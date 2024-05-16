Ukrayna Antalya Başkonsolosu Fethiye Belediye Başkanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Ukrayna Antalya Başkonsolosu Fethiye Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Ukrayna Antalya Başkonsolosu Fethiye Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Ukrayna Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti. Voronin, Ukraynalı turistlerin Muğla'yı tercih ettiğini ve Türk turizminin lokomotifleri olan Antalya ve Muğla'ya teşekkür etti. Karaca ise Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istedi.

16.05.2024 15:41
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Ukrayna Antalya Başkonsolosu Oleksandr Voronin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca, Voronin ile Misyon Şefi Yardımcısı Konsolos Anatolii Maliuska'yı makamında ağırladı.

Voronin, Ukraynalı birçok vatandaşın yaşamak ve tatil yapmak için Muğla'yı tercih ettiğini, kültürel ve tarihi olarak iki ülkenin birbirine yakın olduğunu söyledi.

Antalya ve Muğla'nın Türk turizminin lokomotifleri olduğunu belirten Voronin, "Geçen yıl Türkiye'ye 2 milyon kadar Ukraynalı turist geldi. Bunların 300 bin kadarı Muğla bölgesini, 150 bin kadarı ise doğrudan Fethiye'yi ziyaret etti. Muğla'da özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin Ukraynalı misafirlere son derece iyi bir şekilde ev sahipliği yapmasından ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce bitmesini istediklerini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini istediklerini ifade eden Karaca, Voronin'e Fethiye'nin eski dönemlerini gösteren bir tablo ile çeşitli yöresel ürünlerden oluşan set hediye etti.

Kaynak: AA

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