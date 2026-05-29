Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu

TUZLA'da geçtiğimiz Kasım ayında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralan polis memuru Aydın Üyenarık tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit polis memuru Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Üyenarık'ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası Aydın Üyenarık, 1 Kasım 2025'te Tuzla Sanayi girişinde ekip aracının karıştığı kazada ağır yaralandı. Üyenarık yaklaşık 7 ay tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması sonucu şehit oldu.

VATAN YERLEŞKESİ'NDE TÖREN

Şehit polis memuru için Aydın Üyenarık için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf İşler, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yusuf Aslan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AK Parti İl Şehit Gazi Komisyonu Başkanı Mustafa Günaydın, İBB Şehit Yakını ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürü Ünal Samıkıran ile şehidin meslektaşları ve Üyenarık'ın yakınları katıldı.

'ŞEREFLİ HATIRASI BİZE MAZİ OLARAK KALDI'

Törende şehidin yakınlarına baş sağlığı dileyen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Kahraman meslektaşımız şehidimiz, Aydın Üyenarık'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet makamını ali eylesin. Başta yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına teşkilatımıza ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz Aydın Üyenarık görevi başında geçirdiği elim bir kaza sonucunda aramızdan ayrıldı. Şerefli hatırası geride bize mazi olarak kaldı. Şehidimizin değerli ailesi, şüphesiz bu acıyı yaşamak zordur. Sizler en değerli varlığınızı bu vatan için şehit verdiniz. Rabbim sizlere sabr-ı cemil ihsan eylesin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin tarifsiz hüznünü yaşıyoruz. Başta şehit polis memuru Aydın Üyenarık olmak üzere vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle gazilerimizi ise şükranla yad ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. Konuşmaların ardından Şehit için dua edildi. Duanın ardından şehidin naaşı tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

ADANA'DA TOĞRAĞA VERİLECEK

Şehit polis memuru Aydın Üyenarık'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi. Şehit Üyenarık için 30 Mayıs Cumartesi günü Adana'nın Ceyhan ilçesi Gümürdülü Köyü Camiinde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Gümürdülü Mezarlığı'nda defnedilecek.