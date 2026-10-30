Ukrayna Savunma Bakanlığı 24 Ekim'de 400 km/saat üstü Starlink bağlantısını doğruladı

Hudson Enstitüsü Kıdemli Savunma Analisti Dr. Can Kasapoğlu, Ukrayna'nın yaşadığı Starlink krizini ve modern savaşın teknolojik bağımlılıklarını AA Analiz için kaleme aldı.

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Karanlık ve tehlikeli bir yolda elinizde silahınız ve taktik fenerinizle yürüdüğünüzü düşünün. Çevrenizde pusuda bekleyen düşmanlar, yırtıcılar ve ölümcül bir ortam var. Bir anda feneriniz sönüyor. Evet, silahınız hala elinizde, şarjörü dolu ve mermi namluda. Ancak artık tehlikenin nereden geleceğini kestiremezsiniz. Cep telefonunuz da bir anda yavaşladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin başına tam olarak bu geldi.

Ekim 2026'da Starlink ve askeri versiyonu Starshield üzerinden sağlanan uydu haberleşme servislerine getirilen kısıtlamalar, modern harp ortamının kritik bir bağımlılığını da ortaya koydu.

Starlink kesintisi neydi?

Starlink gibi Alçak Dünya Yörüngesi'ndeki (LEO) uydu ağları, modern askeri sistemlerin bağımlılıklarının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Yeryüzüne görece yakın konumlanan çok sayıda uydu, düşük gecikmeli ve yüksek kapasiteli haberleşme sağlamaktadır. Starlink'in karasal kullanımda yaklaşık 25-60 milisaniyelik gidiş-dönüş gecikmesi ve bazı servis paketlerinde 10-30 megabit/saniyelik veri gönderim hızı sunabilmesi, bu mimarinin önemini somutlaştırmaktadır.

Keşif, gözetleme ve istihbarat unsurlarının topladığı verilerin komuta-kontrol merkezlerine, muharip birliklere ve ateş destek vasıtalarına süratle iletilmesi, hedef tespitinden angajmana uzanan süreyi kısaltmaktadır. Diğer şebekelerin vurulduğu ya da elektronik harple baskılandığı sahalarda uydu bağlantısı, dağıtık birliklerin müşterek harekat kabiliyetini desteklemektedir.

Savunma sanayisi açısından kritik teknik nüans, söz konusu sınırlamanın uydu internetinin veri aktarım hızını değil, Starlink/Starshield terminalini taşıyan askeri platformun bağlantıyı koruyabildiği hareket hızını ilgilendirmesidir. Yaklaşık 160 kilometre/saatlik hareket sürati sınırının 23 Ekim itibarıyla sürdüğü bildirilirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı 24 Ekim'de 400 kilometre/saatin üzerindeki süratlerde istikrarlı bağlantının yeniden sağlandığını doğrulamıştır.

Bilhassa Ukrayna'nın "orta menzilli taarruzlar" olarak tanımladığı harekat kategorisi sorunlar yaşamıştır. 2026 yaz aylarından itibaren yaklaşık 50-210 kilometre mesafelerde kullanılan taarruzi SİHA'lar, Rus ikmal hatları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Bu operasyonlarda ticari Starlink yerine askeri Starshield servisinden yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Ekim 2026'da getirilen bağlantı sınırlamaları, söz konusu taarruzların icrasını da aksatmıştır.

Bir diğer kritik gelişme Rus SİHA'larını havada imha etmek üzere tasarlanan önleme dronlarının (Wild Hornets tarafından geliştirilen STING gibi) akamete uğramasıdır. Bağlantı sınırlamaları, jet motorlu Rus taarruz SİHA'larına karşı kullanılan yüksek süratli önleme dronlarını da etkilemiştir.

Starlink, 2022 senesinden bu yana yalnızca birliklerin haberleşmesini desteklememiş; kamu kurumlarının, acil hizmetlerin ve sivillerin iletişiminin sürdürülmesine de katkıda bulunmuştur. Bu nedenle harp dönemi Ukrayna'sında uydu bağlantısının değeri cephe hattıyla ve cephe gerisiyle sınırlı tutulamaz. Askeri mukavemet ile toplumsal dayanıklılık aynı haberleşme altyapısından beslenmektedir.

Starlink'in anahtarı

Starlink'in Ukrayna'ya gelişi, bizzat teknik hususiyeti kadar dikkat çekicidir ve kritik dersler içermektedir. Hatırlanacağı üzere Kiev'in talebi, 2022 yılında daha Rus işgalinin hemen başında dönemin Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov'un Elon Musk'a sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı çağrıyla görünürlük kazanmıştır. Bununla birlikte taraflar, kamuoyuna yansıyan çağrıdan haftalar önce müzakerelere başlamıştır.

Ocak 2023 itibarıyla ülkedeki toplam terminal sayısı 25 bine ulaşmıştır. Zamanla acil ihtiyaçlara cevap veren bu altyapı, Ukrayna'nın harp mimarisinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 2022-2025 döneminde Ukrayna'ya, başta Polonya olmak üzere resmi kanallar aracılığıyla 50 binden fazla Starlink terminali sağlanmıştır.

Tahdit kararının sorumluluğuna ilişkin açıklamalar ise farklılaşmıştır. Söz konusu açıklamalardaki karışıklığın bizatihi kendisi, bu makalenin konusu olan askeri bağımlılığın nelere yol açabileceğini göstermektedir. Elon Musk, 24 Ekim'deki paylaşımında Ukrayna'nın ticari Starlink hizmetini taarruz amaçlı kullanarak hizmet şartlarını ihlal ettiğini savunmuş, Starshield üzerindeki kararların ise Amerikan hükümetine ait olduğunu belirtmiştir.

