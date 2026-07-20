Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık - Son Dakika
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Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

20.07.2026 10:38
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İzmir Eski Foça’nın tarihi sokaklarında çekilen bir video, sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçi sayısını artırmak ve influencer olmak amacıyla sokaklarda bikiniyle yürüyen bir kadının paylaştığı görüntüler, kısa sürede eleştiri oklarının hedefi oldu.

İzmir'in tarihi ve turistik ilçesi Foça, sosyal medyada tartışma yaratan bir videoya sahne oldu. İnfluencer olma hedefiyle içerik üreten genç bir kadının, Eski Foça sokaklarında bikiniyle yürüdüğü anları paylaşması büyük tepki çekti.

SOKAKTA BİKİNİYLE YÜRÜDÜ, VİDEOYA ÇEKTİ

Son dönemde sosyal medyada popüler olmak adına üretilen sıra dışı içeriklere bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre, influencer olma yolunda ilerleyen genç bir kadın, Eski Foça'nın tarihi taş evleri ve caddelerinde sadece bikiniyle yürüdüğü anları kaydettirdi. Genç kadının bu anları daha sonra kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmasıyla birlikte tartışmanın fitili ateşlendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI: İZLERKEN UTANDIM

Kısa sürede izlenme rekorları kıran ve dijital platformlarda hızla yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı. Foça sokaklarındaki bu yürüyüşü "kamusal alana ve çevreye saygısızlık" olarak nitelendiren kullanıcılar, videonun altına eleştiri yağdırdı.

Görüntülerin altına gelen tepki dolu yorumlardan bazıları şunlar oldu:

  • İçerik göstermenin adı ne zamandan beri içerik üretmek olmuş?
  • İzlerken ben utandım, popülerlik uğruna bu kadarı fazla.
  • Tarihi sokaklarda bu şekilde gezerek insanların göz zevkini bozmaya hakkınız yok.

Güncel, İzmir, Yaşam, Foça, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • nesha512 nesha512:
    başımıza taş yagacak. 6 7 Yanıtla
    murat özdemir murat özdemir:
    Bu beyinsizle senin oyun bir.. 0 2
  • Johny Guitar Johny Guitar:
    bence suç bunda değil bunu beğenip takip eden kullanıcılarda 8 4 Yanıtla
  • f9mcw7df66 f9mcw7df66:
    yagmadı da simdi mi yagacak :d 5 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    çok hoşsun. 1 takipçi kazandın :) 2 4 Yanıtla
  • sonmezharun588@gmail.com [email protected]:
    Yazık rahatsız heralde devlet bunların tedavisini üstlenmeli. Kınamayın Allah sizede verir. 2 1 Yanıtla
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