Tuzla'nın tarihi ve denizcilik kültürü sempozyumda ele alındı

(İSTANBUL)- Tuzla'nın tarihi, denizcilik geçmişi ve geleceğe yönelik potansiyeli, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi Mevara Salonu'nda düzenlenen "Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" sempozyumunda ele alındı.

Tuzla Belediyesi tarafından Ada Tersanesi'nin desteğiyle yayımlanan "Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" kitabının tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen sempozyumda akademisyenler, araştırmacılar, gazeteciler ve vatandaşlar bir araya geldi. Gazeteci-yazar Gökhan Karakaş'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, kitabın yazarları Prof. Dr. Vahdettin Engin, Doç. Dr. Neval Halaçoğlu, Dr. Murat Erdin, İskender Özsoy ve Gökhan Karakaş, ilçenin tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ada Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Erkoç da tersanelerin Tuzla'ya kattığı değer üzerine görüşlerini paylaştı. Programa ayrıca, Belediye Başkan Vekili Gamze Munzur, Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

"BU SEMPOZYUM 'TUZLA'YA DEĞER' ANLAYIŞININ BİR YANSIMASIDIR"

Programın açılışında konuşan Başkan Vekili Gamze Munzur, Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün selamlarını ileterek, sempozyumun Tuzla'nın tarihini, kültürünü ve geleceğini yeniden değerlendirmek adına önemli bir buluşma olduğunu söyledi. Tuzla'nın tarih boyunca denizle iç içe yaşamış, tersaneleri, balıkçıları, kültürel mirası ve dayanışma ruhuyla öne çıkan bir kent olduğunu belirten Munzur, Başkan Bingöl'ün ilçenin tarihsel kimliğini koruma, çevresel sürdürülebilirliği güçlendirme ve kültürel değerlerini geleceğe taşıma yönünde önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Munzur, "Bu sempozyum, Başkanımız Eren Ali Bingöl'ün 'Tuzla'ya Değer' anlayışının bir yansımasıdır. Tuzla'nın tarihi denizin sesiyle, emeğin gücüyle ve insanın hikayesiyle yazılmıştır. Bu hikayeyi yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

TARİHİ ÇALIŞMALARA DESTEK DEVAM EDECEK

Sempozyum öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ada Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Erkoç ise "Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" kitabının ilçenin tarihine ışık tutacak önemli bir eser olduğunu belirtti. Tuzla'nın tersanelerin bölgeye taşınmasının ardından önemli bir gelişim ivmesi yakaladığını ifade eden Erkoç, gemi inşa sektörünün ilçede güçlü bir ekosistem oluşturduğunu söyledi. Tuzla'nın bugün dünya çapında tanınan bir gemi inşa merkezi haline geldiğini kaydeden Erkoç, tersanelerin üniversiteler ve meslek liseleriyle iş birliği içinde nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi. Savunma sanayisine yönelik gemi üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Erkoç, Türkiye'de üretilen gemilerin NATO ve Avrupa Birliği üyesi Portekiz'e ihraç edilmesinin gurur verici olduğunu ifade etti. Erkoç, kitabın İstanbul'un diğer ilçelerine de örnek olmasını temenni ederek kültürel ve tarihi çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

"BÖLGEDE KÖKLÜ BİR MANAV KÜLTÜRÜ BULUNUYOR"

Kitabın yazarlarından Prof. Dr. Vahdettin Engin ise Tuzla'nın tarihsel derinliğe sahip önemli bir sahil yerleşimi olduğunu belirterek, eserin ilçenin geçmişten bugüne uzanan hikayesini kapsamlı şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Türklerin Anadolu'ya gelişinden itibaren Tuzla'nın önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu kaydeden Engin, bölgede köklü bir Manav kültürünün bulunduğunu, mübadele sonrasında gelen Balkan Türkleri ile birlikte farklı kültürel unsurların kaynaştığını söyledi. Tuzla'nın Osmanlı döneminden itibaren İstanbullular için önemli bir sayfiye merkezi olduğunu da belirten Engin, "Bu sempozyum vesilesiyle yazar arkadaşlarımız kitapta ele almış oldukları konuları Tuzla'da anlatmış olacaklar. Dolayısıyla kapsamlı olarak, dünden bugüne Tuzla'nın geçirmiş olduğu her türlü aşama bu sempozyum vesilesiyle anlatılmış olacak" diye konuştu.

