Tuzla D100 Karayolu'nda Trafik Düzenlemesi

(İSTANBUL) - Tuzla D100 Karayolu Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirilecek köprü güçlendirme çalışmaları nedeniyle, önemli bir trafik düzenlemesine gidiliyor. Çalışmalar kapsamında yarın saat 22.00'den itibaren çarşamba sabah 10.00'a kadar D100 Karayolu'nun Ankara istikameti ile Güney Yanyol üzerindeki tüm şeritler trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, Tuzla ilçesindeki D100 Karayolu Köprülü Kavşağı'nda güçlendirme çalışması yapacak. İş süresince Ankara istikameti geçici olarak trafiğe kapatılacak. 22 Nisan Salı günü saat 22.00'den, 23 Nisan Çarşamba sabah saat 10.00'a kadar D100 Karayolu ve Güney Yanyol'un Ankara yönündeki tüm şeritleri ulaşıma kapalı olacak. Alternatif ulaşım Tuzla D100 Karayolu Köprü Kavşağı Güneyinden sağlanacak. Sürücülerin çalışma süresince trafik levhalarına dikkat etmeleri gerekiyor.