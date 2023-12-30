 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin her tarafına hizmet veriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin her tarafına hizmet veriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi projelerin sadece İstanbul'u değil, bütün Türkiye'yi etkilediğini belirtti. Uraloğlu, zamanında yapılan ulaştırma yatırımlarının İstanbul'un nüfusunu kontrol altında tuttuğunu ve diğer bölgelerin de yaşanabilir hale gelmesini sağladığını ifade etti.

Ulaştırma Bakanı: Türkiye\'nin her tarafına hizmet veriyoruz
30.12.2023 - 19:14,
Abone Ol

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir an olmadığını düşünelim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünelim, Avrasya Tüneli'nin, Marmaray'ın olmadığını düşünelim, sadece İstanbul mu tıkanır zannediyorsunuz? Bütün Türkiye tıkanır. Biz ülkemizin her tarafına hizmet veriyoruz. Eğer ulaştırma yatırımlarını biz zamanında doğru yapmamış olsaydık bugün İstanbul'un nüfusu 20 milyonu aşardı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sancaktepe'de AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından çevre esnafını gezip, sohbet eden Bakan Uraloğlu, ardından çeşitli STK ve hemşeri derneklerinin yetkilileri ile buluştu. Bakan Uraloğlu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesinde düzenlenen organizasyonda gençlerle bir araya geldi. Gençlerin seslendirdiği şarkıları dinledi ve sohbet etti.  Ziyaretlerde Bakan Uraloğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de eşlik etti.

"ONLARIN HEPSİ BİRER MÜHENDİSLİK ESERİ"

Ziyaretlerinin ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu " Allah nasip etti ve 21 yıllık dönemde, 22'nci yıla girdik. Geçekten birçok hizmeti yaptık. Ulaştırma yapılarında yaptığımız işler sadece bir insanı bir noktadan bir noktaya ulaştırması değil, onların hepsi birer mühendislik eseri. Gerçekten bir sanat eseri. Ben hem bir mühendis olarak hem de bir idareci olarak bu tür projelerde görev almış olmanın hazzını yaşıyorum. Bizim yaptığımız projeler sadece ulaştırma projesi değil, aynı zamanda dünya otoritelerinden defaatle ödül almış projeler. Aynı zamanda da çevreye duyarlı projeler yaptık. Mesela

Çanakkale Köprüsü'nde bazıları bizi çevreye duyarsızsınız diye eleştirdi. Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarında temelleri atarken yunusların göç mevsiminde çalışmaları durdurduk. Osmangazi Köprüsü'nde orada göldeki pelikanları rahatsız etmemek için projeyi değiştirdik. Kuzey Marmara Otoyolu'nda, oradaki canlı hayatının, bitki hayatının kesilmemesi için ekolojik köprüler yaptık" dedi.

Uraloğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir an olmadığını düşünelim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünelim, Avrasya Tüneli'nin, Marmaray'ın olmadığını düşünelim, sadece İstanbul mu tıkanır zannediyorsunuz? Bütün Türkiye tıkanır. Biz ülkemizin her tarafına hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu, "Eğer ulaştırma yatırımlarını biz zamanında doğru yapmamış olsaydık bugün İstanbul'un nüfusu 20 milyonu aşardı. Çünkü insanları yerinde istihdam edemezdik. İnsanları yerinde barındıramazdık. Mecbur buralara gelirlerdi. Zaten geliniyor ama biz en azından o hızı birazcık daha planladık. Köylerimizi, diğer şehirlerimizi, Anadolu'muzu daha yaşanılır hale getirdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul, Marmara, Türkiye, Sanat, Çevre, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin her tarafına hizmet veriyoruz - Son Dakika


19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04
CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37
Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18
Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16
İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52
'Süper Kupa oynanmasın' diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil

Son Dakika
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
18:37 Bursa'da plastik kaplama fabrikasında yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor
18:18 Beşiktaş'ın kapıyı gösterdiği futbolcu daha 24 saat dolmadan İspanyol devine imzayı attı
18:16 İzmir Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdiven arızalandı: 5 yaralı
17:52 "Süper Kupa oynanmasın" diyen İmamoğlu'ndan ilginç öneri: Kupayı ikiye bölün
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
17:04 Konya'da boşandığı eşi ve kızını öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 20:03:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı: Türkiye'nin her tarafına hizmet veriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement