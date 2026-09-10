Ücretli öğretmenler 70. kez MEB önünde, emekli olamadan kadro bekliyor - Son Dakika
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Ücretli öğretmenler 70. kez MEB önünde, emekli olamadan kadro bekliyor

Ücretli öğretmenler 70. kez MEB önünde, emekli olamadan kadro bekliyor
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Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyeleri, emek ataması, kadro ve emeklilik talebiyle MEB önünde 70. kez basın açıklaması yaptı. Asgari ücretin altında ve güvencesiz çalıştıklarını belirten öğretmenler, randevu taleplerine yanıt alamadıklarını söyledi.

Haber: Hilal ACAR/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde, "Emek ataması, kadro ve emekliliğimizi istiyoruz. EYT bile bize vurmadı. 15-20 sene çalıştık, emekli bile olamadık" açıklamasını yaptı. 70. kez MEB önünde olduklarını belirten öğretmenler, "Bakan görmüyor bizi. Dernek yöneticileri 70 defa, 10 sene boyunca bakanlığın önüne gelip hiçbir sonuç alamazlar mı? Bizi ortada bıraktılar, biz sahipsiziz" dedi.

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyesi öğretmenler, ücretli öğretmenlerin çalışma koşulları, özlük hakları, kadro ve emeklilik taleplerini dile getirmek amacıyla MEB önünde basın açıklaması yaptı.

"Dershane öğretmenleri gibi tek şartla liyakatla atama", "Yıllarca MEB'de ücretli öğretmen olarak çalıştık. Yaşlarımız 40-60 oldu, emeklilik mezarda", "Emektar ücretli öğretmene statü değil, kalıcı istihdam şart", "Ey MEB, emektar ücretli öğretmen ile yüzleş" ve "Emektar ücretli öğretmene mezarda emekliliğe hayır" yazılı dövizler taşıyan öğretmenler, "Emektar burada, Bakan nerede?", "Emektarın sesine ses verin" ve "Ücretli köleliğe son" sloganları attı.

Açıklamayı Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy yaptı. Atasoy, 70. kez MEB önüne geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ücretli öğretmenlerin sahipsiz olduğunu buradan haykırmak için geldik. Ücretli öğretmenler hala asgari ücretin altında ve güvencesiz olarak yeni eğitim öğretim yılına başlayacaklar. Emektar ücretli öğretmenler yıllardır devlet okullarında kadrolu ile aynı işi yapmalarına rağmen asgari ücretin altında ve güvencesiz olarak yıllardır yarım sigorta primiyle çalıştılar. Çözüm bulunamadı. İktidar 25 senedir bu ülkeyi yönetiyor. Bu ülkenin başında yama yöntemleriyle ücretli öğretmenlerin sorunlarını çözmeye çalıştılar ama geldiğimiz nokta koskoca bir sıfır. Kalıcı çözümler yok. Ücretli öğretmenler mağdur. Emektar ücretli öğretmenler kadroyu alamadılar, emekli olamadılar."

Atasoy, yıllarca köy okullarında, tercih edilmeyen yerlerde çalıştıklarını vurgulayarak, "Kadrolu öğretmenler gitmedi, emektar ücretli öğretmenler gitti. Yeni göreve başlayan ücretli öğretmenler AGS'ye çalışacağım diye oradaki öğrencileri bırakıp geldiler. Biz bırakmadık, yıllardır emek verdik. Emek ataması, kadro ve emekliliğimizi istiyoruz. EYT bile bize vurmadı. 15-20 sene çalıştık, emekli bile olamadık. Bakanlık bize diyor ki 'mezarda emekli olun'. Mezarda nasıl emekli olalım? Bizim çoluğumuz, çocuğumuz yok mu? Eşimiz, dostumuz, akrabamız, çevremiz yok mu? Bir öğretmen nasıl mezarda emekli olur" diye sordu.

