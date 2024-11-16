Uçum'un PKK Açıklamalarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uçum'un PKK Açıklamalarına Tepki

Geniş Video İzle

İYİ Parti'den Ayyüce Türkeş, Uçum'un sözlerini tehlikeli buldu ve Türkiye'yi bölmeye götüreceğini belirtti.

16.11.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un PKK ile ilgili sözlerine "Bu tartışmaları iyi niyetli bulmuyorum. Ve bunu Türkiye'yi bölmeye götürecek ilk adım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu konuda herkesin dikkatli ve uyanık olması lazım. Özellikle Uçum gibi pozisyonlarda olan insanların konuşurken bir kere hatta beş kere düşünüp ağzından cümleyi öyle çıkarması lazım" diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Ekol TV'de katıldığı programda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili "Sayın Bahçeli'nin 'sözümün arkasındayım' lafı Türkiye'de terör vesayetini bitirmeye yönelik. PKK'nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor. Eğer devlet inisiyatifi içerisinde, o dil içerisinde ihtiyaç duyulan birtakım enstrümanlardan birisi de bir seslenme ise o seslenmenin yolunu bu devlet bulur" sözleri hem AK Parti içerisinden hem de muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

"Türkiye'yi bölmeye götürecek ilk adım olduğunu düşünüyorum"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı  Ayyüce Türkeş, Uçum'un açıklamalarını 'çok talihsiz ve tehlikeli olarak' nitelendirerek şunları söyledi:

"Sayın Uçum, Külliye'de çalışan bir devlet memuru aslında. Öcalan ile ilgili açıklamalarını çok yanlış buluyorum. Buradaki niyetin ne olduğunu da açıklamalarından anlamış olduk. Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili bir problemleri olmadığını söylüyorlar. Ama bizim aynı zaman ilk 4 madde ve 42'ci madde ve 66'ıncı maddeleri de kırmızı çizgimizdir. Çünkü kesinlikle millet olmanın gerekliliklerinden olan aynı dili konuşmak, resmi dil Türkçe'dir. 66'cı madde de Türk kelimesi geçmektedir. 'Bu devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her vatandaş Türktür' diye bir şemsiye kimliğin adıdır bu. Türkiye Cumhuriyetinin hiç bir zaman etnisite ile ilgili bir problemi olmamıştır. Biz zaten bin yıldır bu topraklarda da beraber yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölgeden oluşan bir bütündür. Her bölgedeki insanına bu devlet eşit davranmıştır. Bu tartışmaları iyi niyetli bulmuyorum. ve bunu Türkiye'yi bölmeye götürecek ilk adım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu konuda herkesin dikkatli ve uyanık olması lazım. Özellikle Uçum gibi pozisyonlarda olan insanların konuşurken bir kere hatta beş kere düşünüp ağzından cümleyi öyle çıkarması lazım. Kınadığımı tekrar söylüyorum."

Uçum'un sözleri AK Parti içerisinde de tartışmalara neden oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamaları AK Parti içerisinde de tartışma yarattı. Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından "Soros'un Külliye'deki temsilcisi ve iki yamağına buradan sesleniyorum. Yaptığınız her türlü alçaklığın farkındayım. AK Parti'ye ve devlete istikamet veremeyeceksiniz, kirli emellerinize ulaşamayacaksınız. Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgeniz sanıyorsunuz, sürekli racon kesiyorsunuz, bir sıkımlık sanal Sorosçu iktidarınız da yakında çöküp gidecek. Sizi Sorosçular sizi" ifadelerini kullanmıştı.

Tayyar'ın sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Ogan, "Külliye de Soros'un gölgesi bile olmaz. Türk devletinin bizim aklımıza ihtiyacı olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığı hamleyle senin gibi münafıkların aklını alır" diyerek yanıt vermişti.

Uçum\'un PKK Açıklamalarına Tepki
Kaynak: ANKA

Mehmet Uçum, İYİ Parti, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Terör, Hukuk, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçum'un PKK Açıklamalarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
19:31 TCMB’den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı
19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:54 İstanbul bu akşam kıpkırmızı Trafik adeta kilitlendi İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi
18:40 Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı Gole giderken bir anda açıldı Sahadakiler neye uğradığını şaşırdı! Gole giderken bir anda açıldı
18:27 Bakan Yumaklı’dan “Köfteci Yusuf“ açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
18:23 Kanseri yenmeyi başardı Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor Kanseri yenmeyi başardı! Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor
18:23 Jake Paul’u tokatlayan Mike Tyson’dan açıklama var Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var
18:02 Canan Karatay’dan olay yaratan ’aşı’ çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz Canan Karatay'dan olay yaratan 'aşı' çıkışı: Sünnetli ülkelerde olmaz
17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:44 Mike Tyson’dan tokat yiyen Jake Paul’dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle Mike Tyson'dan tokat yiyen Jake Paul'dan tarihi maça saatler kala beklenmedik hamle
17:44 Araç muayene ücretlerine büyük zam Araç muayene ücretlerine büyük zam
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 16:05:47. #1.12#
SON DAKİKA: Uçum'un PKK Açıklamalarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.