Starshield servisinin Amerikan askeri işbirliği mekanizmaları, ticari Starlink servisinin ise önemli bir bölümü Polonya tarafından finanse edilen sözleşmeler üzerinden sağlanması, meselenin bir diğer komplikasyonunu da göstermektedir. Sorun yalnızca askeri yardımın sürekliliği değil, bedeli ödenen bir servisin kriz ve çatışma durumlarında siyasi baskı olmadan kullanım güvencesidir.

Bununla birlikte erişim denetiminin geçmişte Ukrayna lehine de işletildiği unutulmamalıdır. 2026 başında yalnızca doğrulanmış ve Ukrayna'nın Delta muharebe yönetim sistemiyle uyumlu terminallerin beyaz listeye alınması sonucunda, Rus kuvvetlerinin üçüncü taraflardan ticari ve örtülü yollarla temin ederek kullandığı Starlink bağlantıları devre dışı bırakılmıştır.

Bir diğer kritik husus, uygulanan tahdit kararının niteliğidir. SpaceX ve Musk, Ukrayna'yı bütünüyle Starlink hizmetinden mahrum bırakmamış, terminalleri taşıyan platformların süratine bağlı bir sınırlama getirmiştir. Ancak söz konusu tasarrufun doğrudan askeri harekat kabiliyetlerini etkileyen sonuçları olmuştur. Şirket kararları gibi sözleşme hükümleri ve teknik arızalar da benzer sonuçlar doğurabilmektedir.

Askeri planlama, kendi kontrolü dışındaki ticari altyapının kesintisiz hizmet vereceğini garanti kabul edemez. Ne var ki bu dersin beraberinde getirdiği stratejik bir açmaz da bulunmaktadır. Alçak Dünya Yörüngesi tabanlı uydu haberleşme servisleri, modern harp mimarisinde giderek daha merkezi bir konuma yerleşirken, bu altyapılara bağımlılığın azaltılması ile sağladıkları operasyonel üstünlüklerden vazgeçilmemesi arasında giderek daha zor bir denge kurulması gerekmektedir.

Geleceğin özel askeri sektörü teknoloji şirketleri mi?

Rusya-Ukrayna Harbi'ne özel askeri yapılar perspektifinden bakanlar, uzun süre Rus özel ordusu Wagner'in yükselişini ve başarısız bir isyanla düşüşünü gördüler. Öte yandan askeri meselelerde özel sektörün inkişafı, çok farklı bir zeminden neşet etmektedir. Çatışma boyunca onlarca teknoloji şirketi Ukrayna'nın sivil, insani veya askeri ihtiyaçlarını doğrudan desteklemiştir. SpaceX haberleşme servisi sağlamıştır. Maxar, Planet Labs ve BlackSky istihbarat, gözetleme ve keşif hizmetleri sunarken, PrimerAI ve Recorded Future ise yapay zeka destekli analiz üretmiştir. Palantir gibi şirketler, büyük veri analizini askeri süreçlerle buluşturmaktadır. Ukrayna, Brave-1 Dataroom adında, Palantir destekli bir askeri büyük veri işleme ve yapay zeka modelleri eğitme programını da yürütmektedir.

Tabii bu noktada kitabın ortasından bir soru sormak gerekir. Teknoloji şirketleri çatışmaların geleceğini belirleyen kararlar alabilme kabiliyetlerini geliştirirlerse, bahse konu trendin siyasi-askeri neticeleri ne olur? Böyle bir gücü elinde, kimi durumda tekelinde bulunduranlar, dünyayı hangi açıdan görürler? Dahası, nasıl şekillendirmek isteyebilirler?

Starlink olayından çıkarılacak ders, uzay tabanlı kabiliyetlerde erişim güvencesidir. Bir diğer kritik ders ise arz kaynaklarının uzun vadede çeşitlendirilmesidir. Ama nasıl?

Finlandiyalı ICEYE, Ocak 2026'da Ukrayna ile radar uydu görüntülerine erişimi genişleten anlaşmasını duyurmuştur. Bu kabiliyet olumsuz hava şartlarında keşfi desteklemekte ancak haberleşme servisinin doğrudan ikamesini oluşturmamaktadır. Son krizle birlikte Ukrayna Savunma Bakanlığı, ICEYE ve Nokia ile bağımsız bir uydu haberleşme altyapısı geliştirilmesini öngören bir niyet mektubu imzalamıştır. Ancak Starlink'in binlerce uydudan oluşan geniş takımyıldızı, küresel kapsama kapasitesi ve yüksek bant genişliği dikkate alındığında, ilk uydularının 2028'de fırlatılması planlanan ICEYE-Nokia sisteminin kısa vadede Starlink'in yerini alması mümkün görünmemektedir.

Ukrayna-Rusya Savaşı, geldiği aşama itibarıyla, askeri gücün yalnızca devlet merkezli modellerle açıklanmasını güçleştirmektedir. Zira el feneri üretenler, bir noktada gece hangi yoldan gidileceğiyle ilgili söz sahibi olacaklar ya da olmak isteyeceklerdir.

[Dr. Can Kasapoğlu, Hudson Enstitüsü Kıdemli Savunma Analistidir. NATO Savunma Kolejinde askeri bilimler alanında ders vermeye devam etmektedir.]

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