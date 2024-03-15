TÜVTÜRK Muayene Ücretleri 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesini Aştı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, "Kötü ekonomi yönetiminin bedelini 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşayan araç sahipleri, geride bıraktığımız yılda TÜVTÜRK'e de muayene ücreti için toplam 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödedi. Bu miktar aynı zamanda 12 milyar 283 milyon 843 bin liralık 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla, 6 milyar 637 milyon 60 bin liralık 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ise iki katı kadar." açıklamasını yaptı.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in, TÜVTÜRK'ün muayene rakamlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt geldi. Bakan Uraloğlu, 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye girdiğini bildirdi.
Başevirgen yaptığı açklamada, TÜVTÜRK'ün araç muayene istasyonlarının 20 yıllık işletim hakkını Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 2007 yılında 552 milyon 150 bin dolara satın aldığını hatırlattı. Araç muayene işlemlerinin TÜVTÜRK'ün tekelinde olması nedeniyle oluşan haksız rekabet ortamından vatandaşların zararlı çıktığını vurgulayan Başevirgen, "Muayene ücretlerindeki artışlar ne memur maaşlarında ne emekli maaşlarında ne de asgari ücret maaşlarında yaşanıyor." dedi.
"10 DAKİKALIK İŞLEM KARŞILIĞINDA ALINAN ÜCRETLER NE AKLA NE VİCDANA SIĞAR"
2023 yılı muayene verilerini paylaşan Başevirgen, "Yapılan 10 dakikalık işlem karşılığında araç başına alınan ücretler ne akla ne vicdana ne de vatandaşın gelir düzeyine uymuyor." ifadesini kullandı. Başevirgen, 2023 yılında muayene ücretlerinin otomobil, kamyonet, römork-yarı römork, özel amaçlı araç, karavan, minibüs, ambulans, itfaiye aracı için bin 130 lira 44 kuruş; otobüs, çekici için bin 528 lira 1 kuruş; motorlu bisiklet, traktör, motosiklet için ise 575 lira 84 kuruş olduğunu aktardı.
"KÖTÜ EKONOMİ YÖNTİMİNİN BEDELİ"
Otomobil sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve muayene ücretleriyle cezalandırıldığını söyleyen Başevirgen, "Kötü ekonomi yönetiminin bedelini 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşayan araç sahipleri, geride bıraktığımız yılda TÜVTÜRK'e de muayene ücreti için toplam da 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödedi. Bu miktar aynı zamanda 12 milyar 283 milyon 843 bin liralık 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla, 6 milyar 637 milyon 60 bin liralık 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin ise iki katı kadar." ifadelerini kullandı.
"TÜVTÜRK'ÜN VATANDAŞLARDAN ALDIĞI TUTAR BİRÇOK KAMU KURUMU BÜTÇESİNDEN FAZLA"
Başevirgen, TÜVTÜRK'ün 2023 yılında vatandaşlardan aldığı tutarın Cumhurbaşkanlığı bütçesi dışında da birçok kamu kurumu bütçesinin üzerinde olduğunu belirtti. Başevirgen, bazı kamu kurumlarının 2023 yılı bütçelerine ilişkin "2023 yılında; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi 5 milyar 480 milyon 588 bin lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 7 milyar 729 milyon 120 bin lira, Sahil Güvenlik Komutanlığı 4 milyar 986 milyon 900 bin lira, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 8 milyar 75 milyon 405 bin lira, Gelir İdaresi Başkanlığı 13 milyar 8 milyon 334 bin lira, Göç İdaresi Başkanlığı 9 milyar 508 milyon 170 bin liraydı." bilgisini verdi.
"FİYATLAR ARAÇ SAHİPLERİNİ KONTAK KAPATMAYA İTİYOR"
Başevirgen, "TÜVTÜRK'ün internet sitesinde '10 yıllık işletim döneminde (2017-2027) araç muayene gelirlerinin yüzde 50'si devlete aktarılmaktadır' ifadesi yer almasına rağmen gelirin ne kadarının Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarıldığını bilmiyoruz. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiğiniz soru önergeleri de yanıtsız kaldı. Vatandaşlarımız zorunlu trafik sigortası, TÜVTÜRK'ün muayene ücretleri, MTV, akaryakıttaki fahiş fiyatlar altında eziliyor, araç sahiplerini kontak kapatmaya itiyor." dedi.
Son Dakika › Güncel › TÜVTÜRK Muayene Ücretleri 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesini Aştı - Son Dakika
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