Tutuklu menajer Tolga Akış tahliye edildi, dosya mütalaa için savcıya gönderildi

"Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yargılandığı davada tutuklu bulunan menajer Tolga Akış'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Akış ve avukatları katıldı. Şarkıcı Emircan İğrek ile çok sayıda kişi de duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Akış savunmasında, iddianamede müstehcenlik suçunun konser içeriğinde veya Manifest grubunda olup olmadığını tam olarak bulamadığını ifade ederek, "Eğer Küçükçiftlikpark'taki konserden bahsediyorsak genel olarak yapımcıların görevi partnerleri bir araya getirerek organizasyonu yapmaktır. Genel akışı biliriz. Konserdeki her anı önceden planlamadığımız için önceden bilmemiz de mümkün değildir. Küçükçiftlikpark'taki konserde herhangi bir suç unsuru olabilecek hareket olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Konsere 18 yaş sınırı koymalarının nedeninin mekanda 18 yaş sınırının bulunması olduğunu, konserin yaş temasının olmadığını, bilet sattıkları mecralarda net şekilde konserde görüntü ve ses kaydı alınmamasıyla ilgili ibare olduğunu kaydeden Akış, konsere ilişkin resmi mecralarda yayın yapılmadığını öne sürdü.

Akış, manifest grubunun koreografisinde suç unsuru olmadığını iddia ederek, tahliyesi ve beraatına karar verilmesi talebinde bulundu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, delillerin toplandığını ve sanığın savunmasının alındığını belirterek, tahliyesine karar verilmesini ve dosyanın mütalaaya gönderilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akış'ın tahliye edilmesine karar verdi. Dosyanın mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 18 Mart'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Manifest" olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri olan Tolga Akış'ın müstehcen görüntüleri basın ve yayın yolu ile yayınladığı ve yayınlanmasına aracılık ettiğinin tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı belirtilmişti.

İddianamede, Manifest adlı grubun 7 kadın üyesinin sergilediği eylemler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan ceza almasının, yalnızca bu eylemlerin görünen kısmı olduğu belirtilerek, şu değerlendirmelere yer verilmişti:

"Şüphelinin ilgili soruşturmada şüpheli sıfatıyla dosyada yer almamasının bugün bu kışkırtıcı tabloda asıl organizasyon sahibi olarak eyleminin 'müstehcenlik' suçunu da oluşturmayacağının kabul edilmesinin mümkün olmadığı, aksine Türkiye'de milyonlarca çocuğun hayranlık duyarak izlediği ve adeta rol model aldığı bu grubun, toplumun edep ve haya duygularını açıkça yok sayan, en önemlisi ise toplumdaki 'aile' kavramını aşağılayan görüntüleri tasarlayan, finanse eden ve hiçbir yaş koruma filtresi gözetmeksizin kitlelere ulaşmasına sebebiyet gösteren şüphelinin aktif bir faaliyet üstlendiği anlaşılmıştır."

Grubun üyelerinin teşhircilik eylemlerinin ilgili kadınların bedeni üzerinden gerçekleştiği ve suçun kanuni tanımının oluştuğu vurgulanan iddianamede, dolayısıyla bir menajer olarak bu görüntülerin ve devam eden konser şovlarının da şüpheliye ait olduğu belirtilmişti.

İddianamede, bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun 226/2 maddesinde yer alan "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden" suçunun oluştuğunun kabulü gerektiği ifade edilmişti.

Şüpheli Akış'ın, Manifest grubunun menajeri olduğu, gruba ait olan müstehcen görüntü ve performansların oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayımlanmasına aracılık ettiğinin sabit olduğu vurgulanan iddianamede, söz konusu paylaşımlar ile Türk aile yapısının dinamiklerine uymayan, çocukların psikolojik-ruhsal olarak gelişimine açıkça zarar veren, toplumun genel ahlak yapısını zedeleyen edep ve haya duygularından uzak gösterileri ve şovları üstlenerek bunları finanse eden kişi olduğu aktarılmıştı.

İddianamede, bu kapsamda Akış'ın "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.