UEDAŞ, Uludağ'da Kış Koşullarına Karşı Önlemlerini Aldı - Son Dakika
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UEDAŞ, Uludağ'da Kış Koşullarına Karşı Önlemlerini Aldı

UEDAŞ, Uludağ\'da Kış Koşullarına Karşı Önlemlerini Aldı

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), kış aylarında kesintisiz enerji sağlamak için zorlu kış koşullarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Saha ekipleri, özel donanımlarıyla 7/24 kar nöbeti tutarak enerji sürekliliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

20.12.2024 14:17  Güncelleme: 14:22
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GÜNEY Marmara'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ,) Uludağ'da zorlu kış koşullarına karşı önlemlerini aldı. Saha ekipleri, teknolojik sistemleri ve donanımları ile kış aylarının zor şartlarında, bölgede kesintisiz enerji dağıtımı için çalışmalarına 7/24 devam ediyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, zorlu kış şartlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. UEDAŞ, Uludağ'da abonelerin yoğun kar yağışından etkilenmemesi için tam donanımlı saha ekibiyle çalışmalarına başladı.

7/24 KAR NÖBETİ

Saha ekipleri, sepetli araçların yanı sıra arazi araçları ve kızaklı araçla7/24 kar nöbetini sürdürüyor. Uludağ ve bölgesinde 42 trafo, 64.4 km uzunluğundaki hattı ve 97 aydınlatma direği ile enerji sürekliliğini sağlayan UEDAŞ, aynı zamanda SCADA sistemi ile de tüm şebekenin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam ediyor. 2024 yılında Uludağ'da yoğun yatırım gerçekleştiren UEDAŞ, oteller bölgesindeki tüm havai hatları yeraltına aldı.

'KIŞIN ZORLU ŞARTLARINDA TÜM TEÇHİZAT VE DONANIMLA EN ZORLU BÖLGEYE ULAŞABİLİYORUZ'

Uludağ bölgesindeki enerji çalışmalarının detaylarını açıklayan UEDAŞ Sistem İşletme Direktörü Volkan Çelik, 'Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi, 4 ilde hizmet vermekte. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova olmak üzere toplamda 55 bin kilometre hat üzerinden 3.6 milyon kullanıcıya kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti vermekteyiz. Tabi bu hizmeti vermek zorlu koşulları da beraberinde getiriyor. Özellikle kış aylarında ekiplerimizin zorlukları daha da artmaktadır. Bu noktada gerekli tüm teçhizat ve donanımla en zorlu bölgelere bile ulaşabilmekteyiz. SCADA, termal kamera ve drone gibi teknolojileri de kullanarak şebekemizi destekliyoruz. Şu anda kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'dayız. Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nin kesintisiz enerjiye erişimini sağlamak ve enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla 2024 yılı yatırım programımız kapsamında önemli projeler gerçekleştirdik. 30 kilometrelik yüksek gerilim şebekesini bölgede tesis edildi. Toplamda 60 milyon lira yatırım ile gerçekleştirilen bu projeler, yoğun kış sezonunda bölgenin elektriksiz kalma riskini minimuma indirirken, esnek manevra imkanı ile enerji yönetiminde sürdürülebilir çözümler sağlayacaktır' dedi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

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