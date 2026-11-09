Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, İBB Davası\'nda tahliye talebinde bulundu

(İSTANBUL) - İBB Davası'ndan tahliye talebinde bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir insanın yaşam hakkını koruyabilmek için sürekli hasta olduğunu ispatlamak zorunda kalmasının başlı başına üzüntü verici bir husus olduğunu belirterek, "Kimseden ayrıcalık, merhamet beklemiyorum, onu söyleyeyim. Merhamet beklemiyorum. Yalnızca yaşam hakkımın korunmasını istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda devam edildi. Duruşmaların 106. günü, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

Davada tutuklu yargılanan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık, tahliye talebine ilişkin söz aldı.

Yarın 10 Kasım olduğunu hatırlatan Çalık, "'Hakikati konuşmaktan korkmayınız. Benim arkadaşlarım ufuklarının yettiği yere kadar benimle beraberdirler. Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır' diyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da ebediyete uğurladık. Kendisini rahmetle, minnetle ve özlemle yad ediyorum" dedi.

Çalık, hayatının hiçbir döneminde suç teşkil edecek bir yapılanmanın parçası olmadığını, kamu görevi sırasında hiç kimsenin tercihlerini hukukun ve mesleki ilkelerinin önünde tutmadığını, doğru bulmadığım hususlara hep itiraz ettiğini, kendi doğrularından hiç bir zaman vazgeçmediğini söyledi.

İddianamede kendisine isnat edilen 7 eylemde yer alan 20 sanıktan 15'inin, hakkında suç isnadı oluşturabilecek bir beyanda bulunmadığını belirten Çalık, şöyle konuştu:

"Bir sanık firari olduğu için dinlenememiştir. 4 tanıktan 3'ü şahsıma ilişkin suçlayıcı bir anlatımda bulunmamıştır. Hakkımda doğrudan suçlayıcı nitelikte bir gizli tanık beyanı da yoktur. Aleyhimde beyanlarda bulunanlar ise aynı olayları aynı menfaat tutarıyla dahi anlatamamıştır. Nitekim Sayın Mahkeme Başkanı olarak siz, 'İlk ifadenizde 15 milyon TL demişsiniz, şimdi burada 15 milyon dolar diyorsunuz' şeklinde sormuş ve bu çelişkiyi açıkça ortaya koymuştunuz.

"LEHİME HUSUSLAR ARTTI"

Sayın heyet, bir iddia ile soruşturma başlayabilir. Ancak mahkumiyet varsayımlarla değil, somut ve güvenilir delillere dayanmak zorundadır. Ben 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alındığım gün ne söylediysem bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Benim beyanlarım değişmedi. Savunmalarım değişmedi. Ancak yargılama sürecinde lehime ortaya çıkan hususlar arttı, aleyhime suçlamaları somut olarak güçlendiren bir delil de ortaya koyulamadı. Şahsımın rüşvet talep ettiğine veya bu kapsamda menfaat elde ettiğine ilişkin somut ve doğrulanabilir bir olay ortaya konulamamıştır. Üstelik örgüt liderine bağlı olduğu iddia edilen ben, soruşturma dosyasına operasyonlardan sadece bir gün önce, 18 Mart 2025 tarihinde dahil edilmiş bulunuyorum. Bu hususun da iddianın dayanaklarıyla birlikte değerlendirilmesini istiyorum."

"20 AYDIR ÖZGÜRLÜĞÜMDEN YOKSUNUM"

Duruşmaların geldiği aşamada, kendisinin maddi gerçeğin ortaya çıkması adına üzerine düşen her şeyi yaptığını aktaran Çalık, "20 aydır özgürlüğümden yoksun durumdayım. Delillerin önemli bir bölümü toplanmış, sanıklar, tanıklar dinlenmiş, iddialar mahkeme huzurunda tartışmaya açılmıştır" dedi.

Hakkındaki bütün iddialara ayrıntılı yanıt verdiğini, iddialar ve itirafçı beyanları arasında çelişkiler bulunduğunu anlatan Çalık, duruşmalar sırasında bunun Mahkeme Başkanı tarafından da fark edildiğini ve tanıklara soru olarak sorulduğunu kaydetti.

