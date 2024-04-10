Uğur Dündar\'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan\'ın kitabında ortaya çıktı

Güncel

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uğur Dündar'la ilgili gündeme getirdiği, "TRT Genel Müdürü" iddiasına ünlü sanatçı Tarık Akan'ın yıllar önce yazdığı kitapta yer verdiği ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DÜNDAR HAKKINDA "TRT GENEL MÜDÜRÜ" İDDİASI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasındaki polemik alevlendi. Dündar, Kılıçdaroğlu hakkında "siyasi rüşvet" iddiasında bulunurken, eski CHP liderinin yanıtı sert oldu. Açıklamasında ilginç iddialara yer veren Kılıçdaroğlu'nun, "Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin "Bizim Uğur"u, TRT Genel Müdürü…" ifadeleri dikkat çekti.

Uğur Dündar

"TRT GENEL MÜDÜRÜ OLMAK AKLIMIN UCUNDAN DAHİ GEÇMEDİ"

Uğur Dündar ise söz konusu iddiayı, "TRT Genel Müdürü...demişsiniz! Ne 12 Eylül döneminde, ne de öncesi ve sonrasında TRT Genel Müdürü olmak, aklımın ucundan dahi geçmedi." sözleriyle yalanladı.

TARIK AKAN YILLAR ÖNCE KİTABINDA ANLATMIŞ

Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiasına, ünlü gazetecinin gençlik yıllarında kavga ettiği sanatçı Tarık Akan'ın 12 Eylül günlerini anlatan bir kitabında yer verdiği ortaya çıktı. Polis karakoluna götürüldüğünde Uğur Dündar'ın da geldiğini belirten Tarık Akan'ın Dündar'ın ağzından şunları yazdığı görüldü: "Ben TRT Genel Müdürü olacağım; nezaket ziyaretine geldim. Dışarıda herhangi birisine söylemek istediğin bir şey varsa yardımcı olabilirim."