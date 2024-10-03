Uganda\'da Türk Yatırımları ve Sağlık Hizmetleri Artıyor

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Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak, Türk firmalarının müteahhitlik alanında örnek projeler yaptığı Uganda'nın kuru meyve ile kahve sektörlerinde yatırıma ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Ak, Türkiye'nin Uganda ile ekonomik ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle yürütülen sağlık organizasyonuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye ile Uganda arasındaki ekonomik ilişkilerin önemini vurgulayan Büyükelçi Ak, bu işbirliğini artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ak, "Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkileri çok gelişti. Uganda da bu alanda ilişkilerimizin geliştiği ülkelerden birisi. Hem karşılıklı ticaretimiz hem de firmalarımızın Uganda'daki yatırımları artıyor." ifadelerini kullandı.

Uganda'da Türk firmalarının en fazla müteahhitlik alanında ilerlediği bilgisini paylaşan Ak, Türk firmalarının üstlendiği kara yolu, demir yolu ve stadyum gibi projelerin başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Büyükelçi Ak, Uganda topraklarının ve ikliminin tarım için çok elverişli olduğuna dikkati çekerek, "Küresel taleplerle bağlantılı Uganda kahvesi ön plana çıkıyor ve Türkiye'de de Uganda kahvesine talep artıyor. İklim koşulları ve toprak özellikleri nedeniyle Uganda kahvesinin bölge ülkelerine göre lezzeti daha farklı." dedi.

Uganda kahvesini daha çok Avrupa ülkelerinin ithal ettiğini anlatan Ak, İtalya ve Almanya'nın bu noktada öne çıktığını söyledi.

Kuru meyve pazarı

Büyükelçi Ak, Türk yatırımcılara tavsiyelerde bulunarak Uganda'da mango, ananas ve muz gibi meyvelerin çok geniş alanlarda yetiştirildiğine ancak bu ürünlerin yeterince değerlendirilemediğine işaret etti.

Uganda'nın denize çıkışının bulunmadığını, bu yüzden meyvelerin yurt dışı pazarlara gönderilmesinin zorlaştığını belirten Ak, "Bu nedenle kurutulmuş meyve pazarının önü açık. Burada ürünler organik yetiştirilir ve lezzetli, aroması yüksek organik ürünler bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kurutulmuş meyve sektöründe tecrübeli olduğunun altını çizen Ak, Uganda ile bu alanda bazı firmaların görüşme halinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Ak, Tanzanya, Ruanda ve Uganda'da yapılması planlanan demir yolu projelerinin Kongo sınırına kadar uzanması ve Güney Sudan'a bağlanması halinde Uganda'nın merkez ülke konumunda olacağını ifade ederek, "Demir yolu hattının bölgesel bir proje haline gelmesi için Uganda gayret ediyor." dedi.

TADD ve TİKA işbirliğinden övgüyle bahsetti

TADD ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle Türkiye'den Uganda'ya gelen 18 kişilik sağlık ekibinin çalışmalarından övgüyle söz eden Ak, Afrika ülkelerinde kamu kurumlarıyla sivil toplum ilişkilerinin artırılmasının gerektiğini belirtti.

TADD ve TİKA işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren Büyükelçi Ak, "Sivil toplum kuruluşlarımızın Uganda'da yaptıkları bu tür faaliyetler, Uganda halkı ve Uganda karar alıcılarında memnuniyet oluşturmakta, bize de birçok kapı açmaktadır." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ak, TADD örneğinde olduğu gibi sağlık hizmeti veren sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra TİKA ve diğer sivil toplum kuruluşlarının tarım, meslek edindirme, eğitim, insani kalkınma ve yardım alanlarında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uganda'da yürütülen sağlık organizasyonundaki gibi sivil toplum çalışmalarının Türkiye'nin yumuşak gücü olduğuna dikkati çeken Ak, "Uganda'da nereye gitsem bana sürekli sivil toplum kuruluşlarımızın bölgelerinde ve köylerinde yaptıkları faaliyetleri anlatıyorlar." dedi.

TİKA'nın Uganda'da birçok projeyi hayata geçirdiği bilgisini paylaşan Ak, sivil toplum kuruluşlarının çok daha fazlasını yaptığını söyledi.

Büyükelçi Ak, "Sivil toplum kuruluşlarımız, Türkiye'deki hayırsever insanların katkılarıyla kadınlara yönelik eğitimler, engellilere yönelik çalışmalar, su kuyusu açma, yetimhane inşa etme ve gıda yardımı gibi birçok alanda projeleri hayata geçiriyorlar ve hayatın her alanında Ugandalılara dokunan projeler yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Türk doktorlar, Uganda'da yaptıkları ameliyatlarla yüzlerce kişinin yüzünü güldürdü

Türkiye'den Uganda'ya gelen 18 kişilik sağlık ekibi, TİKA ile TADD işbirliğiyle sağlık hizmetlerine erişimde zorluk çeken Jinja şehrindeki yüzlerce kişiye 11 günlük organizasyon kapsamında gönüllü hizmet verdi. Genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz, kadın doğum ve plastik cerrahi alanlarında uzman doktorların bulunduğu ve cerrahi ağırlıklı çalışma yapılan organizasyon kapsamında yaklaşık 1500 kişi muayene edildi ve 100'e yakın ameliyat gerçekleştirildi.

Türkiye'den gelen doktorların gerçekleştirdiği ameliyatlara Ugandalı doktor ve hemşireler de katılarak mesleki yeterliliklerini arttırma fırsatı elde etti. Dördüncü kez düzenlenen organizasyon kapsamında 56 koliden oluşan sağlık malzemesi tedavi ve ameliyatlarda kullanıldı, kalan malzemeler Uganda Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.