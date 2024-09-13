Tuzluca Fest: Iğdır'da Kitap ve Çocuk Festivali - Son Dakika
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Tuzluca Fest: Iğdır'da Kitap ve Çocuk Festivali

Tuzluca Fest: Iğdır\'da Kitap ve Çocuk Festivali

Iğdır'daki Tuz Dağı'nda düzenlenen Tuzluca Fest'in açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

13.09.2024 20:18
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Doğu Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinin bulunduğu Iğdır'daki Tuz Dağı'nda, yerin 80 metre altında düzenlenen "Tuzluca Fest" kitap ve çocuk festivalinin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Tuzluca ilçesindeki "Tuz Dağı"nda yüzlerce yıldır yapılan tuz madeni çıkarma işlemleri sonucu oluşan çok sayıdaki mağara, bu sefer festivale ev sahipliği yaptı.

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca Tuz Dağı'nın tanıtımı ve bölgede sosyal etkinlik yapılması amacıyla düzenlenen festivalin açılışı, Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Yazar Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, protokol üyeleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Programda konuşan Vali Turan, Iğdır'ın ciddi bir potansiyelinin olduğunu ve bu potansiyelin geçmişte yeterince değerlendirilemediğini söyledi.

Kentin müthiş bir kültürü ile güzel bir birikimi olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Üç ülkeye de sınırız. Hain terör örgütü PKK nedeniyle kabuğuna çekilmeye zorlanmış bir kent. Oğuzlar ilk önce buraya gelmiş, müthiş bir medeniyet kurmuş. Anadolu'da birlikte yaşamak tecrübesinin en güzel olduğu ildir. Benim burada Kürt kardeşlerim var, Terekeme, Azerbaycan Türkü kardeşlerim var. Binlerce yıldır burada barış, huzur içerisinde yaşamışlar."

Konuşmaların ardından Vali Turan, Tuzlucalı gazilere plaket verdi.

Kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün sahnede kum yerine tuz kullanarak gösteri yaptığı açılışta, şair ve yazar Nurullah Genç söyleşi yaptı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği kitap ve çocuk festivali, 15 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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