Sempozyumdaki sunumunda Tuzla'nın idari geçmişine ilişkin bilgiler veren Engin, ilçenin uzun yıllar köy statüsünde kaldığını, farklı dönemlerde Gebze, Kartal, Kocaeli ve Üsküdar'a bağlandığını anlattı. Tuzla'da 1906 yılında belediye kurulması için girişimlerde bulunulduğunu, ilk belediyenin 1908 yılında kurulduğunu aktaran Engin, 1923 mübadelesi sonrasında belediyenin lağvedildiğini, 1936 yılında ise yeniden kurulduğunu söyledi. Yavuz Gemisi personelinin Tuzla'da spor müsabakalarına katıldığını, ilçeye ulaşan tren hattının bölgenin gelişimine katkı sağladığını belirten Engin, o dönemde İstanbul'un farklı bölgelerinden çok sayıda kişinin Tuzla'ya geldiğini ifade etti.

1100 YILLIK AMFORA BULUNDU

Doç. Dr. Neval Halaçoğlu da Tuzla'nın İstanbul'a giriş noktasında stratejik öneme sahip bir yerleşim olduğunu belirterek, ilçedeki arkeolojik çalışmaların bölgenin tarihi zenginliğini ortaya koyduğunu söyledi. Halaçoğlu, 1950'li ve 1960'lı yıllarda Tuzla Höyüğü'nde gerçekleştirilen kazılarda çok sayıda çanak, çömlek ve arkeolojik eserin gün yüzüne çıkarıldığını, bu eserlerin bugün müzelerde korunduğunu belirtti. Ayrıca 2023 yılında bölgede yaklaşık 1100 yıllık bir amforanın bulunduğunu kaydetti. İlçedeki tescilli kültür varlıklarına da değinen Halaçoğlu, Tuzla'da günümüze ulaşan tarihi yapıların mimari özellikleri hakkında bilgi verdi. Tescilli evlerin planları, cephe düzenleri ve mimari karakterleriyle Türk kültürünün izlerini taşıdığını belirten Halaçoğlu, bu yapıların korunmasının kültürel hafızanın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"KİTAP AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN KAYNAK NİTELİĞİNDE"

Dr. Murat Erdin ise "Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" kitabının ilçenin geçmişini, kültürel yapısını ve toplumsal dönüşümünü çok yönlü şekilde ele alan örnek bir çalışma olduğunu söyledi. Kitabın yalnızca yerel tarih açısından değil, akademik çalışmalar bakımından da önemli bir kaynak niteliği taşıdığını ifade eden Erdin, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için referans eser olarak değerlendirilebilecek kapsamlı bir çalışma ortaya konulduğunu kaydetti.

Sempozyumda ayrıca İskender Özsoy "Mübadele ve Tuzla", Murat Erdin "Yolu Tuzla'dan Geçenler/Tuzla'nın Bugünü ve Geleceği" ve gazeteci-yazar Gökhan Karakaş "Deniz Kültürü ve Tuzla" başlıklı sunumlarıyla katılımcılara ilçenin geçmişi ve geleceğine ilişkin bilgiler aktardı. Gökhan Karakaş, bugün Koç Adası olarak bilinen adada bir dönem 13 yıl boyunca tek başına yaşayan, Fransa'dan gelerek Müslüman olan ve adını Ayşe Meral Tanrıkulu olarak değiştiren Monica Hanım'ın Tuzla'da deniz kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunduğunu anlattı.