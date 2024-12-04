UID Azerbaycan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

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Bakü'de, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Azerbaycan Bölgesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Türkiye dışında yaşayan Türk toplumu ve akraba topluluklarının karşılaştığı sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara çözümler üretmek amacıyla 2004'te Almanya'da kurulan UID'nin Azerbaycan Bölgesi Genel Kurul Toplantısı'na eski Dışişleri Bakanı, TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan ve Azerbaycan'daki UID üyeleri katıldı.

Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, UID'nin kuruluş amacından ve yaptığı çalışmalardan bahsetti.

UID'nin kurulduğu günden bu yana katettiği mesafenin takdire şayan olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu kuruluşun Azerbaycan'da da bulunmasını önemsediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Azerbaycan'ın iyi günde de kötü günde de beraber olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan'ın Karabağ zaferi aslında Türk'ün gücünün dünyaya gösterilmesi bakımından da önemli bir zaferdi. Başkomutan Aliyev'in önderliğindeki Azerbaycan ordusu gereğini yaptı ve topraklarını işgalden kurtardı ama henüz tüm meseleler bitmiş değildir. Azerbaycan barıştan yanadır ve barış için tekliflerini Ermenistan'a iletmiştir. Şimdi müzakereler devam ediyor. Bu müzakerelerden olumlu somut sonuçlar doğmasını bekliyoruz. Azerbaycan'ın bu samimi ve iyi niyetine Ermenistan'ın da karşılık vermesini bekliyoruz." dedi.

Bir zamanlar Ermenistan'dan kovulan Azerbaycanlıların da geri dönmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Ermenistan'ı olumsuz yönlendirmeye çalışan Fransa gibi ülkeler de mevcuttur. Önümüzdeki süreçlerde Güney Kafkasya'nın önemi daha da artacaktır. Özellikle Kuzey Koridorunun alternatif olmaktan çıkmasından sonra Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin merkezinde olduğu Orta Koridor'un hem ticaret hem nakliyat hem de enerji bakımından önemi artıyor. Bu bölgenin önemi artarken UID'nin de tüm bu konularda her şeyden önce Azerbaycan'ın sivil toplum örgütü gibi hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın haklı davasını savunmayı görev ve borç olarak gördüklerini söyleyerek, yurt dışındaki Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının her iki ülkenin haklarını müdafaa etme konusunda birlik içerisinde olmasını amaçladıklarını belirtti.

UID'in Azerbaycan'daki çalışmalarına destek olacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir ama yeri geldiğinde, gerektiği zaman bir devlet gibi hareket etmesini de biliriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı, İstanbul Milletvekili Sırakaya, geçmiş dönemde UID genel başkanlığını yapmış birisi olarak bugün Azerbaycan'da UID toplantısında bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Sırakaya, UID Azerbaycan Bölgesi üyeleri arasındaki kardeşlik ortamı ve uyumdan son derece memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da konuşmasında UID'nin Azerbaycan'da son derece verimli, zengin, dinamik altyapı ile dayanışma içerisinde yeni hedef ve ufuklara yürüyeceğine yürekten inandığını belirtti.

Bağcı, Azerbaycan'daki Türk iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkılardan bahsederek, "Ayrışmanın değil, bilakis kaynaşma, birleşme ve güç birliğinin olduğu bir zeminde UID'nin Azerbaycan'da yeni bir yolculuğa çıkması, yeni bir ekiple çalışmaya başlamış olması önemli ve tarihi bir adımdır." dedi.

Toplantıda iş insanı Cengiz Aygör, UID Azerbaycan Bölgesi yeni başkanı seçildi.