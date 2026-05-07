Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali... Ayşe Ürün Güner: "Bu Yılın Bilge Olgaç Başarı Ödülü Melisa Sözen'e Verilecek"

Haber: Hilal ACAR - Görüntü: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenlerin filmlerine ev sahipliği yapacak 29'uncu Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne ilişkin basın toplantısında konuşan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, "Bu yılın Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, Brezilyalı yönetmen Lucia Murat'a, yapımcı Dilde Mahall'ye ve oyuncu Melisa Sözen'e verilecek. Uçan Süpürge Genç Cadı Ödülü'nün sahibi ise Ece Bağcı oldu" dedi.

Kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak ve sinema alanındaki üretimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 29'uncusu, 2-7 Haziran tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Festival kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da sinemaya emek veren kadınlar ödüllendirilecek.

Ankara'da Kült Kavaklıdere Sineması'nda düzenlenen festival öncesi basın toplantısı, festivalin tanıtım belgeselinin gösterimiyle başladı. Gösterimin ardından konuşan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, şunları söyledi:

"Biz, kadın yönetmenlerin filmlerini görünür kılan bir festivaliz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı her yerde buna dikkat çekmek, sinemada kadın emeğini görünür kılmak istiyoruz. 'Uluslararası' bir festivaliz, çünkü dünyada eşitlik mücadelesinde sanatı dayanışmanın bir parçası haline getiren pek çok festivalle birlikte güçlü bir ağın içindeyiz. Geçtiğimiz yıl Concordia Üniversitesi'nin dünya çapındaki kadın filmleri"

festivalleri üzerine yaptığı araştırma sayesinde öğrendik ki, Uçan Süpürge, dünyadaki dördüncü uluslararası kadın filmleri festivali. Bunun yanı sıra çok önemli bir özelliğimiz daha var: Sinema Eleştirmenleri Birliği FIPRESCI' nin özel jüri gönderdiği dünyadaki tek kadın filmleri festivaliyiz. Her yıl kapanış gecemizde verilen FIPRESCI Ödülü, festivalimizin uluslararası alandaki yerini ve saygınlığını bir kez daha ortaya koyuyor. O ödülü alan filmler artık dünyada 'Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde ödül aldı' diyerek dolaşıyor."

Güner: "Festivalin açılış töreni 2 Haziran akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesi'nde gerçekleştirilecek"

Güner, 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 2-7 Haziran tarihleri arasında Ankara'da Kült Kavaklıdere Sineması ve Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini söyleyerek, şu detayları paylaştı:

"Festival kapsamında 23 ülkeden 47 film Türkiye ve Ankara prömiyerleriyle izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerimiz 2 Haziran günü saat 11.00'de başlayacak. Altı gün boyunca sinemaseverler, bellek ve direniş temalarının öne çıktığı, dokuz bölümden oluşan seçkide yer alan filmleri izlemenin yanı sıra çeşitli söyleşi ve yan etkinliklere katılma fırsatı bulacak. Festivalimizin uluslararası yarışma seçkisi 'Her Biri Ayrı Renk'i' değerlendirecek FIPRESCI jürisi, Türkiye'den Ece Vitrinel, Fransa'dan Nadia Meflah ve Mısır'dan Omnia Adel'den oluşuyor. Festivalin açılış töreni 2 Haziran akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Şenay Gürler ve Yetkin Dikiciler'in sunacağı gecede, tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Emel Göksu'ya Onur Ödülü takdim edilecek."

Bu yılın Bilge Olgaç Başarı Ödülleri, Brezilyalı yönetmen Lucia Murat'a, yapımcı Dilde Mahall'ye ve oyuncu Melisa Sözen'e verilecek. Uçan Süpürge Genç Cadı Ödülü'nün sahibi ise Ece Bağcı oldu. Festivalimizin açılışında bu yıl gençlerin de çok sahiplendiği özel bir temayı ele alıyoruz:

'Çiçek mi dediniz?' Ancak mesajımızı burada da özetlemek isterim: Hayır bayım, biz çiçek değiliz. Bu yıl da bilet fiyatlarımızı değiştirmiyoruz, öğrenci ve emekli biletleri 50 lira tam biletler ise 100 lira olacak, askıda bilet uygulamamız da geçen yıl olduğu gibi devam edecek."

Torunoğlu: "Zorluklar içerisinde elbette tek şeyden vazgeçmiyoruz, 'umuttan, direnmekten, mücadeleden'"

Mamak Belesiyesi adına toplantıya katılan Atlas Arslan, "Mamak Belediyesi 25 yıl sonra parti değiştirdi ama partiden öte bir sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, üretmeye, bir şeyleri inşa etmeye ama bir şeyleri de yıkmamaya gayret ederek özenle çalışıyor. Bunun için bize yol gösteren ve bu anlamda bizim buraya gelmemize de vesile olan ve destekleyen Başkanımız Veli Gündüz Şahin. Umarım bundan sonra da daha güzel çalışmalarda bir arada oluruz" diye konuştu.

Etimesgut Belediyesi'ni temsilen konuşan Fatih Albayrak, "Uçan Süpürge bizim için ayrı bir özellik taşıyor sadece bir film festivali olarak görmüyoruz. Kadınları daha görünür kılan, onları daha da yansıtan, belki de iş dünyalarına inen bir sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendiriyoruz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi adına söz alan Ethem Torunoğlu, "Sosyal Ekonomik zorluklar, siyasal belirsizlikler böyle bir ortamda festival yapabiliyor olmak, festivalin 29. yaşını kutluyor olmak çok büyük başarı, ayakta alkışlamak gerekiyor. Bu zorluklar içerisinde elbette tek şeyden vazgeçmiyoruz, 'umuttan, direnmekten, mücadeleden'. Zaten festivalde yıllardır hep bunu söylüyor. Biz de Çankaya Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerinin bu temayla yola çıktığını bildiğimiz için dostlarımızın, kültür sanat insanlarının, aydınların, halkın yanında olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

Taşçıyan: "Bu büyüme bizim için yalnızca sayısal bir artış değil"

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Program Direktörü Alin Taşçıyan da şöyle konuştu:



"Özellikle kadın yönetmenlerin, genç sinemacıların ve ana akım dolaşım içinde yeterince görünürlük bulamayan hikayelerin kendilerine alan açabildiği özgür bir sinema alanı olduğuna inanıyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarından kadın yönetmenlerin, Türkiye'de başka türlü gösterim imkanı bulamayacak filmlerine alan açmayı ve onların sesini Ankara seyircisiyle buluşturmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, 27. Festivalimize kıyasla 28. Festivalimizde kısa film gösterim sayısını iki katına çıkarmıştık. 29. Festivalimizde ise bu sayıyı, 28. Festivalimizin de iki katına çıkararak daha da yukarı taşıdık. Bu büyüme bizim için yalnızca sayısal bir artış değil, kısa filmleri festivalimizin yaratıcı ve keşif odaklı temel alanlarından biri olarak gördüğümüzün de bir göstergesi."

