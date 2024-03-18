Tuzla'da Teknolojik Ürün Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika
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Tuzla'da Teknolojik Ürün Dolandırıcılığı Operasyonu

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Tuzla'da teknolojik ürün tedarikçisi olduklarını söyleyip vatandaşları dolandıran 2 şüpheli, Pendik'te bir işyerinde cep telefonu satışı yaparken polis tarafından yakalandı. Şüpheliler mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

18.03.2024 11:30  Güncelleme: 11:34
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Tuzla'da teknolojik ürün tedarikçisi olduklarını söyleyip geliş fiyatından teknolojik ürün satacaklarının vadederek vatandaşları dolandıran 2 şüpheli, Pendik'teki bir işyerine cep telefonu satışı gerçekleştirdikleri sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da Y.Y. isimli bir kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

ÜRÜNÜN TEDARİKÇİSİ OLDUKLARINI SÖYLEYEREK DOLANDIRDI

Yapılan araştırmada dolandırıcılık olayı şöyle gerçekleştirildiği belirlendi; Tuzla'da bir teknoloji mağazasından farklı zaman dilimlerinde cep telefonu ve çeşitli aparatlar satın alan Y.Y. isimli kişiyle iletişim kuran 2 şüpheli, Y.Y.'nin satın aldıkları ürünlerin tedarikçisi olduklarını söyleyerek kendisine geliş fiyatından yardımcı olabileceklerini belirtti. Bunun üzerine Y.Y. isimli kişi, şüphelilere kredi kartı bilgilerini vererek teknolojik ürün siparişi verdi. Y.Y.'ye sahte fatura düzenleyen 2 şüpheli, ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle 4 adet cep telefonu satın aldı.

ŞÜPHELİLERİN EŞKALİ GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Geçen haftalarda Tuzla'daki bir kargo firmasından sipariş ettikleri cep telefonlarını teslim alan şüphelilerin eşkal bilgilerini güvenlik kameralarından tespit eden polis ekipleri, şüphelileri, Pendik'te faaliyet gösteren bir işyerine cep telefonu satışı gerçekleştirdikleri sırada gözaltına aldı.

Kimlik bilgileri belirlenen A.Ü. ve İ.H.Ç. isimli şüphelilerin emniyette benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirtilerken, A.Ü'nün de dolandırıcılık suçundan da aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince şüphelilerin üzerinde ve konutlarında yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu, 2 adet telefon kılıfı, 1 adet kablosuz kulaklık, 1 adet şarj aktarım kablosu ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Tuzla\'da Teknolojik Ürün Dolandırıcılığı Operasyonu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuzla'da Teknolojik Ürün Dolandırıcılığı Operasyonu - Son Dakika

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