim suçumuz Çankaya’nın hakkını ve bütçesini korumak”
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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, tutuklu olduğu sırada aşure etkinliğinde okutulan mesajında suçlamaları reddederek, 'Suçumuz Atatürk’ün Çankayasına hizmet etmek' dedi.

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, aşure etkinliklerinde tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in mesajını vatandaşlarla paylaştı. Güner mesajında, "Bize yöneltilen çirkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bizim suçumuz, Cumhuriyetçi, demokrat ve yurtsever olmak, Atatürk'ün Çankayasına hizmet etmektir. Bir suçumuz daha var; Çankaya'nın hakkını ve bütçesini korumak, her ay en az 5 milyon lira daha fazla ödeme yapmasını engellemek" ifadelerine yer verdi.

Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Ankara Divriği Kültür Derneği, Ankara Kangal Dernekleri Federasyonu, Ankara Sivas İmranlı Dernekler Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ankara Şubesi, Emlek Hüyüklüler Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği aşure etkinliğinde onuştu.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in selamlarını ileten Güler, aşure lokmasının birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Güner'in gönderdiği mesajı paylaşan Güler, Güner'in en kısa zamanda görevinin başında Çankayalılara hizmet edeceğini umduğunu söyledi. Hüseyin Can Güner mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"BİZE YÖNELTİLEN ÇİRKİN İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Bu önemli günde sizlerle birlikte olamamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hakkımdaki gözaltı kararını duyunca yurt dışından Ankara'ya dönmeme rağmen kaçma şüphesiyle tutuklanmamın hukuki bir dayanağı olmadığını hepimiz biliyoruz. Bize yöneltilen çirkin iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bizim suçumuz, Cumhuriyetçi, demokrat ve yurtsever olmak, Atatürk'ün Çankayasına hizmet etmektir. Bir suçumuz daha var; Çankaya'nın hakkını ve bütçesini korumak, her ay en az 5 milyon lira daha fazla ödeme yapmasını engellemek. Suçumuz sizin hakkınızı sonuna kadar savunmak, hakkınıza sonuna kadar sahip çıkmaktır. Birlik, dayanışma ve paylaşma duygularımızı büyüten bu anlamlı günde gönlümün ve kalbimin sizlerle olduğunu bilmenizi isterim. Aynı sofranın etrafında buluşan, lokmasını ve muhabbetini paylaşan tüm canlarımızı sevgiyle, saygıyla ve büyük bir hasretle selamlıyorum. Birliğimizin, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın her koşulda devam edeceğine yürekten inanıyorum."

ADALET VE EŞİTLİK MESAJI

Birlik aşını paylaşmak için bir araya geldiklerini belirten Haldun Güler de "Aşure lokmamızı paylaşırken barışa, adalete, eşitliğe ve insanlık onuruna sahip çıkma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Birliğimiz, dayanışmamız ve muhabbetimiz daim olsun, lokmalarımız kabul olsun. Hüseyin Can Başkanımızın gönlü ve kalbi burada sizlerle birlikte. Hepinizi onun adına saygıyla selamlıyor, lokmalarımızın kabul, birliğimizin ve muhabbetimizin daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin Can Güner, Etkinlik, 3. Sayfa, Politika, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Can Güner: “Bizim suçumuz Çankaya’nın hakkını ve bütçesini korumak” - Son Dakika

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