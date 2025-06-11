Ukrayna-Rusya Esir Takası İstanbul'da Başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, yarın Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esirlerin takasının yapılacağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri Medinskiy, sosyal medya hesabından, Rusya ile Ukrayna arasındaki asker cenazelerinin değişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da varılan anlaşma gereği cenaze nakillerinin başladığını belirten Medinskiy, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 1212 asker cenazesini Ukrayna tarafına naklettik. Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 asker cenazesi bize iade edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında cenaze nakli çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Medinskiy, 12 Haziran'da ayrıca cephe hattından ağır yaralı esirlerin değişimine başlayacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin 2 Haziran'da ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma çerçevesinde 9 ve 10 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında iki aşama olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Ukrayna, bugün, savaşta ölen 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini duyurmuştu.