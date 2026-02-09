Uclg-Mewa Kültür ve Turizm Komitesi Toplantısı, Muğla'da Gerçekleştirildi

(MUĞLA) - Dünya Belediyeler Birliği Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı ve Komite Toplantısı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıyı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Belediyeler Birliği Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı Kültür ve Turizm Komitesi Başkanı olarak yönetti.

Muğla Akyaka'da 7 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı ve Komite Toplantısı'na, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcileri ile uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri katıldı.

Filistin'in Beit Jala Belediyesi Başkan Yardımcısı Issa Nazzal, Tahran Belediyesi Uluslararasılaşma ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Dairesi Başkanı Mehdi Fallahi Panah, Tahran Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkan Yardımcısı Meisam Fekri ile Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Seyedmohammadmahdi Hosseini, toplantıya katılan yabancı konuklar arasında yer aldı.

UCLG Bilgi ve Ortak Üretim Genel Sekreter Yardımcısı ve Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual, toplantıya Barselona'dan çevrim içi olarak katılarak uluslararası perspektiften katkı sundu. Ayrıca Lübnan, Ürdün, İran, Filistin ve Türkiye'den Komite üyesi 65 kent, toplantıyı çevrim içi olarak takip etti.

Dünya Belediyeler Birliği–MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Eş Başkanları Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, UCLG MEWA Eş Başkanı ve Kültür Elçisi Mehmet Kasım Gülpınar da Türkiye'den toplantıya katılan isimler arasında yer aldı.

Kültür ve turizm politikalarının yerel yönetimler düzeyinde bilimsel temellere dayandırılması, sürdürülebilir ve kapsayıcı yaklaşımların güçlendirilmesi ve MEWA bölgesinde çok paydaşlı iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı; hibrit formatta gerçekleştirildi; yaklaşık yetmiş yerel yönetim temsilcisi, kültür ve turizmin bölgedeki geleceğini ele aldı.

Toplantı kapsamında akademik sunumlar eşliğinde kültür politikaları, sürdürülebilir turizm, destinasyon yönetimi ve kültürel diplomasinin yerel kalkınmaya etkileri ele alındı. Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi UNESCO Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Serhan Ada tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; kültür politikalarının yerel yönetişimle ilişkisi, turizmde sürdürülebilirlik ilkeleri, yaratıcı şehir yaklaşımı ve kültürel diplomasinin yerel kalkınmaya katkıları kapsamlı biçimde değerlendirildi. Ayrıca toplantıda 2022–2025 dönemi faaliyetleri gözden geçirilirken, 2026 sonrası için kültür, sürdürülebilir kalkınma, dijitalleşme ve mavi ekonomi odaklı stratejik öncelikler belirlendi.

"Kültür ve turizmde yerel yönetimler belirleyici rol üstleniyor"

Toplantının güçlü bir irade beyanı niteliği taşıdığını vurgulayan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, gün boyu gerçekleştirilen çalışmaların kültür ve turizmin yerel yönetimlerin gündeminde belirleyici bir role sahip olduğunu açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Toplantı kapsamında kültür ve turizme ilişkin küresel, yerel ve bölgesel ölçekte tüm başlıkların ele alındığını belirten Duman, bu başlıkların ortak paydasının yerel yönetimlerin kültür ve turizm alanındaki öncü rolü olduğunu söyledi.

Toplantıda konuşan Aras, Muğla'nın Kültürel varlıkları ile öne çıkan önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kültür ve turizm yalnızca ekonomik faaliyet değil toplumsal bağları güçlendiren bir değer"

"Bizler de bu büyük mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yerel yönetimler olarak büyük bir gayretle çalışıyoruz. Toplantı boyunca yapılan değerlendirmeler, paylaşılan görüşler ve ortaya konan yaklaşımlar; kültür ve turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendiren, kentlerin kimliğini koruyan ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken ortak bir değer olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu çerçevede yapılan tartışmaların bizlere önemli bir yol haritası sunduğuna inanıyorum."

"Komitemiz, iş birliği ve birlikte üretmenin temelini oluşturuyor"

Komite Başkanı olarak özellikle vurgulamak isterim ki; komitemiz, fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı, iş birliğini ve birlikte üretmeyi esas alan bir yapıdır. Önümüzdeki dönemde kentlerimizin kültürel birikimlerinden güç alarak; turizmi sürdürülebilir, kapsayıcı ve yerel değerlerle uyumlu bir anlayışla ele alan ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin başarısı, hepimizin katkılarıyla mümkün olacaktır. Bu toplantıda ortaya konan yaklaşım, komitemizin nasıl bir çalışma kültürüyle ilerleyeceğini net biçimde göstermektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının yalnızca bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Bundan sonra atacağımız adımların ve kuracağımız ortaklıkların, bölgemiz ve kentlerimiz için kalıcı ve olumlu sonuçlar doğuracağına olan inancımı özellikle paylaşmak istiyorum. Bu ortak iradenin, bölgemizin kültür ve turizm vizyonunu güçlendirecek kalıcı sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyorum."