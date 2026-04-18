Uğur Okulları\'nda U-MUN Konferansı Başladı

BİRLEŞMİŞ Milletler'in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı Uğur Okulları Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nın (U-MUN) 6'ncısı bu yıl 'Küresel Sağlık ve İyi Oluşun Sürdürülebilirliği' temasıyla Antalya'da başladı. 19 Nisan'a kadar sürecek olan etkinlikte Türkiye genelindeki kampüslerden 180 öğrenci katıldı. Öğrenciler ve öğretmenler 3 gün boyunca tema üzerine fikirlerini sunacak, tartışacak.

Dünyada ilk kez 1953 yılında Harvard Üniversitesi tarafından uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) simülasyonu Model United Nations/Model Birleşmiş Milletler (MUN) Uğur Okulları tarafından her yıl düzenlenerek öğrencileri bir araya getiriyor.

'ÖĞRENCİLER KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETİYOR'

Konferansta konuşan Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Uğur Okulları olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz U-MUN konferansımızda öğrencilerimizi küresel meseleler üzerine düşünmeye ve çözüm üretmeye teşvik ediyoruz. Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz konferansımızda, Türkiye genelindeki kampüslerimizden öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız; öğrencilerimizin eleştirel düşünme, müzakere, uzlaşma ve problem çözme becerilerini geliştirmekle birlikte dünya sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak" dedi.

'SAĞLIK, KÜRESEL BİR SORUMLULUKTUR'

Konferansın bu yılki teması olan 'Küresel Sağlık ve İyi Oluşun Sürdürülebilirliği' hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kurt, "Günümüzde pandemiler, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve ruh sağlığı gibi konular, küresel ölçekte hepimizi etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor. Sağlık, yalnızca bireysel bir konu değil; toplumsal ve küresel bir sorumluluk. Bu nedenle öğrencilerimizin bu konularda farkındalık geliştirmesi ve çözüm odaklı düşünmesi büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir bir gelecek; bilinçli bireylerin, güçlü iş birliklerinin ve kararlı adımların sonucunda inşa edilir. Uğurlu öğrencilerimizin bu platformda ortaya koyduğu fikirler ve geliştirdiği çözümler, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için umut veriyor. 6'ncı olarak tasarladığımız bu seneki projemiz sağlık ve iyi olma hali. Sağlıklı olabilmesi için insanların sadece kendisi değil, toplumun sağlıklı olabilmesi için gerekli olan çalışmaları kendi aralarında tartışacaklar, proje üretecekler, bunu Birleşmiş Milletlere sunacaklar" ifadelerini kullandı.

Konferansa katılan öğrencilerden Zeynep Bak ise "Bu konferansta delegeler küresel sağlık problemleriyle ilgili hem bilinçlenip hem bu problemlere çözüm bulmayı öğrenecek ve genç yaşta liderlik yapmayı öğrenecek. Konferansımız öğrencilere konferans öğrencilerin geleceğine hem ışık tutuyor hem onları hem bilinçlendirip yardım ediyor geleceklerini için. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Egemen Sarıca da "Bu sene ilk defa U-MUN'a katıldım. İlk katılışımda bana sunucu rolü verdiler. Ben de gayet mutluyum bu yüzden. Bence gayet güzel bir şey bu, kendime iyi şeyler katacağını düşünüyorum. Daha sonra buraya Güney Kore'yi temsil edecek şekilde UNICEF komitesinde katıldım. Bu komitede de arkadaşlarımla dünyanın sorunlarını tartışarak beraber çözüm aramaya çalışıyoruz. Ben de çalışmalarımı tamamlayarak geldim. Bu projelerle çocuk haklarının daha ön planda tutulması çocukların mutlu olmasını istiyorum" dedi.

3 gün sürecek konferansta öğrenciler, 'Küresel Sağlık ve İyi Oluşun Sürdürülebilirliği' teması kapsamında küresel sağlık için çözüm önerileri geliştirdi. Konferansta, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda önemli başlıklar ele alındı. Çocuk hakları ve sosyal medyanın zihinsel sağlık üzerindeki etkileri değerlendirilirken, küresel ölçekte çözüm üretmeyi hedefleyen çok yönlü bir tartışma ortamı oluşturuldu. Konferans süresince öğrenciler; küresel sağlık politikalarından ruh sağlığına, sağlığa erişimde fırsat eşitliğinden çevresel faktörlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine kadar birçok başlığı ele aldı. U-MUN, öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayarak, onları geleceğin bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyleri olarak yetiştirmeye devam ediyor.