Ukrayna'ya Rus Saldırısı: 1471 Ev Elektriksiz Kaldı

19.08.2025 12:04
Poltava bölgesinde Rusya'nın saldırıları sonucu 1471 ev elektriksiz kaldı, can kaybı yok.

Ukrayna'da yetkililer, ABD'deki barış görüşmelerinin ardından Rus ordusunun gece Poltava bölgesindeki iki kente insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzeler ile düzenlediği saldırıda 1471 evin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre, dün Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında Beyaz Saray'da yapılan toplantının ardından gece Poltava'ya saldırılar düzenlendi.

Poltava'dan yetkililer, Rus ordusunun, bölgedeki Lubny ve Kremençuk kentlerine gece İHA ve balistik füzeler ile saldırı düzenlediğini belirtti.

Lubny'de en az 30 patlama sesi duyulduğunu aktaran yetkililer, saldırılarda can kaybı olmadığını ifade etti.

Yetkililer, saldırılar sonucunda bölgede büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldiğini, Lubny'de 1471 evin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna barış süreci kapsamında dün yapılan toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Trump, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
