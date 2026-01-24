Uğur Mumcu, Maltepe'de Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uğur Mumcu, Maltepe'de Anıldı

24.01.2026 17:16  Güncelleme: 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Etkinlikte, Mumcu'nun gazetecilik mirası ve Türkiye'deki basın özgürlüğü tartışıldı. Belgesel gösteriminin ardından gerçekleştirilen kent söyleşisinde Türkiye'deki gazetecilik pratikleri masaya yatırıldı.

(İSTANBUL)- Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Maltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Mumcu'nun gazetecilik mirası, araştırmacı gazeteciliği ve Türkiye'de basın özgürlüğünün geldiği nokta ele alındı.

Maltepe Belediyesi, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu düzenlediği törenle andı. Anma programı kapsamında ilk olarak "İz Sürerken" belgeseli izleyiciyle buluştu. Ardından Mumcu'nun fikir dünyasının, gazetecilik anlayışının ve Türkiye'nin siyasal atmosferinin tartışıldığı bir kent söyleşisi gerçekleştirildi. Programın ilk bölümünde gösterilen "İz Sürerken" belgeseli, Uğur Mumcu'nun araştırmacı gazetecilik anlayışını, belgeye dayalı "iz sürme" yöntemini ve suikasta giden süreci ele aldı. Belgeselde, Mumcu'nun devlet–mafya–tarikat ilişkileri ve siyasal İslam üzerine yaptığı çalışmalar aktarılırken, cinayetin münferit bir olay değil, sistemli bir susturma sürecinin parçası olduğuna dikkat çekildi. Yapımda ayrıca, Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin karşı karşıya kaldığı baskılar ve cezasızlık sorunu vurgulandı.

Basın özgürlüğü ve gazetecilik pratikleri tartışıldı

Belgesel gösteriminin ardından Maltepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kent söyleşisine Doç. Dr. Gökmen Karadağ ve Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, Türkiye'de basın özgürlüğü, gazetecilik pratikleri ve Uğur Mumcu'nun cesaretle üzerine gittiği "susturulmak istenen hakikatler" tartışıldı. Doç. Dr. Gökmen Karadağ, Uğur Mumcu'nun özellikle dönemin siyasi ve ekonomik kararlarını sorgulayan yazılarıyla çağdaşlarından ayrıştığını vurguladı. Mumcu'nun 12 Eylül askeri darbesi sürecine ilişkin analizlerinin, dönemin hakim söylemine karşı cesur bir duruş ortaya koyduğunu belirten Karadağ, bu yaklaşımın onun gazetecilik mirasının temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan ise Türkiye'deki soğuk savaş dönemini üç evrede değerlendirdi: 1960–70, 1970–80 ve 1990'lı yılların ilk yarısı. Uğur Mumcu'nun, bu son dönemin karanlık kişi ve olaylarının üzerine giden ve bunları ortaya çıkaran isimlerden biri olduğunu belirten Öztan, Mumcu'nun hukukçu kimliği sayesinde delile dayalı, bilimsel bir gazetecilik anlayışı benimsediğini söyledi. Öztan, Mumcu'nun 1980'lerin ikinci yarısından ölümüne kadar geçen süreçte 12 Eylül rejimini eleştirel bir dille kaleme aldığını vurgulayarak, bu yazıların yalnızca gazetecilik ürünü değil, aynı zamanda tarihsel birer tanıklık niteliği taşıdığını ifade etti.

"Cesaretlerin sayısı çoğalsın"

Anma programına, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de katıldı. Programın sonunda konuşmacılara çiçek takdim eden Köymen, yaptığı konuşmada 1990'lı yılların Türkiye için karanlık bir dönem olduğuna dikkat çekti. Köymen, üniversite öğrencisi olduğu yıllarda her gün insanların kaybedildiği, faili meçhul cinayetlerin arttığı, Gazi Olayları gibi travmatik süreçlerin yaşandığını hatırlatarak, böyle bir dönemde cesur bir gazetecinin katledilmesinin derin bir yara olduğunu ifade etti. Tüm baskılara rağmen hakikatin peşinden gitmeyi sürdüren gazeteci ve akademisyenlere teşekkür eden Köymen, faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybedenleri saygı ve özlemle andı. "Cesaretlerin sayısı çoğalsın" diyen Başkan Esin Köymen, "Çünkü cesaret bulaşıcıdır; yolumuzu aydınlatır ve aydınlatmaya devam etmelidir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Uğur Mumcu, Edebiyat, Belgesel, Türkiye, Maltepe, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur Mumcu, Maltepe'de Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
ABD’den yeni İran hamlesi Yaptırım kararı alındı ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

19:01
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz Yıldız isim yedeklerde
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz! Yıldız isim yedeklerde
18:43
Kocaelispor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Kocaelispor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 19:43:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Uğur Mumcu, Maltepe'de Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.