"HASTALIĞIMI, RİSKLERİ BİR TÜRLÜ ANLATAMADIM"

Mehmet Murat Çalık, şunları kaydetti:

"Son olarak bir şeyin altını bir kez daha hatırlatmaya, tarihe not düşmek adına söylemek istiyorum. Bugün sağlık sorunlarımı yeniden burada çok detaylı anlatmayacağım. Çünkü yaşadıklarımı defalarca anlattık. Bir insanın yaşam hakkını koruyabilmek için sürekli hasta olduğunu ispatlamak zorunda kalması başlı başına üzüntü verici bir husustur. ve benim iki kez kanser geçmişim var. Bu hastalığın ne kadar sinsi ve insan hayatını nasıl tehdit ettiğini yaşayarak öğrendim. 8 yıl arayla yaşayarak öğrendim. Bu hastalığın bazen hiçbir fırsat tanımadan bir insanın hayatını sona erdireceğini de çok gördüm sayın başkan. Ancak ne yazık ki yaşadıklarımı ve karşı karşıya olduğum riskleri, insani duygularına ve vicdanlarına seslendiğim insanlara bir türlü anlatamadım.

"ADLİ TIP KURUMU DEĞERLERİ DEĞİŞTİRDİ"

Sağlık sorunuma ilişkin ilk hastane raporunda yer alan değerler Adli Tıp Kurumu tarafından değiştirilmiştir, değiştirildi. Aynı tetkikler için ikinci kez beni İzmir Şehir Hastanesine sevk ettiler. Olsun. Kemik iliği biyopsisi nasıl yapılır, bilir misiniz? Kemiğinizi türbüşon gibi bir şey düşünün, kırdıklarını düşünün.

"ÜÇ KEZ KEMİĞİMİ KIRDILAR"

Üç kez kemiğimi kırdılar. Sırf bu tahlilleri yapacaklar diye, sırf Adli Tıp Kurumu benim değerlerimi değiştirdi diye ifadesi. Elbette hiçbir insan hasta olmak istemez. Hiçbir insan hayatını hastalıkla mücadele ederek geçirmek istemez. Ben buradan sağlıklı çıkacağım. Ben bunu savunmamda da söyledim. Geçirmek istemez. Ben de istemiyorum. Keşke insan sağlığı bir rapordaki değerleri değiştirmek kadar kolay düzeltilebilmiş olsaydı. O zaman bugün burada sağlığımı, yaşam hakkımı savunmak zorunda kalmazdım. Çünkü kağıt üzerinde değiştirilen değerler, insanın bedenindeki gerçekleri değiştirmiyor Sayın Başkan."

"ANAYASA MAHKEMESİ, 'AMAN BUNA BİR ŞEY OLMASIN DİKKAT EDİN' DEDİ"

Anayasa Mahkemesi'nin hakkında verdiği kararı hatırlatan Çalık, Yüksek Mahkeme'nin, sağlık durumumu değerlendirdiğini, "Tahliye olmasına gerek yok ama aman dikkat edin, bu adamın çok ciddi riskleri var" dediğini aktardı.

Mehmet Murat Çalık, cezaevinde çok iyi koşullarda kalmadığını belirterek, şunları söyledi:

"14 metrekare şu an cezaevi. Sabah açılıyor, akşam kapanıyor avlusu, 14 metrekare. Ama ben sağlığımı koruyorum şükürler olsun. Cezaevi koşullarında 'Aman buna bir şey olmasın, dikkat edin' demiştir, Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi bu kararı verdikten sonra ben İzmir'de bir kez daha ameliyat oldum. Niye? Ben istemedim ameliyat olmayı. Doktorların lenfoma şüphesiyle oldu. İki kez ameliyat oldum; biri Anayasa Mahkemesi'nden önce, biri Anayasa Mahkemesi'nden sonra. Kaç kez daha ameliyat olmak zorundayım ben? Takip edilen kitleler var boynumda. Kaç kez daha ameliyat olmak zorundayım?

Sayın heyet, ben kimseden ayrıcalık, merhamet beklemiyorum, onu söyleyeyim. Merhamet beklemiyorum. Yalnızca yaşam hakkımın korunmasını istiyorum, bu kadar, nokta! Ancak unutulmamalıdır ki bugün verilecek karar yalnızca tutukluluğuma ilişkin hukuki bir karar değildir. Aynı zamanda bir insanın yaşam hakkına ilişkin ağır bir vicdani sorumluluktur. Tabii ki takdir, yüce Türk milleti adına karar verecek olan sayın mahkemenizdedir. Bu aşamada tahliyemi talep ediyorum, teşekkür ediyorum Sayın Başkanım."

Çalık'ın, özellikle hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattığı anlarda, salonda bulunan annesi, ablaları ve bazı izleyicler göz yaşlarını tutamadı.

Mehmet Murat Çalık'ın beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi.