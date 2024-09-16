Uğur Yumuk, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında 7'inci oldu - Son Dakika
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Uğur Yumuk, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında 7'inci oldu

Uğur Yumuk, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında 7\'inci oldu

Para halterde 72 kiloda yarışan Uğur Yumuk, ilk olimpiyat deneyiminde 7'inci olarak gururlandı.

16.09.2024 11:19
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PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda, para halterde erkekler 72 kiloda yarışan milli sporcu Uğur Yumuk (35), 7'nci oldu. Aynı zamanda Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veri giriş personeli olan Yumuk, DHA muhabirine ilk olimpiyat tecrübesini anlattı. Doğuştan iki bacağının da dizden aşağısı olmayan Yumuk, 8 yıl milli yüzücü olduğunu, fizyoterapistinin önerisiyle halter sporuna başladığını belirterek, "Omzumda 2 yırtıkla yarışmaya katıldım. Maalesef 7'nci olduk ama bu benim için ilk olduğundan gurur verici. Önümüzdeki sene Mısır'da yapılacak dünya şampiyonasında madalya almak için daha çok çalışacağım" dedi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veri giriş personeli olarak çalışan Uğur Yumuk, spora 2009 yılında yüzme ile başladı. Doğuştan iki bacağının da dizden aşağısı olmayan ampute sporcu, 8 yıl Para Yüzme Milli Takımı'nda yer aldı. 2007 yılında Konya'da yapılan Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş madalya kazanan Yumuk, 2009 yılında Slovakya'da yapılan özel turnuvada ise 2 gümüş madalya aldı. 2011 yılında Amerika'ya davet edilen ve 'Edward Games' oyunlarına tek Türk sporcu olarak katılan Uğur Yumuk, yüzme, halter ve koşu olmak üzere 3 branşta yarışmanın zorunlu olduğu turnuvada, 2'si yüzme, 1'i halter olmak üzere 3 altın madalyanın sahibi oldu.

2009 YILINDA YÜZME İLE BAŞLADIĞI SPOR SERÜVENİ OLİMPİYATLARA UZANDI

Amerika'daki müsabakadan sonra oradaki doktorların ve fizyoterapistlerin eğitiminden geçen ve halter sporunun tavsiye edildiği milli sporcu, böylece halter branşına yöneldi. 2014 yılında para haltere başlayan, 2022 yılında Gürcistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci olan, Dubai'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda ise 3'üncü olarak olimpiyatlara gitmeye hak kazanan milli sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na giden süreci DHA muhabirine şu sözlerle anlattı:

"2009 yılında yüzme sporuyla başladığım bu serüvende, 8 yıl milli yüzücülük yaptıktan sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da katıldığım turnuvalarda 3 altın madalya aldım. Fizyoterapistlerin önerisiyle para halter branşına yöneldim. 2014 yılında para halter branşına yöneldiğimde, antrenör imkanları kısıtlı olduğu için ara vermek zorunda kaldım. 2021 yılında tekrar karar verdiğimde, kendi evime para halter malzemeleri alıp, sehpaları alıp, 7 ay hazırlandım. Hem işe gidiyordum hem de evde hazırlanıyordum. Türkiye şampiyonasında 175 kilo kaldırarak, Avrupa şampiyonası için milli takıma seçildim. 4 ay Kocaeli'deki milli takım kampından sonra, Gürcistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 2'nci oldum. İşe döndükten 3 ay sonra tekrar milli takıma davet edildim. 4 ay Kocaeli'de Dünya Şampiyonası'na hazırlandım. Dubai'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda 196 kilo kaldırarak 3'üncü oldum. Böylelikle olimpiyat kotası aldım. Olimpiyatlara gitmeye hak kazandım."

'YURDA KAHRAMAN GİBİ DÖNDÜK'

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 72 kiloda mücadele eden Uğur Yumuk, toplamda 180 kilogramlık kaldırışı ile 7'nci oldu. Uğur Yumuk, "Omzumda 2 yırtıkla yarışmaya katıldım. Maalesef 7'nci olduk ama bu benim için ilk olduğundan gurur verici. Bundan sonraki süreçte, önümüzdeki sene Mısır'da yapılacak Dünya şampiyonasında madalya almak için daha çok çalışacağım. 180 kilo kaldırdım birinci denememde, ikinci denememde 190, üçüncü denememde 195 kilo kaldırdım ama hakemlerimiz geçerli saymadı. Onlara da saygı duyuyoruz. Dediğim gibi inşallah seneye daha farklı olacak. Olimpiyatlardan döndükten sonra, havalimanında büyük bir coşkuyla karşılandım. Yurda kahraman gibi döndük. 65 kişiydik. 28 madalyayla döndü Türk Milli Takımımız. Bu bir rekor sayı. Yalova'ya geldiğimde de çok güzel karşılandım" diye konuştu.

'HEM ÇALIŞIP HEM İDMAN YAPACAĞIM'

Dünya şampiyonasına hazırlanırken, aynı zamanda Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevine devam edeceğini belirten Yumuk, "1 aylık tedavi sürecim var. Sonra iş yerime hastaneye döneceğim, işime başlayacağım. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimiz Hasan Hocam bu konuda bana büyük destek verdi. 1,5-2 yıldır hep yanımdaydı. Sürekli arayıp idmanlarımı sordu. Yapabileceği desteklerin en büyüğünü verdi. Bu süreçte de hem işe gelip hem idman yapma durumum var. Bu konuda Hasan Hocam elinden geleni yapacağını söyledi, sağ olsun. Hem işe geleceğim hem de dünya şampiyonasına hazırlanacağım. Bu süreç benim için biraz zor olacak ama başhekimimiz bu işi kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uğur Yumuk, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında 7'inci oldu - Son Dakika

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