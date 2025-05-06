Üç Fidan Anma Töreni'nde güçlü mesajlar

(İZMİR) – CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Buca Belediyesi'nin düzenlediği "Üç Fidan Anma Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Tanal, iktidarı eleştirerek, O dönem de 'Bu düzen değişmeli' deniliyordu. Yine düzen değişmedi. Bu sistem çürümüş artık. O gün muhaliflerini yok etmeye çalışanlar bugün 'Karşımıza çıkarlarsa telef olurlar' diyorlar" dedi.

Buca Belediyesi, idam edilişlerinin 53. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için idam edildikleri saatte anma töreni düzenledi.

Sabaha karşı 04.00'te Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Buca Belediyesi Tenis Kulübü önünden Üç Fidan Anıtı'na yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından anıt alanında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan adına teatral gösteri sergilendi.

"Deniz'lerin bıraktığı yerden mücadelemizi daha ileri götüreceğimize söz veriyoruz"

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Duman, şunları söyledi:

"Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir yerine sahiptirler. İnançları uğruna bedel ödemekten çekinmeyen bu gençler, özgürlük ve adalet mücadelesinde çok önemli bir rol oynamışlardır. Bu üç genç, 'Bir halkın gerçek kurtuluşu, onurlu yaşamıdır' diyerek bütün eylemlerinde cesaretin ve direnişin simgesi olmuşlardır. Onların idealleri daha özgür daha adil ve tam bağımsız Türkiye hayalimizi her zaman güçlü tutmamıza sebep oluyor. Bugün bu mücadele farklı bir şekilde ama aynı amaç ve ideallerle devam ediyor. 53 il önce ne olduysa bugün de aynıları olmaya devam ediyor. Biz, bu mücadeleyi bırakmayacağız, sonuna kadar taşıyacağız. Bu yoldan ilerlemeyi ve bu değerlere sahip çıkmayı her zaman devam ettireceğiz. Deniz'lerin bıraktığı yerden mücadelemizi daha ileri götüreceğimize söz veriyoruz."

"Mücadele değişen bir şey yok"

Mahmut Tanal da 68 kuşağının mücadelesiyle mevcut iktidara karşı verilen mücadelenin farklı olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarihte idam cezaları sabaha karşı infaz edilmezdi. Meydanlarda infaz edilirdi. İdam cezalarının toplumda bir caydırıcılığı olmadığı, daha başkahramanlar yarattığı düşüncesiyle tarihte idam cezaları sabaha karşı infaz edildi. Üç yoldaşımızı hangi gerekçelerle idam ettiler? 'Anayasa'yı ilga etmek ve siyasi iktidarı ortadan kaldırmak.' Öyle bir amaçları ve düşünceleri yoktu. Tek düşünceleri vardı. Bugün nasıl biz sömürü düzenini ortadan kalmasını, tam bağımsız Türkiye istiyorsak, nasıl hak, hukuk, adalet diyorsak, nasıl öğrenciler hukuksuz bir şekilde gözaltına alınıp bastırılıyorsa, basın nasıl baskı altındaysa, nasıl otoriter bir rejim yerleştirilmeye çalışılıyorsa o dönem de Deniz'ler aynı mücadeleyi veriyorlardı. Mücadele değişen bir şey yok. Onlar terörist değil, vatanseverdi."

"Bu çürümüş olan düzen değişecek"

Bu düzen değişmeli. O dönem de 'Bu düzen değişmeli' deniliyordu. Yine düzen değişmedi, halen değişmedi. Değiştirmek için hep birlikte uğraşıyoruz. Bu sistem çürümüş artık. O dönem uygulanan düşman ceza hukuku… Bugün Silivri'de Ekrem İmamoğlu yatıyor. O gün muhaliflerini yok etmeye çalışanlar bugün 'Karşımıza çıkarlarsa telef olurlar' diyorlar. Biz bu çıkmaz yoldan çıkmak zorundayız. Yol belli. Yol demokrasi, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti. Kimileri 'Deniz'ler bir hayal kuruyorlardı' dediler. Hayal kurmuyorlardı. Ülkenin doğrularını söylüyorlardı. Sonra 78 kuşağı olarak geldik. Başaramadık. Herkesten özür diliyoruz. Ama umutsuz da değiliz. Bu çürümüş olan düzen değişecek."

"Kaç Deniz'in, Mahir'in, Ulaş'ın geldiğini görmeliler"

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, Deniz'lerin fikirlerinin hala yaşadığını belirtere,k şu ifadeleri kullandı:

"Onu unutturacaklarını zannedenler, görmeliler ki her gün çoğalıyor. Tam bağımsız Türkiye için canını feda eden Deniz'leri, Hüseyin'leri, Yusuf'ları idam ederek bu kavgayı unutturacaklarını zannedenler, ondan sonra kaç Deniz'in, Mahir'in, Ulaş'ın geldiğini görmeliler. Acıyı bal eyleyenler her yerde 'bir gider bin geliriz' diye haykırdılar. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da anıları mücadelemize ışık tutsun."

Gezeoğlu: "Bizler, çile çocuklarıydık."

68'liler Platformu Başkanı Gezenoğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

"68'in devrimci eylemcileri olarak diğer ülkelerdeki gibi 'çiçek çocukları' değildik. Bizler, çile çocuklarıydık. Çünkü bizim 68'imiz ideolojikti. 68, ideolojik olunca mücadelenin şekli de değişik oluyor. Her yerde biten 68, ülkemizde halen sürüyor. Çünkü ülkemizin koşulları değişmedi. Bizler, Atatürkçü, sosyalist, antiemperyalist yurtseverlerdik. Hayat denilen kavgaya düştük. Denizler bizim için elbette önde gelenlerdi. Ama ne Kızıldere'yi ne de Nurhak'ı ne de kaybettiğimiz yoldaşlarımızı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Denizleri özellikle Hıdırellez'de katledip halkımıza Hıdırellez'i zehir ettiler. 2025'te yaşananlar da farklı değil. Ama başaramayacaklar. Nazım'ın da dediği gibi 'Çare yok usta, biz kazanacağız."'