"ÖĞRETMEN GÜVENCESİZ OLARAK ÇALIŞIR MI?"

"Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararının uygulanması için buradayız" diyen Atasoy, şöyle devam etti:

"Kamu Denetçiliği Kurumu ne demiş? Geçmişe dönük ücretli öğretmenin sigorta primlerinin iadesini tavsiye kararı olarak Bakanlığa ve SGK'ya iletmiş. MEB ve SGK buna uymuyor. Diyorlar ki 'Siz mezarda emekli olun'. Sendika kuramıyoruz. Sendikal hakkımız bile yok. Güvencemiz yok. Bir öğretmen sendika kuramaz mı? Dernekler olarak buraya geldik. Cebimizdeki üç kuruş parayı da yol parası olarak harcadık. Yıllardır çoluğumun, çocuğumun rızkından buraya gelip bütün hocalarımızla beraber 70 kez basın açıklaması ve dosya çalışması yaptık. Bakan görmüyor bizi. 70 defa dernek yöneticileri on sene boyunca bakanlığın önüne gelip hiçbir sonuç alamazlar mı? Hala bir öğretmen 25-30 bin maaşla nasıl çalışır? Güvence yok, kırtasiye ödeneği yok, nöbet parası yok. Bizi ortada bıraktılar, sahipsiz olarak. Biz sahipsiziz."

Atasoy, vatandaşlara seslenerek, "Hepinizin öğretmeni vardır. Öğretmen asgari ücret altında çalışır mı? Öğretmen güvencesiz çalışır mı? Öğretmen statüsüz çalışır mı? 80 bin ücretli öğretmeni bakanlık bu kölelik şartları altında çalıştırıyor. Ücretli öğretmenlerden utanmıyorsak toplumdan utanalım. Biz dışarıdaki insana 25-30 bin liraya çalışıyoruz demeye utanıyoruz. Yüzümüz kızarıyor. 'Bir öğretmen nasıl 25 bin liraya çalışır, dört tane çocuğu nasıl büyütür?', diyorlar. Dört tane çocuğum var benim, dört çocuğu ücretli öğretmen maaşıyla büyüttüm. Şimdi çocukları okula göndereceğim. Bunu duymuyorlar, hiç kimse duymuyor" diye konuştu.

"KÖLELİK SİSTEMİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Atasoy, bir önceki MEB randevu taleplerinde Öğretmen Atama Daire Başkanı ile yaşadığı diyaloğu şöyle anlattı:

"Yaşlarımız 40, 45, 50. Öğretmen Atama Daire Başkanı'nın danışmanı denen 35-40 yaşında bir beyefendi, 'Bu şartları kabul ederek öğretmenlik yapıyorsunuz' diyor. Biz bu şartları kabul ederek öğretmenlik yapıyoruz, evet. Kölelik sistemini kabul etmiyoruz. Ben bu şartları kabul ediyorsam, başka bir iş yapamadığım için öğretmenlik yapıyorum. Çünkü ben öğretmenlik okumuşum, başka iş yapamam. Sen diyorsun ki bu şartları kabul ediyorsun, 30-35 liraya, 20 liraya çalış diyorsun. Böyle bir sistem var mı dünyanın hiçbir yerinde? ve bunu emektar ücretli öğretmenlerin yüzüne söylüyor. 'Siz kabul ediyorsunuz, çalışmak zorundasınız' diyor. Kabul etmiyoruz, alanda olmaya devam edeceğiz. Buradan Atama Daire Başkanı'nın danışmanını kınıyoruz."

Açıklamanın ardından öğretmenlerden oluşan heyet, MEB yetkilileriyle görüşmek amacıyla iki kez randevu talebinde bulundu. Ancak öğretmenlerin randevu talepleri karşılık bulmadı. Yetkili bir isimle görüşme gerçekleştirilinceye kadar bakanlık önünden ayrılmayacaklarını belirten öğretmenlerin bekleyişi sürüyor.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

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