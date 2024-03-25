Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bolu\'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'da bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi.
Kentteki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, daha sonra D-100 kara yolu üzerinde yapılması planlanan Gölyüzü Kavşağı alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Uraloğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, bakanlık olarak Bolu'ya 22 yılda 54 milyar liralık yatırım yaptıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 303 kilometreye, bütümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da 432 kilometreye çıkardıklarını belirtti.
Kenti, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Eskişehir gibi İstanbul istikametindeki batı illerine, doğu tarafında da Ankara, Samsun ve Amasya'ya, diğer taraftan bölünmüş yollarla Zonguldak, Karabük ve Çankırı illerine bağladıklarını anlatan Uraloğlu, yine 200 kilometreye yakın tek yol iyileştirmesi yapıldığını aktardı.
Uraloğlu, kentin "yılan hikayesine dönen" en önemli projesi Bolu Dağı Tüneli'nin 2007'de açıldığını anımsatarak, "Bakın 2007 yılında bitirdiğimiz Bolu Dağı Tüneli artık 30-40-50 bin günlük trafiklere ulaşmış durumda. Artık Ankara-İstanbul arasında alternatif ulaşımları da konuştuğumuz bir döneme geldik." diye konuştu.
Kara yolları yatırımları olarak halihazırda Bolu'da devam eden 14 proje ve yaklaşık 7,6 milyar liralık çalışmanın bulunduğunu bildiren Uraloğlu, kentin merkezi ve ilçelerinde birçok ulaştırma yapısına devam ettiklerini kaydetti.
Bakan Uraloğlu, şu anda bulundukları hem transit hem şehir içi ulaşımda kullanılan kesimde günlük trafiğin 35 bin gibi yüksek bir kapasiteye geldiğine değinerek, "Organize sanayi ile üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik bölümü konuşuyoruz. Bu bölümde halihazırda farklı tiplerde tam 12 kavşak var, 8'i sinyalize kavşak. Bunlar 14 kilometrelik bölümü zor geçilir veya uzun zaman dilimlerinde geçilir kılıyor." şeklinde konuştu.
Bolu'ya yeni otoyol girişi kazandırılacak
Gerek kara yolları ekiplerinin tespitleri gerek siyasi yöneticilerin veya yerel yönetimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli incelemeleri yaptıklarından bahseden Uraloğlu, söz konusu 14 kilometrelik kesimde proje çalışmasını başlattıklarını ve en acil görülen kavşaktan çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.
Uraloğlu, değişen ve gelişen Bolu'nun ihtiyaçlarının da değiştiğini, otoyoldan doğu ve batı olmak üzere iki girişi bulunan kente yeni giriş açmayı planladıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Daha merkezi bir yerden, gelişen sanayi tesislerine de hizmet edecek alternatif bir noktadan giriş çıkış düzenlemesiyle ilgili proje çalışmasını başlattık. Yine buna paralel olarak, eşgüdüm halinde mutlaka yapmamız gereken Bolu merkezden geçen günlük 1000 civarında ağır taşıtın bir tır parkında konuşlandırılması, oradan kanalize edilmesiyle ilgili de mutlaka burada çalışma, planlama yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Muhammed Emin Demirkol kardeşimle beraber bunları daha kolay planlayacağız ve bütün ekibimizle peyderpey hayata geçirmiş olacağız."
Açıklamasının ardından Gölyüzü Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, daha sonra Vali Erkan Kılıç eşliğinde geçen hafta açılışı yapılan Güney Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.
Bakan Uraloğlu'na, inceleme ve ziyaretlerinde AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve AK Parti Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ile partililer eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bolu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı. Kayı köyünde yapılan aramada, 3 kişinin bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerinde 505 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar, adli makamlara sevk edildi.
Manisa merkezli Dindar Şirketler Grubu, yenilenebilir enerji alanında önemli bir projeye imza attı. Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yeni Manisa Yapı Sanayi Özel Sağlık ve Turizm Hizmetleri, Selendi ilçesinde güneş enerji santrali kurdu. Dindar Şirketler Grubu CEO'su Furkan Dindar, projenin amacının gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak olduğunu belirtti. Kurulan güneş enerji santralinin kurulu gücü yaklaşık 2 milyon watt olarak belirlendi ve Türkiye'nin güneş enerjisi hedeflerine katkı sunması hedefleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Trendyol 1. Lig'in 30. ve 31. hafta maçları belirlendi. Maçlar, çeşitli statlarda oynanacak ve takımlar arasında mücadele gerçekleşecek.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terörün finans kaynaklarına yönelik yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Operasyonlarda, metamfetamin, bong, sigara, elektronik sigara, muhtelif emtia, cep telefonu ve kaçak çay ele geçirildi. Toplamda 29 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldı.
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlar, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Derince Belediyesi, lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamalarını üreteceği Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisinin açılışını yapacak.
Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanıkların maktulu öldürüp cesedi parçalara ayırdığı iddiasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan M.E. suçlamaları kabul ederken, B.E. ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinden kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çalınan malzemeler zanlıların evlerinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?