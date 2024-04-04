Tuzla'da seçimi kazanan CHP'li Bingöl: Mazbatayı alamadık

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT
Tuzla'da seçimi yüzde 12'yeyakın bir farkla kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl, İBB Saraçhane yerleşkesinde düzenlenen tören sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Bingöl, "19 bin 700 oy farkıyla bizi seçtiler, geçersiz oy farkı 4 bin ve buna rağmen ilgili arkadaşlar itiraz ettiler ilçe seçim kuruluna. Mazbatanın verilmemesi için bir uğraş var, bir gayret var. Kim tarafından? İlgilileri belli. Dolayısıyla bunu da Ekrem Başkanımız da ifade etti. Hakikaten kötü haberler alıyoruz. Ne devralacağımızı da bilmiyoruz. Seçimden iki gün sonra ihale yapmalar, sürekli tapu dairesine gidip gelmeler, başvurular yapmalar..." dedi.
Tuzla'da seçimi yüzde 12'ye yakın farkla kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de gerçekleştirdiği tören sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuştu. 19 bin 700 oy farkıyla seçimi kazanmalarına rağmen mazabatasını henüz alamadığını belirten Bingöl şunları söyledi:
"SEÇİMDEN İKİ GÜN SONRA İHALE YAPMALAR, SÜREKLİ TAPU DAİRELERİNE GİDİP GELMELER"
"Şunu ifade edeyim öncelikle 19 bin 700 oy farkıyla bizi seçtiler geçersiz oy farkı 4 bin ve buna rağmen ilgili arkadaşlar itiraz ettiler ilçe seçim kuruluna. Oylar yeniden sayılsın diye. ve iki gün sonra ilçe seçim kurulu buluştu, bir araya geldi ve mevzuata göre yasal süresi içerisinde ve itirazları yani AK Parti'nin itirazını reddetti Tuzla'da. Ancak burada mesele mazbatanın geç verilmesini isteyenin kim olduğunda gizli. Şöyle bir karışıklığa gidiyor iş. Mazbatayı işte Tuzla İlçe Seçim Kurulu üyeleri vermiyor. Aslında durum şöyle. Mazbatanın verilmemesi için bir uğraş var, bir gayret var. Kim tarafından? İlgilileri belli. Dolayısıyla bunu da işte Ekrem Başkanımız da ifade etti. Hakikaten kötü haberler alıyoruz. Ne devralacağımızı da bilmiyoruz. Seçimden iki gün sonra ihale yapmalar, sürekli tapu dairesine gidip gelmeler, başvurular yapmalar. Tuzla halkı, Tuzlalı komşularımız tercihini yaptı, idarecilik gereği kamu vicdanı gereği pazartesiden itibaren işleri rutin işleri, acil işleri yapıp, geri kalan işleri yapılmaması lazım. Buna rağmen yeni ihalelere çıkılıyor. Yeni ödemeler yapılıyor. Yeni birçok iş var. Bununla ilgili de detaylı olarak göreve geldikten sonra başta Ekrem Başkanımız olmak üzere kamuoyuyla paylaşıyor olacağız.
"20 BİN OY FARKIYLA SEÇİM ALDIK GÖREVE GELEMİYORUZ"
Ama üzgünüz bu kamu vicdanına sığmıyor bu idarecilik bu değil. Bu iş yürümemeli. Biz Tuzla'ya hizmeti konuşacaksak, Tuzla'ya hizmet edebilmeyi konuşacaksak, bunun yapılabilmesinin önünde hiçbir engel olmaması lazım. Biz yaklaşık 20 bin oy farkıyla seçim aldık göreve gelemiyoruz yani inanılmaz bir durum. İlçedeki üyelerimiz de ilçe örgütümüzde çok net bir şekilde nöbet tutuyor. Onlarda da bir panik hali var. Çünkü geçmişte bu hukuksuzlukları biliyorlar. Onlar da kendince bir panik hali içindeler haklılar da. Dolayısıyla bir an önce bu işlerin bitirip bizim Tuzlalılara hizmet etmeye başlamamız lazım. Ödeme dengesinin doğru kuruluyor olması lazım. Doğru işler yapılıyor olması lazım. Biz bunların hepsini başaracağız. Ama heyecanla göreve gelmeyi bekliyoruz.
"BİZ DE TUZLA'NIN MUHAFIZI OLACAĞIZ"
Birçok konu var bir konu başlığı altında söylemek yanlış olur. Ama az önce de ifade ettiğim gibi şu anda bunları açıklamak doğru olmaz. Çünkü belgelerini de ortaya koyarak biz bunları açıklamak istiyoruz. Yakın zaman içerisinde de ortaya koyuyor olacağız. Tuzlalı komşularımız müsterih olsunlar. Çok adil, çok şeffaf, çok kıymetli bir dönem yaşayacağız Tuzlalı komşularımızla birlikte. Hangi düşünceden olduğuna bakmayacağız sadece hizmet etmeyi ele alacağız. Yeter ki eski yönetim bunu yapmamıza bizden zaman almasın. Yani bu bizden zaman alacak işler yapmasın. İşte yeni ihaleye çıkmasın, bazı tapu devirleri yapmasının birçok başka işleri yapmıyor olsun. Bunlar olduğu zaman işte böyle üzülüyoruz. Bunlar Tuzlalının zamanından, Tuzlalının malından gitmiş oluyor dolayısıyla biz bunlara engel olacağız. ve hızlı bir şekilde nasıl Ekrem İmamoğlu Ekrem Başkanımız İstanbul'un muhafızı oldu? Biz de Tuzla'nın muhafaza olacağız"
Son Dakika › Güncel › Tuzla'da seçimi kazanan CHP'li Bingöl: Mazbatayı alamadık - Son Dakika
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