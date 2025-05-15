Ukraynalılar Antalya'da Barış Umutlarını Tazeliyor - Son Dakika
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Ukraynalılar Antalya'da Barış Umutlarını Tazeliyor

Ukraynalılar Antalya\'da Barış Umutlarını Tazeliyor

Antalya'daki Ukraynalılar, geleneksel kıyafetleriyle İstanbul'daki müzakereleri takip ederek barış umudunu sürdürüyor.

15.05.2025 14:43
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Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, geleneksel kıyafetleriyle bir araya geldikleri derneklerinde İstanbul'daki müzakereleri takip ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Rusya-Ukrayna barış müzakereleri, Antalya'da yaşayan Ukraynalıları da heyecanlandırdı.

Ülkelerindeki savaştan sonra aileleriyle Antalya'ya yerleşen Ukraynalılardan bazıları, geleneksel nakış işlemeli giysilerinin üretilmesi ve korunması amacıyla kutlanan "Vışıvanka (işlemeli gömlek) Günü" dolayısıyla Ukrayna Ailesi Derneği'nde buluştu.

Nakışlı özel kıyafetlerini giyerek bir araya gelen, sohbet eden ve İstanbul'daki gelişmeleri televizyon kanallarından izleyen Ukraynalılar, piyano çalıp şarkı söyleyerek barış umutlarını sürdürdü.

Yaşadıklarını gözyaşıyla anlattı

Olena Kucher, AA muhabirine, ülkesinde savaş başladıktan sonra Antalya'ya geldiğini söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Kucher, çevresinden koparıldığını, Ukrayna'dan sadece iki haftalığına ayrıldığını düşünerek çıktığını ancak hala ülkesine dönemediğini vurguladı.

Evinden küçük bir çantayla çıktığını, eşyalarını alamadığını ifade eden Kucher, "Biz o günden bu yana her gün aynı umudu taşıyoruz. Bir gün yeniden ülkemize dönebileceğimiz günü bekliyoruz. Her gün Ukrayna kalbimizde, her duamızda Ukrayna var. Biz dünyada adaletin tecelli ettiği, beklenen zaferin geldiği, Ukrayna'da barışın hakim olduğu günü istiyoruz. İnanıyoruz bu gerçekleşecek." diye konuştu.

"İstanbul görüşmeleri elbette önemlidir"

Viktoriya Dzhabaieva da Kiev'den olduğunu ve savaştan sonra ülkesine gidemediğini belirterek, İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerin kendileri için anlamlı bir güne denk geldiğini söyledi.

Her yıl mayısta Vışıvanka Günü'nü kutladıklarını anlatan Dzhabaieva, bugünün Ukraynalılar için birliğin sembolü olduğunu kaydetti.

Bu yüzden, Avustralya'dan Kuzey ve Güney Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki Ukraynalıların bugün geleneksel kıyafetlerini giydiğini vurgulayan Dzhabaieva, "Bugünkü İstanbul görüşmeleri elbette önemlidir, Ukrayna'nın barış isteğini dünyaya göstermek için de önemlidir. Fakat maalesef, bence zafer ancak savaş meydanında elde edilebilir. Çünkü Rusya ile anlaşmak çok zor." ifadelerini kullandı.

"Barışın gelmesi için çaba göstermek gerekir"

Yulia Bieliaieva ise Ukrayna'nın Dnipro kentinden olduğunu, iki yıldır Antalya'da yaşadığını, bir anne, büyükanne, eş ve Ukraynalı olarak barışın gelmesini çok istediğini dile getirdi.

İstanbul'da görüşme yapılmasından mutluluk duyduğunu aktaran Bieliaieva, şöyle devam etti:

"Nasıl olursa olsun bu görüşmeler zor. Hemen şimdi bir barış anlaşması imzalanacağına şüpheyle yaklaşıyorum. Ama tüm dünya, iyi niyetle ve barışa ulaşmak isteyen insanların bu çabalarını görüyor. Çünkü barışın gelmesi için çaba göstermek gerekir. Halkımız olağanüstü bir şekilde acı çekiyor ve özgür olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu yüzden kendi meselelerimizi, layık olduğumuz şekilde çözmeye hakkımız var. Çünkü biz, özgür ve bağımsız Ukrayna'da topraklarımızda yaşamak istiyoruz."

Bieliaieva, eşi, oğlu ve 5 yeğeninin savaşta olduğunu, eşinin çok ağır yara alarak 10 ameliyat geçirdiği ve yeniden yürümeyi öğrendiğini belirtti.

İyileşir iyileşmez tekrar cephedeki arkadaşlarının yanına döndüğünü anlatan Bieliaieva, "Torunlarım 3 yıldır çevrimiçi eğitim alıyor. Eve, sevdiklerine, arkadaşlarına, kendi ülkelerine dönmeyi dört gözle bekliyorlar. Biz sadece topraklarımızda değil, kalplerimizde de barış istiyoruz, bu hedefin gerçekleşmesi için şu anda birleşen tüm iyi niyetli insanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Viktoriya Paukshtello da savaşın başladığı gün ailesiyle Harkiv kentinde olduğunu, 24 Şubat'ta 04.00'te patlama seslerine uyandıklarını, savaşın sekizinci gününde 10 aylık oğlu ve 6 yaşındaki kızıyla 17 saat süren yolculukla ülkesini terk ettiklerini dile getirdi.

Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova ise görüşmeleri olumlu bulduklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukraynalılar Antalya'da Barış Umutlarını Tazeliyor - Son Dakika

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