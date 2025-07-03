Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler ve Taziye Mesajı - Son Dakika
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Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenler ve Taziye Mesajı

03.07.2025 09:19
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, uçak kazasında ölen pilot için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elim uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet, uçakta yolcu olarak bulunan ve yaralı olarak ulaşılan Hicran Kaya'ya acil şifalar diliyorum. Kazanın meydana geldiği andan itibaren gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını koordine eden başta Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş olmak üzere Erzurum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Bayburt Valimiz Sayın Mustafa Eldivan'a, kaza yerini bulan jandarma arama kurtarma JAK ekiplerimize, arama kurtarma çalışmalarına katılan Rize, Bayburt ve Erzurum il AFAD, jandarma, UMKE, 112 personelinize; AKUT, KDRK ve İDAK ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise "Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinden havalanarak Rize'ye gitmekte olan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir uçağın 2 Temmuz 2025 günü saat 18.18'de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine; Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin ve Erzincan AFAD ekiplerinden 14 araç, 4 dron, 57 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 2 kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, sivil toplum kuruluşlarından 6 araç ve 34 personel yönlendirilmiştir. Termal ve gece görüş kameralı dron ve hava araçları ile ihbarın alındığı bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdürülmüş olup, sabah saatlerinde düşen uçağa ulaşılmıştır. Uçakta pilot konumunda olan vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiği tespit edilmiştir, yolcu konumunda olan vatandaşımız ise yaralı olarak kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı olarak kurtarılan vatandaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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