Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB, Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmaları imzaladı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB, Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmaları imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB), Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmalarına imza attı. Zelenskiy, AB Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile güvenlik anlaşması imzaladı. Ukrayna'nın AB ile imzaladığı anlaşmanın içeriğinde modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantilerin yanı sıra ülkenin AB üyeliğine destek, finansal yardımlar, Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yaptırımların devamı ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın özellikle yeniden inşası ve ekonomisinin desteklenmesi için kullanılması taahhüdü gibi unsurlar yer alıyor. Bu anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmesine kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

27.06.2024 16:18
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB), Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmalarına imza attı.

Zelenskiy, AB Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile güvenlik anlaşması imzaladı.

Zelenskiy, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de ikili güvenlik anlaşmalarına imza koydu.

Ukrayna'nın AB ile imzaladığı anlaşmanın içeriğinde modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantilerin yanı sıra ülkenin AB üyeliğine destek, finansal yardımlar, Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yaptırımların devamı ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın özellikle yeniden inşası ve ekonomisinin desteklenmesi için kullanılması taahhüdü gibi unsurlar yer alıyor.

Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli siyasi, askeri ve mali desteğin çerçevesini çizen bu anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmesine kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

Ukrayna, daha önce de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Kanada, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Letonya, İspanya, Belçika, Portekiz, İsveç, Norveç, İzlanda ve Japonya ile benzer anlaşmalar imzalamıştı.

Kaynak: AA

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