Tuzla Belediyesi'nden 23 Nisan'a Özel Açılış: Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı ve Tuzla Mekan

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı ve Tuzla Mekan'ı hizmete açtı. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Bu park, sadece bir yeşil alan değil, dostlukların kurulduğu, toplumsal bağların güçlendiği bir yaşam alanı olsun" diye konuştu.

Tuzla Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir projeye imza attı. Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı, Postane Mahallesi'nde baştan sona yenilenerek modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Aynı alanda hayata geçirilen sosyal tesiste "Tuzla Mekan"ın ikinci şubesi de vatandaşların hizmetine açıldı.

" Ekrem İmamoğlu'na selam"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla açılışı planladıklarını ancak yargı süreci nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirterek, "Buradan kendisine bir selam göndermek istiyorum. Ben bir hukukçuyum. Türkiye, hukukun siyasallaştığında nelere yol açtığını defalarca gördü. Artık bu dursun istiyoruz. Siyaseten hukukun, yargının bir sopası olması hepimizi derinden etkileyen, derinden üzen nokta. Yoksa kimsenin yargılanmaktan korktuğu yok. Ama insanlar kendi mahallesinden bile ayrılmayacakken tutuklama gibi ağır tedbirlerin uygulanması, en hafif tabirle kırıcı ve adaletsizdir" dedi.

"Bu park, geleceğe umutla bakan bir vizyonun ürünüdür"

Bingöl, parkın yalnızca fiziksel bir yapı değil, toplumsal bir ihtiyaçtan doğan, geleceği düşünen bir vizyonun ürünü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün çok özel bir günde, çocuklarımızın neşesiyle dolup taşması gereken bir zamanda bir aradayız. 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza emanet ettiği çok kıymetli bir gündür. Biz de bu emanete sahip çıkmak, çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve umut dolu bir şekilde büyüyeceği alanlar yaratmakla sorumluyuz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Parkı, işte tam da bu anlayışla tasarlandı. Hem doğayla iç içe hem çocuklarımız için güvenli hem de olası afet anlarında komşularımız için sığınılacak bir alan olarak düşünüldü. Biz istiyoruz ki, çocuklarımız burada koşsun, oynasın, düşsün kalksın, öğrensin. Ailelerimiz huzurla vakit geçirsin."

Parkın merkezinde yer alan ve 220 metrekare kapalı alana sahip olan Tuzla Mekan'la ilgili de "Tuzla Mekan, bu parkın kalbi olacak. Vatandaşlarımız burada çayını içsin, sohbet etsin, çocuklar parklarda oynarken ailelerimiz dinlensin. Burası birlikte vakit geçirmenin, paylaşmanın ve bir arada olmanın mekanı olacak. Mahalle kültürümüzü yeniden inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Tuzla'da 32 yıl sonra değişen tablo"

Eren Ali Bingöl, Tuzla'da 32 yıl sonra seçimi kazanmanın ardından gelen sorumluluğa da dikkat çekerek, "Tuzla, 32 yıl sonra bize el verdi. 'Ben bu kez elini sıkacağım' dedi. Biz de dedik ki bol bol çalışacağız, ağzımızı kapatıp işimizi yapacağız. Ekonomik kriz ortamında, hiçbir çalışma arkadaşımızı ayırt etmeden, kimsenin siyasi görüşüne bakmadan helal alın teriyle hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplam bin 220 metrekarelik yeşil alan

Toplam 1.220 metrekarelik yeşil alana sahip parkta, 160 metrekarelik çocuk oyun alanı, akasya temalı ahşap çiftlik oyun grubu, 60 ağaç ve 150 çalı bitkisiyle oluşturulmuş yeşil doku, 18 bank, çatılı piknik masaları ve gölgelikli oturma alanları, mama istasyonu ve 14 araçlık cep otoparkı bulunuyor.